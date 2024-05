Il vaso di Pandoro: nel nuovo libro di Selvaggia Lucarelli particolari inediti sulla crisi dei Ferragnez

A distanza di quasi cinque mesi, il clamore che ha travolto Chiara Ferragni con l’ormai celebre Pandoro-gate continua a tenere ampiamente banco. L’impatto mediatico e non solo è stato travolgente e se c’è una persona che conosce e continua ad approfondire con dovizia di particolari questa storia è sicuramente Selvaggia Lucarelli. Il 14 maggio uscirà il libro che la blogger ha dedicato alla vicenda con un titolo che rende subito l’idea di quello che il lettore troverà tra le 250 pagine: “Il vaso di Pandoro, ascesa e caduta dei Ferragnez”. L’allusione al pandoro che ha scoperchiato un pentolone rovente come non mai e alla crisi privata della stessa Ferragni con Fedez sono i tratti distintivi del volume.

Un volume che si preannuncia ricco, anzi ricchissimo, con un focus sui modelli comunicativi dell’influencer e del cantante e la loro evoluzione per venire incontro a quelle che la prefazione del libro chiama “esigenze di consumo rapido e pervasivo”. Lo scorso 15 dicembre Chiara Ferragni è stata multata dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato per pratica commerciale scorretta. Tutto è cominciato a causa dell’operazione commerciale che ha visto protagonista il pandoro griffato col suo nome e l’iniziativa benefica per raccogliere fondi destinati ai bambini malati di tumore. Selvaggia Lucarelli si è concentrata su un impero congiunto che sembrava avere basi ben solide, per l’appunto quello dei Ferragnez. È bastato poco però per far crollare tutto, a partire dai 45 milioni di follower che i due sono riusciti a conquistare nel corso del tempo. “Il vaso di Pandoro, ascesa e caduta dei Ferragnez” è prima di tutto una inchiesta che vuole arrivare comunque a riflessioni più profonde.

La blogger si chiede infatti quanto sia pericoloso gestire un successo che rischia di svanire come una bolla di sapone. Edito da Paperfirst, il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli ripercorre per filo e per segno tutte le vicissitudini vissute dai Ferragnez, da quelle legali a quelle mediatiche, prima della separazione sentimentale. “Il vaso di Pandoro” si pone come una sorta di analisi sociologica della celebre coppia, con la promessa di rivelare dei particolari finora inediti su quanto è successo di recente e su cui c’è l’impressione che si sia detto di tutto. La conclusione del libro non è improntata all’ottimismo: secondo Selvaggia Lucarelli il vaso del titolo, può riguardare chiunque di noi, sia che venga sigillato in modo ermetico che in caso di pericolosa apertura.