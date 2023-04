Camicia a righe per la Primavera 2023: i modelli più trendy

Le righe sono protagoniste nella moda Primavera 2023. Strette o larghe, verticali o orizzontali non importa. Purché ci siano. Le camicie a righe, poi, sono davvero in prima linea nelle collezioni di abbigliamento femminile ed è vietato farne a meno.

Ecco qui 5 modelli di bluse a righe per arricchire il proprio guardaroba con stile:

1. Camicia a righe con scollo a V

Per coloro che amano lo scollo a V, c'è la camicetta a righe di Minetom blu e bianca, con manica lunga, bottoni centrali e manica rigirabile. Di un tessuto leggero e comodo da indossare, questa blusa è perfetta con un jeans o un pantalone più elegante, oppure con una gonna midi plissettata, per uno stile cool e chic.

2. Camicia nera a righe colorate

Per chi ama il nero ma preferisce sdrammatizzarlo con qualche dettaglio più vivace, Benylion propone una blusa a righe dal fondo nero con righe sottili bianche e arancioni. Un modello che sta bene sia alle bionde che alle more, sbarazzino, con manica lunga rigirabile, scollo a v e abbottonatura centrale.

3. Camicia a righe con fiocco

Una camicetta sfiziosa, a righe azzurre e bianche e con fiocco al collo è quella firmata Motivi. Un modello davvero originale, a maniche lunghe con leggero sbuffo all’attaccatura, classica ma cool allo stesso tempo. Sta benissimo infilata dentro ad un jeans o un pantalone a zampa d'elefante, sia con un paio di sneakers che con un tacco.

4. Blusa a righe in chiffon elegante

Una camicia dalla linea morbida e chic è quella a righe firmata Mimetom. Un modello semplice, caratterizzata da righe più larghe e più strette, verticali, e disponibile in tantissimi colori. Scollo a v, manica lunga, bavero elegante: questa blusa è perfetta per andare tutti i giorni al lavoro, con quel tocco di stile in più.

5. Camicetta a righe con rouches

Un ultimo modello super sbarazzino è quello di Trendyol, una camicia in stile western rosa, con righe strette coloratissime e rouches sul fondo. Non una classica blusa, ma un capo alla moda, perfetto su un jeans, su una gonna, su uno shorts. Una blusa di tendenza e versatile con cui affrontare tutta la primavera.

Concludiamo con altri modelli di camicie a righe della moda primavera estate 2023!

Street One - Camicia stile tunica morbida, Original Blu

Street One - Camicia stile tunica morbida, Sunset Yellow

Tom Taylor - Camicia senza maniche con scollo a V

Goodthreads - Camicia morbida con fiocco frontale, Rosa Corallo

Pinko - Camicia bohémien in twill fluido, Blu Ecrù

United Colors of Benetton - Camicia svasata con manica morbida e arricciatura sul polso

