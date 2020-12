I 5 migliori prodotti contro la cellulite

Sappiamo bene che per risolvere l’inestetismo della cellulite non esistono prodotti miracolosi o formule magiche, ma è necessario affrontare il problema con impegno e su più fronti.

Un corretto stile di vita, un’alimentazione equilibrata e bilanciata ed una sana attività fisica sono i presupposti fondamentali per prevenire o combattere cellulite, ritenzione idrica e pelle a buccia d’arancia. È di fondamentale importanza, inoltre, assumere la giusta quantità di acqua durante la giornata e lontano dai pasti, per permettere una buona diuresi e l’eliminazione ottimale delle tossine.

Ci sono però alcuni trattamenti che si sono dimostrati validissimi alleati nella lotta alla cellulite: ecco i 5 prodotti migliori su Amazon.it che ti aiuteranno a migliorare l’aspetto della pelle, rendendola più luminosa, tonica e compatta.



Defence Body ReduxCell di Bionike

Defence Body di Bionike è tra le migliori creme anticellulite e contro la ritenzione idrica. Il punto forte di questa crema è l’azione freddo/caldo, che stimola la microcircolazione e drena i liquidi in eccesso: non appena la applicherai sulla pelle, avvertirai una sensazione di calore, nonostante il prodotto sia molto fresco. Dalla texture leggera e dal rapido assorbimento, questa crema dà risultati eccellenti con un uso costante: un prodotto davvero valido per attenuare gli inestetismi della cellulite.

Pro: non ha profumazioni aggiunte ma solo eccipienti naturali; l’effetto caldo/freddo garantisce un’elevata circolazione nelle zone interessate;

Contro: l’effetto caldo/freddo non è indicato per chi soffre di fragilità capillare; nel prodotto sono presenti siliconi.

Crema termale anticellulite Collistar

Questa crema anticellulite è tra i migliori prodotti in commercio a base di alghe marine e svolge una doppia azione: riduce gli accumuli di grasso e rassoda e rimodella il corpo. L’applicazione di questo prodotto, formulato con sei alghe marine diverse, è un concentrato di principi rassodanti e fitodrenanti, che migliorano l’inestetismo della cellulite e ritardano l’invecchiamento cutaneo. Dalla texture leggera e setosa, risulta di facile assorbimento e ha una profumazione molto piacevole.

Consigliatissima a chi cerca un prodotto per prevenire la cellulite e per rassodare i tessuti.

Integratore Gold Advance di Cellulase

Queste capsule sono un ottimo coadiuvante nella lotta agli inestetismi della pelle: la cellulite, infatti, è causata principalmente dalla ritenzione idrica e questo integratore alimentare a base di estratti vegetali combatte proprio questo problema, svolgendo un’efficacissima funzione drenante.

I fanghi di alga Guam

I fanghi di alga Guam sono un altro prodotto particolarmente consigliato per combattere la cellulite e rassodare i tessuti: usandoli tutti i giorni con costanza otterrai dei risultati davvero sorprendenti! I fanghi d’alga Guam sono composti da alghe, argilla, oli essenziali di limone e origano. Combattono i radicali liberi, l’invecchiamento cutaneo e levigano i tessuti, favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso. Il procedimento di applicazione classico richiede un po' di tempo, ma verrai ripagata dal risultato. Dovrai applicare i fanghi, con un leggero massaggio, sulle parti del corpo che vuoi trattare, avvolgere l’area interessata con della pellicola trasparente e lasciarli agire per circa 45 minuti, poi sciacquare con abbondante acqua. Un rituale di bellezza per rendere la pelle più tonica ed elastica!

Crema snellente Somatoline 7 Notti

Se non vedi in fretta i primi risultati tendi a mollare? La crema anticellulite Somatoline Snellente 7 Notti allora è quello che fa per te! Questo prodotto, infatti, è un potente trattamento localizzato e a effetto urto, studiato appositamente per quelle donne con problemi di accumulo adiposo su cosce e fianchi. Ciò che rende questa crema anticellulite una delle migliori sul mercato è la sua triplice azione snellente:

azione lipolitica, efficace contro gli accumuli adiposi;

azione drenante, agisce sui liquidi in eccesso favorendone l’eliminazione;

azione anti stoccaggio, efficace nel contrastare la formazione di nuovi accumuli adiposi.

L’applicazione della crema è estremamente semplice in quanto il prodotto va massaggiato la sera sulle zone interessate, e lasciato agire per tutta la notte: i risultati sono visibili già dopo le prime 7 notti di utilizzo regolare, ma se desideri un trattamento più profondo, puoi prolungarne l’applicazione fino ad un mese.

Ti consiglio di massaggiare profondamente la pelle quando applichi il prodotto, così da contribuire a riattivare la circolazione e facilitare il drenaggio dei liquidi. Durante la sua applicazione si può percepire una sensazione di calore, un leggero pizzicore e, a volte, anche del rossore, che è considerato normale e cesserà entro 30 minuti: sta ad indicare che il prodotto sta facendo effetto.

Controindicazioni

Alcune creme o prodotti anticellulite sono dei veri e propri farmaci: ne è quindi sconsigliato l’uso in gravidanza e in allattamento, a chi soffre di fragilità capillare e se si è affetti da patologie a carico della tiroide. In tutti questi casi è bene chiedere consiglio al proprio medico prima di utilizzarle.

