I migliori modelli di bikini per la moda estate 2021

A vita alta, vintage, push up o a fascia: ecco tutti i modelli di bikini tra cui scegliere per essere perfetta anche in spiaggia

Per affrontare la prova costume sentendosi a proprio agio e sicure di sé è molto importante riuscire a scegliere il modello giusto, capace di esaltare i pregi e minimizzare i difetti del nostro corpo. E tra bikini super sgambati, modelli vintage a vita alta e push up super sexy, non è sempre facile individuare il bikini perfetto per noi.

Per aiutarti nella scelta, abbiamo quindi selezionato i migliori bikini della moda estate 2021, capaci di esaltare fisici e gusti diversi e tutti in vendita a prezzi convenienti!

Bikini a vita media con reggiseno ad incrocio

Quello di Shekini è un bikini molto femminile e comodo da indossare; disponibile in 16 colori e fantasie diverse, il reggiseno è un push up senza ferretto, con incrocio sul davanti, cinturino regolabile e lacing sul collo e sulla schiena, che lo rendono sensuale ed originale, mentre lo slip è a vita media, con fascia a risvolto e copertura media.

Pro:

- comodo ma molto femminile;

- ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

- calza leggermente abbondante.

Bikini bicolore con push up imbottito

Realizzato in poliestere ed elastan di alta qualità, il bikini marcato JFan è comodo e confortevole da indossare, e si caratterizza per il reggiseno bicolore con imbottitura push up molto naturale e lo slip dal tagli classico a vita medio/bassa. Inoltre, questo bikini è disponibile in 6 colori diversi, tutti accesi e molto vividi.

Pro:

- colori accesi;

- ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

- veste leggermente piccolo: meglio optare per una taglia in più.

Bikini monospalla a righe verticali

Disponibile in 8 colori diversi, tutti con fantasia a righe verticali, il bikini di Yuson Girl ha un reggiseno monospalla con push up e slip dal taglio classico con laccetti regolabili. Realizzato con materiali morbidi, confortevoli ed elasticizzati, si asciuga velocemente, è ben rifinito, comodo da indossare e i colori sono accesi e vivaci.

Pro:

- comodo da indossare;

- ottimo rapporto qualità prezzo;

- buon materiale.

Contro:

- il costume veste leggermente abbondante.

Bikini a vita alta in stile vintage

Un modello in stile vintage e retrò comodissimo da indossare, il bikini di JFan è realizzato in morbido tessuto di alta qualità ad asciugatura rapida, resistente ed elastico. Lo slip a vita alta copre bene ma valorizza alla perfezione le curve del corpo, mentre il reggiseno è regolabile, grazie ai laccetti presenti sul collo e sulla schiena, ed ha un'imbottitura push up removibile. Inoltre, questo bikini è molto bello e ben fatto, è disponibile in 9 colori e fantasie diverse, dalle tonalità accese e con stampe ben realizzate.

Pro:

- lo slip ha un bel taglio che evita l'effetto "mutandone";

- buone cuciture, ben rifinito e resistente;

- colori vividi;

- foderato all'interno, offre un'ottima coprenza;

- rapporto qualità prezzo eccellente.

Contro:

- calza molto comodo: se indecise tra due taglie è meglio optare per la più piccola.

Bikini minimal con slip brasiliano

Il bikini di CheChury è un costume molto sexy dal taglio minimale, che ti permette di abbronzarti alla perfezione. Disponibile in 5 colori diversi, sia il reggiseno a triangolo, regolabile ed imbottito con effetto push-up, che lo slip brasiliano sono dotati di laccetti molto sottili.

Pro:

- colori belli e vivaci;

- ottima qualità;

- ottimo tessuto.

Contro:

- il bikini veste molto piccolo: meglio optare per una o due taglie in più.

Bikini push up con stampa floreale

Quello di Zaful è un bikini realizzato in tessuto morbido e confortevole, facile da pulire e da asciugare, che si caratterizza per il reggiseno imbottito, con scollo a V e spalline regolabili, e lo slip dal taglio classico con stampa floreale. Inoltre, è un bikini ben realizzato, comodo da indossare, e disponibile in 3 colori diversi.

Pro:

- ottimo rapporto qualità prezzo;

- ottima coprenza grazie al tessuto doppio.

Contro:

- calza leggermente stretto: meglio optare per una taglia in più.

Bikini arricciato a fascia

Il costume marcato Bikinicolors è un bikini modello Frou Frou con bordino arricciato di ottima qualità, 100% made in Italy e confezionato a mano da sarte esperte secondo l'antica tradizione manifatturiera del Belpaese. Questo bikini è realizzato in morbida microfibra, ha il reggiseno a fascia con leggera imbottitura estraibile e nella confezione è compreso anche il laccetto-fascia, utilizzabile all'occorrenza. Inoltre, è ben rifinito e calza molto bene, è disponibile in 15 colori diversi, fluo e non fluo, ed è possibile scegliere tra slip classico e brasiliano e selezionare taglie diverse per lo slip e il reggiseno.

Pro:

- possibilità di scegliere tra slip classico e brasiliano e selezionare taglie diverse per lo slip e il reggiseno;

- prodotto e realizzato in Italia;

- ottima qualità, curato e ben rifinito;

- calza perfettamente.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.



Bikini vintage a vita alta con volant

Il costume di Yuson Girl è un bikini dallo stile vintage che si caratterizza per lo slip modellante a vita alta con stampe colorate e il reggiseno con imbottitura push up, volant sul davanti, un laccetto al collo e un laccetto regolabile dietro la schiena. Realizzato in tessuto elastico di alta qualità, ad asciugatura rapida, resistente e molto comodo da indossare, è disponibile in 11 colori e fantasie diverse, tutto dalle tonalità accese e originali.

Pro:

- ottimo tessuto, ben realizzato;

- calza perfettamente;

- fantasie curate, belle ed originali;

- rapporto qualità prezzo eccellente.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Bikini push up con stampa tribale

Disponibile in 7 colori diversi, questo bikini ha un reggiseno con scollo all'americana e uno slip dalla linea sportiva, poco sgambato e leggermente alto in vita, così da slanciare la figura. Inoltre, la stampa tribale è ben realizzata, il tessuto è morbido e confortevole e le cuciture sono fatte con cura e precisione.

Pro:

- ottimo rapporto qualità prezzo;

- tessuto molto buono;

- comodo da indossare.

Contro:

- il bikini veste leggermente stretto, meglio scegliere una taglia in più.

Bikini vintage con lacci ad incrocio sulla schiena

Questo bikini dallo stile vintage è un costume comodo ma, allo stesso tempo, molto sensuale; perfetto anche per chi ha un seno abbondante, il top high neck ha un'imbottitura morbida rimovibile e una chiusura regolabile con lacci ad incrocio che lasciano scoperta la schiena, mentre lo slip è molto comodo e presenta un taglio abbastanza sgambato. Disponibile in 8 colori e fantasie diverse, questo bikini è ben cucito, completamente foderato e realizzato con tessuto morbido, resistente e di ottima qualità.

Pro:

- ottimo rapporto qualità prezzo;

- vestibilità perfetta, garantisce comfort e libertà di movimento;

- comodo ma sensuale;

- ben realizzato, ottimo materiale.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Come scegliere il bikini giusto per il proprio corpo

Vediamo quindi tutti i trucchi e i consigli per scegliere il bikini giusto, capace di esaltare i propri punti di forza, equilibrare la figura e mimetizzare i punti critici.

Come scegliere il pezzo di sopra se hai il seno abbondante

La parte di sopra del bikini è importantissima per aiutarti ad armonizzare e valorizzare il tuo corpo. In caso di seno abbondante, preferisci un reggiseno con allacciatura al collo, con la coppa o con il ferretto e con le cuciture leggermente sagomate: in questo modo i laccetti doneranno anche un leggero effetto push up, migliorando la forma del seno. Ottimo anche il reggiseno con scollo all'americana, molto pratico e capace di contenere e sostenere alla perfezione, e i bikini con la parte di sopra a corpetto, da abbinare con uno slip a vita alta in caso di busto corto. Evita, invece, i reggiseni a fascia e a triangolo. Per quanto riguarda i tessuti, infine, opta per quelli lisci, così da non volumizzare ulteriormente la parte, evitando arricciature e applicazioni.

I modelli di reggiseno da preferire in caso di seno piccolo

Se hai il seno piccolo, i bikini più adatti sono quelli in cui il reggiseno è senza spalline, come i modelli a fascia o a fascia incrociata, o a balconcino, meglio se leggermente imbottito. Via libera anche ai reggiseni con chiusura sul petto e ai tessuti arricchiti da volant, arricciature, frange e applicazioni, che donano volume e movimento. Invece, meglio evitare i reggiseni con spalline larghe, che rendono il seno otticamente ancora più piccolo.

Il bikini perfetto se hai i fianchi abbondanti

Se hai i fianchi abbondanti cerca di evitare gli slip con laccetti, optando per quelli a vita medio/alta, meglio se leggermente strutturati con piccole bacchette o lacci in verticale capaci di definire la silhouette, oppure slip arricchiti con drappeggi e rouches sui fianchi, perfette per mimetizzare i rotolini.

Se hai il fisico a pera, con fianchi e cosce più abbondanti del seno, scegli uno slip basic abbinato ad un pezzo di sopra particolare, arricchito da decorazioni e applicazioni che possano creare volume e armonizzare la figura. Al contrario, in caso di fisico a clessidra, dove il seno bilancia l'ampiezza dei fianchi, basterà creare equilibrio anche tra la parte sotto e quella sopra del bikini.

I modelli di bikini per chi ha i fianchi stretti

Hai i fianchi stretti? Allora, via libera a bikini con slip a vita bassa, ai bikini spezzati, con reggiseno in tinta unita e slip colorati, dalle stampe fantasiose o fluo e arricchiti da tessuti stropicciati e mini ruches se vuoi aggiungere volume, ma anche ai bikini con slip a vita alta e sgambatissimi, capaci di slanciare le gambe e, di conseguenza, tutta la figura.

Come scegliere il costume giusto se hai un po' di pancia

Se hai un po' di pancetta puoi optare per i costumi interi con balconcino e non attillati sull'addome o per quei bikini dallo stile vintage con slip a vita alta, in grado di contenerla e snellire la figura. Le maniglie dell'amore, invece, possono essere camuffate dagli slip con risvolto a vita media, da prediligere con elastico morbido in caso di pancia alta.

Gli slip da scegliere per valorizzare il lato B

Lato B piatto o squadrato? In questo caso, il costume da bagno perfetto per addolcirne le forme e valorizzarlo è il bikini con i laccetti e dal taglio sgambato, mentre è meglio evitare le culotte e gli slip troppo ampi, che rischiano di accentuarne ancor di più la forma squadrata.

Anche in caso di lato B importante è bene evitare le culotte, perché capaci di evidenziare ancora di più il problema; opta per uno slip mediamente sgambato con fantasie discrete e colori sobri, così da slanciare la forma delle natiche, e per un reggiseno che valorizzi le tue forme, così da spostare l'attenzione sul décolleté.



