Borse maxi a meno di 30 euro, per donne multitasking e 'attente al prezzo'

Le pochette sono belle, le tracolline anche, ma quando si passano intere giornate fuori casa, ci vuole per forza una borsa capiente e funzionale. C’è chi ama gli zainetti, chi invece, punta alle shopper, alle borse a mano con doppio manico lungo. Borse maxi, dove mettere di tutto!

Ed è proprio di queste che vi parliamo oggi, perché abbiamo individuato 5 modelli di borse fashion e funzionali sotto i 30 euro.

Come dire di no?

1. Borse chic di Uraqt

Borsa chic dalla linea arrotondata, realizzata in morbida pelle di alta qualità, leggera e resistente, con chiusura a cerniera e dettagli dorati. L'impugnatura dal doppio manico corto è comoda e robusta e all'interno è inserita anche un'utilissima tracolla. Di ottima qualità e rifinita bene, la borsa di Uraqt ha anche tantissime tasche (2 tasche interne principali, 2 interne aperte, 2 interne con zip e 1 esterna sempre con zip) e un logo in metallo con motivo a fiocco e fiorellino dotato di gancio, che può essere anche utilizzato come portachiavi. Disponibile in 6 colori diversi, tutti abbastanza sobri e facilmente abbinabili, è un modello classico, ideale per tutti i giorni.

2. Borsa casual e capiente in tela

Questa borsa è l'ideale per chi cerca una borsa capiente, dallo stile casual. Realizzata in tela a strisce multicolori, ha un doppio manico, per essere portata sia a spalla che a mano, e una tracolla regolabile e removibile. Comoda e funzionale, ha una tasca principale, una grande tasca con cerniera, una tasca posteriore con cerniera, una tasca piccola con cerniera e tre tasche aperte con cerniera sul retro; la sua linea si adatta a qualsiasi look, risultando perfetta in particolare su jeans e cappotto, per affrontare qualunque stagione all’insegna di stile e comodità.

3. Borse grande donna – tote bag

Questa borsa maxi da donna è realizzata in tessuto di pelle PU di alta qualità e fodera in poliestere. Leggera, resistente ed impermeabile, questa borsa risulta bella e pratica da usare, ed è dotata di numerose tasche che la rendono super pratica: uno scomparto principale con cerniera, due ampi scomparti aperti, una tasca laterale con cerniera, 2 slot per penne e due tasche aperte, perfette per piccoli oggetti come il telefono o i prodotti per il trucco.

Inoltre, ha un design semplice ma elegante e tracolla e maniglie regolabili, che ti permettono di indossarla sia a spalla che a mano.

4. Borsa da donna in panno

Questa di Myhozee è una borsa a tracolla di tela, resistente all’usura, ecologica e di alta qualità.

Una shopper casual, perfetta per occasioni informali e sportive. Comoda e capiente, ha tre tasche interne, di cui una con cerniera, e una esterna con chiusura a zip, un doppio manico e una tracolla.

5. Borsa grande in pelle con tracolla

Questa borsa classica è disegnata dal famoso stilista Edoardo del brand BestoU, che ha adottato uno stile semplice, alla moda e delicato. Adatta ad ogni occasione, è realizzata in pelle PU di alta qualità, morbida, anti-graffio e impermeabile.

Inoltre, l’interno è foderato in tessuto di poliestere e la borsa risulta ben realizzata, comoda e capiente: super approvata!

