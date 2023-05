Jeans skinny, i migliori modelli in vendita online

Non solo la giacca jeans, anche i pantaloni denim sono immancabili nell'armadio di ogni donna. Se quelli a sigaretta lasciano il posto a quelli a zampa, se quelli strappati e scoloriti prendono il posto di quelli basic, ci sono dei jeans che non passano mai di moda e che piacciono sempre: sono i jeans skinny.

Aderenti, capaci di slanciare la silhouette e perfetti con una sneakers ma anche con un paio di tacchi vertiginosi. Oggi vi suggeriamo 5 modelli di jeans skinny in vendita online da non lasciarvi scappare:

1. Jeans skinny neri

Dei jeans skinny elasticizzati dal lavaggio nero. Sono il modello Meraki a cinque tasche, 84% Cotone, 13% Poliestere e 3% Elastan, dalla vita regular, con chiusura a cerniera, in denim grezzo, dalla vestibilità aderente ma comoda. Ottimi anche per chi predilige uno stile classico.

2. Jeans skinny a vita alta

Un modello di jeans skinny del brand Only che veste ultra aderente con vita alta. Realizzati in 69% Cotone, 29% Poliestere, 2% Elastan, questi jeans hanno una chiusura con zip e bottone e sono perfetti sia per il tempo libero da abbinare a capi sportivi (felpa e sneakers per intenderci), ma anche per un pomeriggio o un aperitivo con le amiche se abbinati a un paio di tacchi e una blusa elegante.

3. Jeans skinny regular

Find, su Amazon, propone un jeans skinny regular dal lavaggio medio, comodo e alla moda. Un modello 5 tasche con chiusura con zip e bottone, 98% Cotone e 2% Elastan, con vita regular e chiusura a cerniera. Un modello basic, ideale con sneakers di tela o stivaletti corti alla caviglia e perfetto per completare ogni outfit con un tocco trendy e casual.

4. Jeans skinny con strappi

Un jeans skinny con strappi orizzontali lungo tutta la gamba, con tasche posteriori e tasche frontali, realizzati in 65% cotone, 30% poliestere, 3,5% viscosa e 1,5% elastan.

Si tratta di jeans skinny strappati elastici, comodi e resistenti, perfetti per tutti i giorni e anche per andare al lavoro, con una blusa e un blazer. Un capo sempre comodo da tenere nell'armadio.

5. Jeans skinny Levi's

Il prezzo sale leggermente, ma quando si parla di Levi's la qualità è assicurata.

I Levi's 721 sono jeans skinny a avita alta realizzati in Lyocell TENCEL, una fibra soffice estratta da legname proveniente da coltivazioni sostenibili. Comodi, belli e resistenti, questi jeans skinny sono ideati per modellare, contenere e sollevare: avvolgono la silhouette, slanciano le gambe e modellano alla perfezione, sostenendo le tue curve e muovendosi perfettamente insieme a te.

