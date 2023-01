I libri da leggere a gennaio per iniziare l’anno con il piede giusto

Tra i buoni propositi per l’anno nuovo, c’è quello di leggere di più e gennaio ci regala importanti novità. Tra nuovi nomi e il ritorno dei nostri scrittori preferiti abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Storie, racconti e avventure, ce n'è per ogni gusto. Pronti a scoprire i libri da acquistare e che ci terranno compagnia nel corso dell’anno?

Promessa mortale di Angela Marsons

Il 6 gennaio Angela Marsons è pronta a regalare ai suoi fan una nuova storia in cui ritroviamo la detective Kim Stone. La donna questa volta deve affrontare un caso di omicidio e scoprire chi ha assassinato il dottor Gordon Cordell. L’uomo è una vecchia conoscenza di Kim perché è stato coinvolto in una sua precedente indagine, le cose si complicano quando a distanza di alcuni giorni dalla morte del dottore, il figlio finisce in coma e successivamente viene ritrovato il cadavere di una donna. Tutti gli avvenimenti sono legati al Russells Halls, l’ospedale in cui lavorava il dottor Cordell! Kim è sempre più sicura di trovarsi davanti non a un semplice assassino ma a uno spietato serial killer.

Spare. Il minore di Principe Harry

La scena di due bambini che seguo il feretro della mamma morta è stata ripresa da numerose telecamere e rimarrà per sempre nella memoria di tutti! Oggi i due ragazzini sono cresciuti, sono diventati uomini e il passato ha lasciato una traccia indelebile nella loro vita. William e Harry hanno perso la loro amata madre Lady Diana troppo presto e ora “il minore” ha deciso di raccontare in modo diretto, a tratti crudo la sua verità cercando allo stesso tempo di fare un’analisi della sua vita.

Fame d’aria di Daniele Mencarelli

Il 17 gennaio esce il libro di Daniele Mecarelli in cui il protagonista è Pietro Borzacchi e suo figlio Jacopo. I due decidono di intraprendere un viaggio in macchina tra montagne e colline, tutto fila liscio fino a quando la frizione della loro auto li abbandona. Fortunatamente incontrano Oliviero, un meccanico che traina la l'automobile con il carro attrezzi fino a Sant’Anna del Sannio. Arrivati nel paesino si imbattono in Agata, proprietaria di un bar, un tempo pensione, e Gaia una ragazza che con la sua spontaneità farà emergere il dolore di un padre che si trova alle prese con un destino difficile.

La vita intima di Niccolò Ammaniti

Niccolò Ammaniti torna il 17 gennaio con un nuovo libro in cui racconta la storia di Maria Cristina Palma. La ragazza apparentemente ha una vita perfetta, è bella, ricca e famosa, nessuno riesce a resistere al suo fascino. Tutto cambia quando un giorno sul suo cellulare arriva un video che darà una brusca e inattesa svolta alla sua vita. Il passato che Maria Cristina ha voluto tenere lontano da sé improvvisamente si riaffaccia nella sua vita facendola ripiombare in una spirale di paura, ossessione e desideri.

It stars with us di Colleen Hoover

Il dolore e la sofferenza immancabilmente lasciano degli strascichi, c’è chi non riesce a superarli e chi invece con forza e coraggio si rimette in piedi. Questo è quello che fa Lily la protagonista del libro di Colleen Hoover in libreria il 10 gennaio. La donna mette al primo posto il bene della figlia per questo decide di avere un rapporto quanto più equilibrato con l’ex marito Ryle. Quando tutto sembra andare per il verso giusto Lily si trova a dover affrontare una nuova difficoltà, dal suo passato ritorna Atlas Corrigan, il suo primo amore. Tra i due il tempo non sembra essere passato, infatti l’uomo le chiede di uscire e a quel punto la donna si trova a dover scegliere se cedere a quelle emozioni ormai sopite o evitare di avere nuovi attriti con l’ex marito che odia profondamente Atlas.

La presidente di Alicia Giménez-Bartlett

Il potere può essere un’arma a doppio taglio e lo sa bene Vita Castella la protagonista del libro di Alicia Giménez-Bartlett in uscita il 10 gennaio. La donna ha dominato la vita della città e della regione, amata e odiata allo stesso tempo, il suo cadavere giace in una stanza di un lussuoso hotel di Madrid dopo essere stata avvelenata con un caffè al cianuro. La polizia deve indagare sulla sua morte, ma si cerca di tenere il massimo riserbo anche perché la rete di potere creato da Vita è ben radicata. Per evitare che non la verità emerga, l’indagine viene affidata a Berta e Marta due sorelle e investigatrici alle prime armi appena uscite dall’Accademia di Polizia. Chi pensava di poterle manipolare a suo piacimento si dovrà ricredere, le due ragazze sono determinate, ambizione e di sicuro sono pronte a scoprire cosa si nasconde dietro all'omicidio.

Ti penso (ancora) di Mattia Ollerongis

L’amore è un sentimento profondo, difficile, che confonde e ferisce ed è anche il filo conduttore del libro di Mattia Ollerongis in uscita il 17 gennaio. Mattia e Greta sperimentano le bizzarrie dell’amore direttamente sulla loro pelle, i due si sono ormai lasciati da alcuni mesi, ma il ricordo della loro relazione è ancora vivo e doloroso. La migliore amica di Matteo, Jessica, sa che il ragazzo ha bisogno di cambiare vita e l'incontro con Eleonora può essere la spinta che stava cercando. Mattia sa che ha davanti a sé una scelta che potrebbe migliorare la sua vita e il suo futuro. Visto che in amore non c’è mai nulla di sicuro, di giusto o sbagliato bisogna lasciare scegliere al cuore.

Noi i cattivi di Amanda Foody e Christine Lynn Herman

Gli amanti del genere fantasy non vedranno l’ora di leggere il nuovo libro di Amanda Foody e Christine Lynn Herman in uscita il 17 gennaio. Ogni volta che sorge la Luna di Sangue che segna il cambio generazionale, le sette famiglie della città di Ilvernath scelgono un proprio campione per combattere in un torneo all’ultimo sangue. Lo scopo della gara è quello di decretare il vincitore che otterrà il controllo sull’alta magia: quest'ultima è così potente che è quasi esaurita e per proteggerla è custodita segretamente da una delle sette famiglie. Per interrompere il ciclo di vittorie dei crudeli Lowe, questa volta si è deciso di rendere pubblici i segreti del torneo e di mettere i contendenti sotto i riflettori del mondo intero.

Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino

Rosella Postorino torna in libreria il 31 gennaio dopo il successo de “Le assaggiatrici” e nuovamente indaga sulle questioni private che possono creare rivolgimenti storici. Il racconto, tratto da una storia vera, ha come protagonisti Omar e Nada, due bambini che vivono a Sarajevo e si trovano a dover affrontare il dramma della guerra. Per metterli in salvo, si decide di allontanarli dalla città attraverso un viaggio in pullman. Qui conosceranno Danilo e i tre diventeranno inseparabili, da quel momento scopriranno il legame profondo di amicizia che immancabilmente ha i suoi alti e bassi.

Liberi come la neve di Rita Nardi

La protagonista del libro di Rita Nardi in uscita il 24 gennaio è Nive White, una ragazza che non si è sentita mai accettata da nessuna parte! Per lei nessun luogo è in grado di essere considerato casa, per questo decide di trasferirsi in Canada da suo zio Henry. Appena arriva ha una sensazione strana, diversa, sarà forse legato al ritrovamento di una foglia rossa? Infatti, secondo una leggenda chi trova la wapasha (foglia rossa) potrà finalmente cambiare il suo destino. Di sicuro la gentilezza dello zio che la ospita, di Margareth che le prepara i pancake, di Kaya che la fa sorridere e di Hurst che capisce la sua tristezza poco alla volta l'aiuteranno a cambiare e a lasciarsi andare.

