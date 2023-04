La giacca di jeans, must have della Primavera 2023

Pronte? E' quasi tempo di ritirare fuori la giacca di jeans dall'armadio, di indossarla su un pantalone denim, su una gonna plisse, su un vestitino fru fru. Oltre alla giacca di pelle, infatti, anche il capo denim torna in prima linea con l'arrivo della Primavera 2023, nella versione classica e non solo.

Se già avete la vostra tanto amata giacca di jeans nell'armadio, preparatevi a (ri)indossarla, se, invece, non la possedete o la vostra è ormai vecchia e rovinata, ecco qualche consiglio sui modelli più cool della Primavera 2023.

1. Levi's Original Trucker

Un classico, intramontabile, uno di quei capi che vi stancherete di indossare. Stiamo parlando della giacca Levi's Originale Trucker, manica lunga, lavaggio scuro, bottoni frontali. Un giubbotto versatile al 100 per cento, da poter indossare durante tutta la primavera, su qualsiasi outfit.

2. Trendydol, giacca jeans oversize

Per chi ama i capi oversize, sporty ma anche un po' rock, la giacca jeans di Trendydol a blocchi di colore è perfetta. Un modello casual, maxi, da indossare su un jeans skinny, ma anche su una gonna (magari in tulle), dalla vestibilità oversize con cintura in vita. Molto fashion.

3. Trench coat denim di Très Chic Mailanda

Non la classica giacca di jeans, ma un trench denim assolutamente femminile, ideale per impreziosire tutti gli outfit primaverili. Si tratta della giacca-cardigan con cappuccio di Très Chic Mailanda. Un capo che colpirà anche chi non ama particolarmente la tradizionale giacca di jeans.

4. Giacca jeans corta di The Drop

Una giacca di jeans per distinguersi, corta sopra il punto vita. Una specie di bolerino denim, perfetto anche su un outfit più elegante. E' il giubbotto firmato The Drop, comodo, aderente, femminile. Se non si amano i capi particolarmente stretti, si consiglia di acquistare una taglia più grande.

5. Giacca jeans basic

Non sbaglierete mai acquistando una giacca jeans basic. Senza ricami, senza particolarità originali. La classica. Quella lunga fino alla vita, di un lavaggio medio scuro, con scollo tradizionale, doppio taschino e abbottonatura centrale. Come la giacca in denim di Pepe Jeans: basica ma sempre di tendenza.

Concludiamo con altri modelli di giacche jeans della moda primavera estate 2023!

Trendyol - Giacca di jeans basic, blue denim

Giacca jeans Levi's Original Trucker Lola

Pepe Jeans - Giacca jeans colorata Tiffany Blend

Fantasy - Giacca jeans con applicazioni e strass

Only - Giacca jeans bianca

Lumister - Giacca in denim con frange, rosso mattona

