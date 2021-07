Moda estate 2021: i copricostume di tendenza per essere perfetta anche in spiaggia

In linea con le tendenze moda dell'estate 2021, ecco i copricostume da non farsi sfuggire

In spiaggia con stile? Assolutamente si, e per dare un tocco in più anche ai look marini il copricostume è indubbiamente l'indumento perfetto.

Dai vesiti in stile bohemien ai parei etnici, passando per modelli all'uncinetto ed eleganti camicie in chiffon, ecco i copricostume da non farsi sfuggire, uno più bello dell'altro e tutti pefettamente in linea con le tendenze moda donna dell'estate 2021.

Copricostume leggero con scollo a V

Un copricostume fresco, leggero e abbastanza trasparente, per un effetto vedo non vedo davvero sexy. Impreziosito da frange e decorazioni in pizzo molto femminili su maniche e orlo, è realizzato in poliestere leggero, morbido ed elastico, è molto comodo da indossare e si adatta perfettamente alle forme.

Poncho pareo etnico

Questo poncho pareo estivo è perfetto come copricostume ma anche da indossare come mini abito durante le serate estive e le feste in spiaggia. Dal tessuto comodo e leggero, questo poncho è impreziosito da un'elegante fantasia etnica e da brillantini che illuminano il tessuto ed è realizzato in poliestere certificato atossico; inoltre, è disponibile in taglia unica (lunghezza 90cm) e in tre fantasie diverse. Scoprilo in vendita su Amazon.it

Camicia copricostume in simil chiffon

Realizzata in materiale morbido, traspirante e leggero (95% Poliestere, 5% Elastan), questa camicia ha un profondo scollo a V, maniche a 3/4 con risvolto e un orlo asimmetrico, corto davanti, lungo dietro e con due spacchi laterali, che la rendono davvero elegante e sensuale. Comoda da indossare e dalla vestibilità ampia, le taglie calzano perfettamente ed è disponibile in 12 colori diversi.

Mini abito all'uncinetto

Realizzato alla perfezione e di ottima fattura, questo mini abito all'uncinetto è comodo da indossare, non stringe ed esalta le forme del corpo femminile. Caratterizzato da uno scollatura ampia e sexy, orlo asimmetrico, maniche a campana e laccetto regolabile in vita, è un abito davvero bello e ben lavorato, perfetto da indossare come copricostume ma anche in molte altre occasioni. Inoltre, è realizzato con un tessuto morbido e fresco (poliestere e cotone), è comodo da indossare ed è disponibile in taglia unica e in 3 diversi colori: bianco, nero e mosaic blu. Scoprilo in vendita su Amazon.it

Copricostume in stile bohemien

Un copricostume in stile bohemien impreziosito da frange vivaci e delicati dettagli floreali all'uncinetto, che lo rendono perfetto da indossare in spiaggia. Realizzato in poliestere, fresco, morbido e traspirante, si caratterizza anche per il tessuto trasparente, la vestibilità ampia e confortevole e i dettagli in linea con le tendenze moda di questa estate. Inoltre, è disponibile in taglia unica e in tre colori diversi: bianco, beige e lilla.

Copricostume lungo con top a fascia

Questo è un modello di copricostume che risulta elegante e femminile, perfetto per chi non vuole rinunciare ad uno stile ricercato e sensuale anche al mare. Realizzato alla perfezione, questo abito si caratterizza per il top a fascia con stringa regolabile e cerniera sul fianco e per la lunga gonna a fantasia, trasparente e con spacco centrale. Di qualità e comodo da indossare, le taglie calzano perfettamente ed è disponibile in due colori diversi. Scoprilo in vendita su Amazon.it

Copricostume a righe con frange colorate

Leggero e sbarazzino, questo copricostume ha un taglio sportivo ma trendy, e si caratterizza per le frange colorate, gli spacchi laterali, la leggera trasparenza e la lunghezza sopra il ginocchio. Realizzato in poliestere fresco e traspirante, il copricostume di Chalier è morbido e confortevole da indossare, si adatta bene a diverse taglie, grazie al tessuto leggermente elastico, ed è disponibile in taglia unica e 3 colori - a righe, bianco e nero.

Copricostume a sacco con scollo a V

Il copricostume di Balancora si caratterizza per il taglio a sacco, con lunghezza sopra il ginocchio, lo scollo a V profondo, i laccetti laterali e le maniche a 3/4 regolabili. Dallo stile casual e alla moda, e disponibile in 4 colori diversi (nero, bianco, blu navy e peacock blu), questo copricostume è poi realizzato in poliestere morbido, leggero e traspirante, è fresco e velocissimo da indossare e, se abbinato ad accessori importanti e sandali gioiello può diventare anche un capo elegante, perfetto da indossare durante una festa in spiaggia o un aperitivo in città. Scoprilo in vendita su Amazon.it

Copricostume multi wear all'uncinetto

Realizzato in pizzo crochet e caratterizzato da un design sexy con schiena scoperta e chiusura con laccetti al collo, il copricostume di JFAN è un abito multi wear che può essere indossato sia come vestito che come gonna lunga o copricostume pareo. Leggero, fresco e molto confortevole, ha un taglio abbastanza morbido, una fascia elastica in tessuto e dettagli trasparenti all'uncinetto, oltre a un eccellente rapporto qualità prezzo.

Magliettone sporty con scritte