La gonna plissè, 5 modelli che vi conquisteranno

La gonna plissè (o plissettata che dir si voglia) ha conquistato l'universo femminile. È bella con una blusa, ma anche con una t-shirt infilata dentro. Sta bene con un tacco, ma non delude se abbinata ad un anfibio o ad una sneakers. Se parliamo di 'capi versatili' è ai primi posti in classifica e averla (almeno una) è una necessità.

Siamo andati a spulciare nelle vetrine e online alla ricerca dei modelli di gonna plissè più cool. Eccone 5 per completare il vostro guardaroba:

1. Gonna plissè nera

Una gonna plissè nera lucida, firmata Vila, in vendita su Amazon, ideale per comporre tantissimi tipi di outfit, dai più casual ai più chic ed eleganti. Lunga oltre il ginocchio, a vita alta, con comodo elastico che non stringe. Un capo in poliestere, com0odo ed elegante, consigliato per feste, cerimonie, serate, ma anche per tutti i giorni.

Scopri di più su Amazon.it

2. Gonna plissè argentata

Per chi vuole brillare, sempre, di mattina per andare al lavoro e di sera per andare ad un locale, la gonna plissè argentata è l'ideale. Luminosa quanto basta, alla moda, femminile, sbarazzina, originale. Come la gonna plissettata argento di Allegra K, lunga a metà polpaccio, in tessuto simil raso metallizzato, con chiusura a zip ed elastico in vita. Ideale per chi ha stile.

Scopri di più su Amazon.it

3. Gonna plissè a fiori

Per chi vuole apparire, per chi ama colori eccentrici che non passano inosservati, non è da sottovalutare una gonna plissettata con motivo floreale, come quella firmata Desigual.

Arricchita con toppe colorate con motivo floreale, che aggiungono un tocco boho, questa gonna plissettata midi con elastico in vita ha un orlo svasato, che avvolge le gambe in modo piacevole e arioso, ed è bella, comoda e molto versatile. Ideale per tutti i giorni, se sdrammatizzata con una t-shirt basic e una sneakers bianca, ma anche per una cerimonia, con una blusa abbinata e un tacco vertiginoso.

Scopri di più su Amazon.it

4. Gonna plissè blu ciano

Un colore particolare, chic, perfetto se abbinato con il nero, con il grigio, con il bianco o il panna: parliamo della gonna plissè blu ciano di Animque in vendita su Amazon. Taglia unica, con elastico comodo in vita, facile da abbinare con bluse, t-shirt e top, in materiale morbido stile tulle, molto bello e confortevole.

Scopri di più su Amazon.it

5. Gonna plissè rosa lucido

Un'ultima gonna plissè che vi consigliamo di acquistare è quella rosa chiaro di Camilife. Un modello davvero originale, nonché sbarazzino. Non la solita gonna plissè opaca o effetto lurex, ma un vero effetto lucido che non passerà inosservato. Vita semi-alta, elastico in vita, 100% Poliestere e lunghezza elle caviglie.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!