Anelli a meno di 20 euro: impreziosiamo le mani in modo 'trendy and cheap'

Un tempo gli anelli erano solo quelli in oro o in argento, con pietre preziose, diamanti, perle. Oggi, invece, è possibile indossare gioielli economici ma di qualità, alla moda e perfetti anche sugli outfit più sportivi.

Anelli singoli, con iniziali o punti luce, midi-rings (ossia anelli sottili che vanno su tutte le dita della mano), fedi spesse e tanti altri modelli, da abbinare ad ogni stile e ogni occasione. Abbiamo quindi selezionato 5 anelli a meno di 20 euro che non conviene farsi sfuggire: scoprili subito!

1. Per le più romantiche: anello con cuore

Un anello in argento sterling 925 con un cuore al centro, arricchito da tantissimi brillantini neri. Quello di Jewelry Palace è un modello delicato, sottile, perfetto anche sulle mani più piccole, da regalarsi o da regalare ad una persona speciale, senza dover spendere una fortuna.

Privo di nickel, piombo e cadmio, le misure sono corrette e calzano alla perfezione, mentre la pietra è fissata bene e si presenta brillante e in ottimo stato. Inoltre, questo anello economico da donna è coperto da una garanzia di 60 giorni e viene inviato in un elegante sacchetto in velluto, perfetto da usare come confezione regalo.

2. Per ragazze fashion: anello con tre cerchi intrecciati

Quest'anello è perfetto per dare un tocco di stile sia ad outfit eleganti che casual: dalla linea semplice ma raffinata, è realizzato in acciaio inossidabile di colore argento, che non si ossida ed è resistente all'usura. Le misure corrispondono a quelle standard, calza bene e viene spedito in un sacchetto di velluto nero. Con i tre cerchi che si intrecciano, quest'anello è delicato, alla moda ed economico, perfetto da indossare su una mise elegante ma anche su un jeans basic.

3. Per chi ama i gioielli luminosi: anello in argento con zirconi

Questo anello è semplice e versatile, capace di accompagnare perfettamente tantissimi tipi di look diversi. Anallergico, privo di nichel, cadmio e piombo, e realizzato in argento sterling 925, è un anello da donna regolabile decorato con stella e zirconi di alta qualità. Elegante, ma allo stesso tempo informale e casual, è un anello delicato, di ottima qualità e confezionato in maniera impeccabile nella sua scatola rigida bianca e oro.

4. Per chi ama cambiare: set da 84 midi-rings in lega

I midi-rings di Milacolato sono la scelta perfetta, economica e trendy per ragazze sempre attente alle ultime tendenze: 84 anelli in lega di metallo, da posizionare sulle falangi, con disegni e lavorazioni particolari, in vendita ad un ottimo prezzo. Ideali per chi ama cambiare sempre, questi anelli in stile bohemien sono ognuno diverso dall'altro, perfetti da portare insieme, su più dita, ad impreziosire tutta la mano. Leggeri e comodi da indossare, sono spediti in un sacchetto nero di tessuto e sono coperti da un anno di garanzia.

5. Per le più esigenti: anello con iniziale personalizzabile

Quello di Clearine è un anellino sottile color oro, con zirconia cubica personalizzabile con la propria iniziale (dalla A alla Z), o con quella di amici e familiari, e realizzato in argento 925 con certificazione SGS. Adatto anche alla pelle sensibile, è facilmente regolabile e viene spedito in una scatolina raffinata con sacchetto di velluto ed il panno per pulirlo. Leggero ed elegante, è un anello originale ed economico, perfetto per impreziosire le mani in modo diverso.

