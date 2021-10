Perizoma, slip o culotte? Ecco i migliori modelli di intimo donna da acquistare online

La biancheria intima dice molto sulla personalità di una donna e, sebbene rimanga nascosta per gran parte della giornata, è uno degli elementi del nostro abbigliamento che ci accompagna ogni giorno e capace o di donarci il massimo comfort o di farci sentire costantemente a disagio. Scegliere quindi il giusto intimo donna è molto importante sia per sentirsi comode e a proprio agio che per valorizzare i punti di forza del nostro corpo e aumentare la fiducia in noi stesse.

Scopriamo quindi i migliori modelli di intimo donna da acquistare online e i consigli per scegliere il modello più adatto al proprio fisico.

Pacco da 6 perizoma in cotone elasticizzato

Il perizoma è un capo di intimo donna dalla coprenza minima - per evitare linee visibili sotto i vestiti - e con una stringa a forma di T nella parte posteriore. Il multipack di Toocool si compone di 6 perizomi basic realizzati in morbidissimo cotone elasticizzato (95% Cotone, 5% Elastan), perfetti in ogni occasione. Comodi e sexy, questi perizomi hanno un taglio super moderno, vestono perfettamente e sono di ottima qualità.

Pacco da 6 slip stile bikini a stringa

Sexy ed eleganti, gli slip bikini a stringa di Nightease sono realizzati in tessuto morbido e leggero (90% nylon, 10% elastan) con bellissime rifiniture in pizzo, fiocchetto, taglio alla francese e vestibilità elasticizzata. Disponibili in multipack da 6 mutande di colori diversi, asciugano rapidamente, sono dotate di elastico in vita e possono essere lavate in lavatrice.

Pacco da 3 culotte sportive a vita bassa

Le culotte di Danish Endurance sono il capo di intimo donna ideale per praticare sport in comodità e sicurezza. Queste culotte in microfibra, infatti, sono realizzate in materiali riciclati certificati GRS di alta qualità, per un acquisto sostenibile, e che risultano confortevoli e piacevoli al tatto come una seconda pelle, sono prive di fastidiose etichette e, grazie al loro fit aderente e al tessuto elasticizzato (88% poliestere riciclato, 12% elastan), si adattano perfettamente al tuo corpo senza stringere né comprimere. Ideali per tutti i giorni e per qualsiasi tipo di sport, le culotte di Danish Endurance, inoltre, sono a vita bassa, di ottima qualità, comode, non irritano e sono invisibili anche con i leggins, per uno stile comodo ma elegante sotto qualsiasi vestito. Se sei in dubbio, meglio scegliere una taglia in più.

Multipack da 6 perizoma in pizzo

Belli e comodi da indossare, i perizomi di Hokemp sono di ottima qualità, coprenti sui fianchi e dotato di orli in pizzo, elastico in vita e vita bassa. Inoltre, sono realizzati in materiale di alta qualità confortevole da indossare (86% Nylon, 14% Elastan), sono morbidi e comodi, non provocano prurito o irritazioni e sono traspiranti e resistenti.

Pacco da 6 slip stile bikini in cotone stretch

I bikini sono un tipo di intimo donna simile allo slip ma con meno coprenza. Dalla vita media e abbastanza sgambati, i bikini di Amazon Essentials sono disponibili nel multipack da 6, con copertura media e privi di etichetta. Realizzati in morbido cotone con un pizzico di elasticità (95% Cotone, 5% Elastan), per una vestibilità sicura, questi bikini sono comodissimi da indossare, non stringono, non cedono, hanno una vestibilità molto buona e le taglie calzano correttamente.

Pacco da 5 perizoma con pizzo

I perizomi di Iris & Lilly sono morbidi al tatto, realizzati in tessuto di qualità (95% Poliammide, 5% Elastan) e impreziositi da un pizzo leggero lungo i bordi. Molto carini e comodi da indossare, questi perizomi seguono perfettamente la silhouette senza lasciare nessun segno sui vestiti, hanno una vestibilità comoda, colori brillanti e ben definiti e il tessuto risulta leggero e traspirante, risultando ancora perfetto dopo diversi lavaggi. In caso di dubbio, meglio scegliere una taglia in meno.

Pacco da 4 culotte a vita alta in cotone

Le culotte di Wirarpa sono le più acquistate ed apprezzate dalle utenti Amazon, soprattutto per l’ottima qualità dei materiali e per la loro comodità. Morbide e confortevoli, queste culotte sono realizzate in ottimo cotone leggermente elasticizzato (95% Cotone, 5% Elastan), hanno una vita alta e design a copertura totale, sono facili da lavare, si asciugano molto velocemente e sono traspiranti e delicate sulla pelle. Inoltre, sono perfette anche per il recupero post-partum e per tenere al caldo la schiena, hanno un cavallo a doppio strato, una morbida cintura elastica e il tessuto non provoca allergie né irritazioni.

Pacco da 5 brasiliane in cotone

Meno coprente di uno slip ma più discreta di un perizoma, la brasiliana è uno dei modelli più amati dalle donne che cercano il giusto compromesso tra comfort e stile. La brasiliana, infatti, ha la stessa forma a T del perizoma, ma una corda molto più sottile nella parte posteriore. Quelle di Iris & Lilly sono brasiliane sgambate a vita bassa realizzate in morbido cotone leggermente elasticizzato (95% Cotone, 5% Elastan). Confortevoli e leggere, queste brasiliane vestono molto bene, sono molto comode da indossare e sono lavabili in lavatrice. In caso di dubbio, meglio scegliere una taglia in meno rispetto alla propria.

Pacco da 3 perizoma sportivi da donna



Realizzato in morbido cotone (95% Cotone, 5% Elastan), e dotato di elastico in vita con il classico logo del brand, questa confezione da 3 perizomi Puma offre un taglio medio con copertura minima e senza segni visibili. Dalla vestibilità perfetta e lo stile sexy e sportivo, questi perizomi sono ideali per lo sport e per le calde giornate estive, sono comodissimi da indossare e il tessuto non si sgualcisce o deforma, garantendo una vestibilità sicura per tutto il giorno.

Culotte Lovable Invisible

La culotte Invisible di Lovable è un modello basic perfetto, che ti assicura la libertà di indossare ogni giorno i vestiti che più ti piacciono senza pensieri e di dire addio ai segni dell’intimo sotto gli abiti. Infatti, grazie alle balze ad elasticità differenziata di Lovable che aderiscono perfettamente al corpo senza l’utilizzo di cuciture, avrai l’impressione di indossare una seconda pelle. Confortevole da indossare e perfettamente invisibile, questa culotte è inoltre a vita bassa, è realizzata in tessuto morbido e traspirante (76% poliammide e 24% elastane), ha una buona vestibilità e assicura delicatezza e una silhouette perfetta, scomparendo totalmente sotto ogni abito.

Pacco da 5 perizoma a stringa

Se cerchi un perizoma che risulti invisibile sotto i tuoi capi ma allo stesso tempo comodo da indossare, questo modello è la scelta giusta. Sensuale e pratico allo stesso tempo, nel perizoma di Iris & Lilly il tessuto è ridotto all'essenziale, con sottili stringhe sui fianchi. Inoltre, è molto morbido e comodo da indossare, è realizzato in cotone leggermente elasticizzato (95% Cotone, 5% Elastan) ed è disponibile in diversi colori. In caso di dubbio, meglio scegliere una taglia in meno.

Pacco da 5 mutande vita alta in cotone

Ideali per un utilizzo quotidiano, ma anche durante lo sport, il ciclo mestruale, la gravidanza e il dopo il parto, gli slip a vita alta di Falary sono apprezzatissime dalle utenti Amazon per l’eccellente rapporto qualità prezzo e per la loro comodità. Realizzati in tessuto traspirante e morbido (95% cotone + 5% spandex), questi slip sono a vita alta e hanno una cintura superelastica che fornisce un supporto extra per l'addome e la schiena. Inoltre, aderiscono bene al corpo senza stringere né comprimere, non scivolano, hanno una leggera struttura contenitiva, non sono visibili attraverso i vestiti e sono dotate di cavallo a doppio strato, che blocca i batteri e protegge la salute intima, e di cuciture morbide ma resistenti all'usura, durevoli e resistenti agli strappi.

Pacco da 3 tanga in pizzo

Il tanga è un capo di biancheria intima estremamente sgambato, realizzato con una fascia di tessuto molto sottile o addirittura con un semplice cordoncino, laccetto o nastrino che congiunge la parte anteriore con quella posteriore del capo. Il multipack di Iris & Lilly si compone di 3 tanga in pizzo bellissimi, molto sensuali e realizzati davvero molto bene. Inoltre, il materiale che compone questo intimo donna è formato da poliammide per l'88% e da elastane per il 12% e risulta morbido al tatto e confortevole sulla pelle.

I consigli per scegliere il modello più giusto di intimo donna

Per scegliere il modello più giusto di intimo donna è importante considerare non solo lo stile e i colori, ma concentrarsi anche sul materiale e sulla taglia giusta. Indossare biancheria scomoda, troppo stretta o che provoca irritazioni, infatti, non solo ci fa sentire a disagio, ma può anche portare a problemi di salute, come cattiva circolazione, problemi cutanei e infezioni intime. Ecco quindi qualche consiglio per aiutarti a scegliere la biancheria più giusta per te.

Evita la biancheria troppo stretta

Soprattutto quando ci si deve muovere o praticare sport, è importantissimo evitare di utilizzare biancheria intima troppo stretta. Infatti, il continuo sfregamento del tessuto contro la pelle, e il conseguente calore che ne deriva, possono portare a infezioni del tratto urinario e vaginali, indipendentemente dal tessuto con il quale è realizzato l’intimo.

In caso di allenamenti, meglio allora optare per una biancheria ad hoc, con tecnologia di assorbimento dell’umidità: un vero e proprio toccasana miracoloso per aiutare a prevenire le infezioni da lievito.

Attenzione al perizoma

Per una questione di igiene e salute intima, è meglio evitare di indossare frequentemente il perizoma. Infatti, a causa della loro forma, i perizomi possono causare la diffusione dei batteri, che a loro volta possono determinare infezioni alle vie urinarie o vaginali.

Scegli il cotone

Quando si tratta di tessuti da indossare quotidianamente, il cotone è certamente la soluzione migliore. Infatti, le fibre naturali mantengono la pelle fresca e asciutta, allontanando l’umidità e scoraggiando la crescita di infiammazioni e infezioni. Meglio invece evitare materiali sintetici come il nylon e la lycra, che possono intrappolare umidità e calore, fornendo un terreno fertile per il lievito.

Prediligi la biancheria senza cuciture

L’intimo donna senza cuciture è indubbiamente la scelta migliore per prevenire le linee visibili della biancheria intima, ma anche per la loro delicatezza sulla pelle. Infatti, le bande elastiche troppo strette possono essere molto irritanti, e lo sfregamento cronico delle cuciture con la pelle può determinare abrasioni che, a lungo andare, potrebbero anche causare danni alla pelle o cicatrici permanenti.