La giacca di pelle (nera e colorata), must have della Primavera 2023

Vietato fare a meno della giacca di pelle! Sì, lo avevamo detto anche lo scorso autunno, ma torniamo a ribadirlo con l'inizio della primavera. La giacca di pelle (o chiodo, che dir si voglia) è infatti in prima linea tra le tendenze della Primavera 2023. Attenzione però, perché al nero si alternano colori più vivaci, accesi, che ci dicono chiaramente che l'inverno è finito.

Giacca di pelle, tendenze Primavera 2023

Partiamo dal grande classico: il nero. La giacca di pelle total black, magari con qualche dettaglio strong (borchie), sparkling (strass), chic (perle) resta in pole position e si conferma come capo evergreen per eccellenza. Molto più del marrone, del blu, del grigio, del beige, il nero domina quando parliamo di 'chiodo'. Insomma, una giacca di pelle nera non può e non deve mancare nel guardaroba primaverile delle donne.

Giacca di pelle Aviatrix stile motociclista

Giacca da donna in vera pelle made in Italy

Giacca di pelle Vero Moda

The Drop - Giacca di pelle lunga stile camicia in similpelle

Giacca di pelle nera con cappuccio in felpa

Giacca da donna in ecopelle Only

Giacca blouson in ecopelle

Giacca di pelle colorata per la Primavera 2023

Ma la vera novità della prossima stagione sono i colori che tingono la giacca di pelle. Colori pastello, vivi, mai eccessivi, che faranno la differenza nella Primavera alle porte. Le giacche di pelle nelle collezioni 'Spring 2023' si colorano di giallo senape, di azzurro cielo, di rosa cipria. Sì anche al beige e al bianco, colori neutri in grado di illuminare gli outfit più scuri.

Tra le tendenze della Primavera 2023, se parliamo di giacca in pelle, spiccano anche la versione martellata, quella in suede, quella in camoscio. Sarà una bella lotta con la giacca denim, altro must have di questa stagione.

Giacca di pelle giallo senape stile biker

Giacca di pelle rosa stile biker

Giacca di pelle scamosciata con frange stile biker

Giacca cammello in ecopelle

Giacca doppio petto in pelle azzurra

Giacca in ecopelle gialla stile chiodo

