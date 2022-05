Moda donna estate 2022: i costumi interi da sfoggiare al mare

Sensuali, super glamour, ma anche in stile vintage, alla moda e con stampe coloratissime, i costumi interi di tendenza per l'estate 2022 valorizzano le forme femminili con raffinatezza ed eleganza.

Sempre più amato e, spesso, preferito anche al bikini, il costume intero è capace di esaltare le forme del corpo femminile e, allo stesso tempo, rappresenta la scelta più chic, dal sapore vintage, ma anche multiuso: infatti, basta aggiungere un paio di jeans o una gonna per trasformarlo nel body perfetto da indossare a cena o ad una serata in spiaggia.

Ecco allora le proposte più glamour di costumi interi da donna da sfoggiare in spiaggia quest'anno, tutte in linea con le tendenze moda estate 2022.

Costume intero push up con tagli cut out

Quello di Misolin è un costume intero cut out, ovvero impreziosito da tagli couture che lasciano i fianchi scoperti, con un profondo scollo a V, per un effetto vedo/non vedo molto sensuale; inoltre, è dotato di reggiseno push up con imbottitura estraibile e privo di ferretto. Realizzato in tessuto resistente e di qualità (82% poliammide, 18% elastan), che risulta leggermente fasciante, questo costume è comodo da indossare, ha un'ottima vestibilità e il tessuto arricciato ai lati aiuta a coprire leggermente i fianchi, vestendo perfettamente anche sui fisici curvy. Inoltre, è disponibile in 11 fantasie e colori diversi, per ogni tipo di gusto e stile.

Costume da bagno intero Shaping

Quello di Iris & Lilly è un costume intero di ottima qualità e vestibilità, poco sgambato e che risulta molto sobrio ed elegante. Disponibile in 5 colori diversi (nero, fantasia, rosso, kaki e blu chiaro), è un costume realizzato con materiale resistente (80% Poliammide, 20% Elastan), ad asciugatura rapida e abbastanza aderente, senza però mai stringere o fasciare; inoltre, è dotato di reggiseno imbottito e di spalline regolabili, da chiudere sia in modo tradizionale che ad incrocio dietro la schiena.

Trikini Optic Chic

Perfetto per tutte coloro che non riescono a scegliere tra bikini e costume intero, il trikini di Jfan si contraddistingue per il profondo scollo a V, la linea sgambata e il tessuto di ottima qualità. Disponibile in 4 colori e fantasie diverse, questo costume intero, inoltre, lascia la schiena completamente scoperta, ha le coppe imbottite estraibili, l’allacciatura regolabile, il design cut-out ed è impreziosito da un anello decorativo al centro del décolleté, che sottolinea il seno con uno stile ricercato.

Tankini con balze

Il tankini è un mix tra bikini e costume intero, formato da una canottiera (tank top) abbinata ad un pezzo di sotto (che può essere uno slip, una culotte, una brasiliana o un tanga). Comodo e molto bello, il tankini di Flyily si compone di un top a balze e uno slip a vita alta con elastico in vita e fodera, è disponibile in tantissimi colori e fantasie diverse, veste perfettamente ed è capace di esaltare ogni tipo di silhouette.

Inoltre, è realizzato in materiale coprente e ad asciugatura rapida (82% Poliammide, 18% Elastan), mentre le balze presenti sul top nascondono perfettamente eventuali imperfezioni o qualche chilo in più, rendendo comunque il costume molto sexy e di tendenza; le rifiniture, poi, sono di ottima qualità, ed è dotato di spalline regolabili e coppe preformate imbottite e removibili.

Costume intero modellante

Un bellissimo costume intero che, grazie al taglio e ai dettagli curati, riesce a modellare la figura e mascherare piccoli difetti. La parte anteriore foderata in Power Mesh e decorata con un lieve drappeggio esalta il punto vita e maschera la pancetta, mentre la comodissima fascia elastica sotto il seno e le due coppe morbide preformate e leggermente imbottite, delineano le forme senza aggiungere taglie in più: ne risulta una vestibilità perfetta ed una linea sensuale ma non volgare. Disponibile in 6 colori e fantasie diverse, questo costume intero è realizzato in tessuto di ottima qualità (86% Poliammide, 14% elastan), si asciuga velocemente e calza alla perfezione.

Costume intero con gonna rimovibile

Un costume 2 in 1 perfetto per cambiare stile ogni volta che vuoi! Questo costume, infatti, si compone di un pezzo di sopra con allacciatura al collo, fiocco decorativo, morbide imbottiture rimovibili e scollo a V, e un pezzo di sotto contenitivo a vita alta, perfetti da indossare come bikini. Ma non solo: è presente anche una gonna stampata removibile, che aggiunge un tocco davvero originale a questo costume, trasformandolo in un tankini coprente ma elegante. Inoltre, è realizzato con tessuto elasticizzato di ottima qualità, morbido e traspirante, è disponibile in 9 colori e fantasie diverse, si asciuga velocemente e ha un’ottima vestibilità.

Costume intero push up con balze

Un costume intero elegante e coloratissimo, disponibile in 6 fantasie diverse, che con le sue balze decorative e il design modellante ti darà un look da vera diva. Il reggiseno morbido e imbottito, inoltre, offre il massimo supporto, le spalline sono regolabili e il tessuto elastico di alta qualità si asciuga velocemente ed è comodo e resistente.

Costume intero con intrecci sulla schiena

Sensuale e intrigante, questo costume intero si caratterizza per il profondo scollo a V e gli intrecci sulla schiena, che lo rendono perfetto anche da indossare sopra un jeans o una gonna. Realizzato in tessuto di alta qualità, elastico, confortevole e morbido, ha il reggiseno con imbottitura rimovibile, scollo a V con volant, intreccio regolabile sulla schiena e delle rouches leggere con fodera interna all’altezza della vita, che modellano leggermente le forme e mascherano la presenza di un’eventuale pancetta.

Costume intero con gonna

Disponibile in 16 colori e fantasie diverse, questo modello di costume intero è la perfetta combinazione di comodità e stile. Di ottima qualità, morbido e comodissimo da indossare, il costume è un pezzo unico ed è dotato anche di pantaloncini da indossare sotto la gonna. Perfetto per tantissime occasioni diverse, comprese feste in spiaggia o un pomeriggio alla spa, questo costume intero è poi dotato di coppe leggermente imbottite, che sostengono e valorizzano il seno, e rouches in vita, ha una buona vestibilità e cuciture resistenti ed è realizzato in tessuto elastico morbido e traspirante.

Costume intero con inserti floreali

Davvero super sexy, questo costume intero ha un design particolare molto bello e curato, con scollo a V profondo e romantici inserti floreali. Dalla vestibilità perfetta, il tessuto è morbido e di qualità, mentre gli intrecci sulla schiena lo rendono ancora più sensuale e perfetto anche da indossare con un paio di jeans e tacchi vertiginosi. Infine, è dotato di una morbida imbottitura effetto push up rimovibile e di cinghie regolabili, per una vestibilità ottimale.

