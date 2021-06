Gioielli moda estate 2021: le collane must have da sfoggiare in vacanza

11 collane da donna graziosissime, colorate e alla moda per brillare anche in estate

L'estate è arrivata, e con lei anche il momento delle tanto attese vacanze. E per dare quel tocco in più ai nostri look day and night estivi, in valigia non possono assolutamente mancare gli accessori e i gioielli più cool dell'estate 2021. Tra questi, il primo posto è indiscutibilmente occupato dalle collane: dai modelli più classici a quelli più innovativi, con perline colorate, conchiglie e pietre naturali, l'importante è che siano preziose, colorate e di tendenza.

Quanto a come indossarle, il diktat del momento è: stratificare! Per i gioielli dell'estate 2021, infatti, la tendenza layering vuole l'accostamento di più strati, più colori e più materiali, che daranno un tocco indie e divertente ai nostri outfit.

Ecco allora 11 modelli di collane da donna must have da portare in vacanza, perfetti per dare un twist a tutti i nostri look estivi!

Collana in legno naturale e guscio di noce di cocco

Coloratissima e in stile hippie, questa collana è l'ideale da sfoggiare in spiaggia e in città, regalando un tocco in più anche agli outfit serali. Realizzata in legno naturale e guscio di noce di cocco, che la rendono resistente ma leggera, questa collana è lavorata a mano, è lunga ma non troppo (dimensioni circa 55x0,5x1 cm) e ha colori accessi e luminosi, perfetti per ogni occasione.

Set di 10 collane con perline colorate

Le collanine con perline colorate sono una delle tendenze must dell'estate 2021. Perfetto per regalare un tocco giocoso e colorato a tutti i look, il set di Hicarer si compone di 10 collane con perline in vari colori, delle dimensioni di circa 45cm l'una + catenina di estensione di 5 cm. Coloratissime e perfette da indossare anche al mare, le collane arrivano confezionate singolarmente e sono tutte realizzate con perline in vinile morbide al tatto e dai colori luminosi e vibranti. Scoprilo su Amazon.it

Girocollo boho con perline

Ben realizzata e dall'ottimo rapporto qualità prezzo, questa collana girocollo è realizzata in lega e si caratterizza per lo stile raffinato e la presenza di luminose perline nere. Corta ma facilmente regolabile, questa collana è molto leggera, resistente, non sbiadisce e non irrita la pelle, ed è perfetta da indossare con outfit casual, come shorts e maglietta, o per impreziosire i tuoi look serali.

Collana con pendente in pietre naturali

Si dice che pietre e cristalli abbiano una peculiare energia vitale, che viene trasmessa e rilasciata a chi li tocca o li indossa. La collana marcata Coai si caratterizza per il pratico laccetto in corda regolabile (38-70cm) e il pendente in pietra naturale, realizzato a forma di dente di lupo, protettivo e di buon auspicio, e contenuto in una splendida confezione regalo, elegante e ben realizzata. Inoltre, al momento dell'acquisto è possibile scegliere tra 6 diverse pietre, ognuna con proprietà diverse: Occhio di Tigre, per bilanciare l'equilibrio tra Yin e Yang, Sodalite, che dona coraggio e positività, Diaspro Kambaba, che dona pace e tranquillità, Howlite, capace di bilanciare la parte femminile e maschile e donare equilibrio, e Unakite, che promuove la crescita personale e aiuta a superare gli ostacoli. Scoprila su Amazon.it

Collana multicolore con perle d'acqua dolce

Realizzata con perle di acqua dolce naturale da 8-9mm e una chiusura a moschettone, quella di TreasureBay è una splendida collana artigianale multicolore, fatta a mano con lavorazione e competenza impeccabili, e rifinita secondo i più alti standard qualitativi. Accessorio semplice e di stile, immancabile in ogni guardaroba, questa collana viene inoltre inviata in un'elegante scatola regalo, che la rende pronta anche per essere consegnata alla persona amata.

Girocollo con stelle placcato oro rosa

Delicata e perfettamente rifinita, la collana girocollo con pendenti di Happiness Boutique è perfetta da indossare tutti i giorni, ma anche per dare un tocco glam agli outfit marini e serali o da abbinare ad altre collane per dare vita al layering, ricreando un look moderno fatto di sovrapposizioni. Realizzata in acciaio inossidabile placcato oro rosa e arricchita con 7 piccoli charm a forma di stella, la collana è facilmente regolabile, grazie al gancetto presente sul retro, è confezionata in una scatolina regalo ed è un prodotto anallergico completamente privo di nickel e piombo Scoprila su Amazon.it

Collana con pendenti e perline colorate

Coloratissima e perfetta per la spiaggia, questa collana è realizzata con perline colorate in ceramica morbida, rame, filo elastico e pendenti in stile marino. Abbellita con charms luminosi e colorati, questa collana ha una lunghezza girocollo leggermente regolabile ed è disponibile in 3 colori diversi.

Collana in Ambra naturale

Disponibile in 3 dimensioni e 5 colori diversi, la collana di Cici's Story è completamente realizzata in Ambra Baltica naturale e certificata; inoltre, le perline in ambra sono annodate individualmente con chiusura a torsione, per far sì che non si stacchino e assicurare più sicurezza. Prima dell'acquisto puoi scegliere la misura più adatta a te, e la collana è coperta da 1 anno di garanzia ed è confezionata in una bellissima confezione regalo. Scoprila su Amazon.it

Collana boho con nappa e perle d'acqua

Bellissima e molto curata anche nei particolari, la collana di Kelitch in stile etnico bohemien è realizzata con luminosissime perline di cristallo sfaccettato, perle di conchiglia e ciondolo a nappa da 7,6 cm. La collana è lunga 91 cm, è disponibile in tantissimi colori diversi, si abbina perfettamente agli abiti estivi, ma anche a magliette, jeans, tuniche e vestiti eleganti, e può anche essere usata come un originale braccialetto a più giri o come bracciale a fascia alla moda. Inoltre, la collana è dotata di un sacchetto di seta con scritta "Kelitch", che rafforza gli elementi bohémien e ottimo anche come confezione regalo.

Collana Hawaii con conchiglie naturali

La collana da spiaggia marcata Suyi è un prodotto realizzato a mano che si compone di un laccetto in corda e conchiglie naturali. Ipoallergenica e adatta anche alla pelle sensibile, questa collana è facilmente regolabile, è ben realizzata ed è resistente e di qualità. Inoltre, è possibile scegliere tra diversi colori e dimensioni, e viene inviata in una graziosa scatolina regalo. Scoprila su Amazon.it

Collana intrecciata made in Italy

Le lavorazioni artigianali sono un trend oramai divenuto virale, in particolar modo su Instagram, soprattutto perché ci permettono di supportare il Made in Italy e tutti quei piccoli brand che utilizzano un approccio sostenibile nella produzione dei loro gioielli.

La collana di ParticolarModa è un prodotto italiano fatto a mano, realizzata con nodini in alluminio anodizzato, materiale anallergico e non soggetto ad ossidazione, e moschettone in acciaio, e inviata in un grazioso sacchettino colorato, che la rende ideale anche per un regalo. Inoltre, è possibile personalizzare la collana, sia nei colori che nelle dimensioni, e aggiungere un bracciale abbinato con lo stesso colore e lavorazione della collana.

