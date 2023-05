5 borse di marca, a meno di 60 euro, da comprare su Amazon

Che siano maxi bag, a tracolla, mini o pochette, le borse sono il tallone d’Achille di tantissime persone, soprattutto se appartengono ai grandi nomi della moda.

Perfette per tutte le età e ideali per accompagnare gli outfit di tendenza, ma anche da indossare tutti i giorni per dare un twist trendy ad ogni look, le borse griffate sono infatti delle icone di stile, capaci di donare quel tocco estetico che solo un accessorio alla moda sa darti.

Ma non tutti possono permettersi i prezzi da capogiro a cui solitamente sono vendute. Per questo, abbiamo cercato modelli di borse di marca con prezzi che possano accontentare un po’ tutti.

Da Guess a Calvin Klein, passando per Desigual, Bugatti e Victoria’s Secret, ecco quindi 5 modelli di borsa alla moda e di marca, tutte sotto i 60 euro!

1. Borsa a tracolla Calvin Klein

Partiamo dalla tracollina Calvin Klein rosa confetto. Sbarazzina oltre che molto funzionale. Il tessuto morbido, infatti, la rende capiente, anche se è in un formato piccolo. La tinta è delicata, molto femminile e si abbina bene un po’ con tutti i colori, mentre il logo color oro le dà quel tocco di stile in più.

2. Borsa a mano Victoria’s Secret - Angel City Bag

Una borsa comoda, capiente e molto bella, per tutte colore che amano lo stile degli angeli più famosi nel mondo della moda. È la Angel City Bag di Victoria’s Secret, una borsa a mano nera, in tela, con logo e catenina decorativa frontali e chiusura con bottone magnetico. Funzionale, dalla linea semplice ma non scontata. Perfetta su un look casual da tutti i giorni.

3. Borsa a tracolla Guess

Ideale per il periodo primaverile ed estivo, la borsa a tracolla Little Bay di Guess è realizzata in nylon con tracolla regolabile.

Perfetta su un jeans, ma anche su un mini abito, è la classica tracollina versatile da avere assolutamente nell’armadio.

4. Borsa a tracolla Bugatti

Passiamo a una marca italiana di altissima qualità: Bugatti. Qui propone una borsetta a tracolla bianca. Compatta ma capiente, ha diverse comode tasche, una chiusura a zip ed è perfettamente realizzata.

5. Borsa a tracolla Desigual



Per terminare, vi suggeriamo la tracolla in similpelle di Desigual, con stampa di fiori variopinti e coloratissimi su fondo bianco. Una borsa comoda, perfetta per tutti i giorni, capiente ma non ingombrante, con chiusura a zip e diversi manici (a righe, con borchie e tinta unita).

