Moda donna: 6 kimono imperdibili da indossare questa estate

Sinonimo di eleganza e raffinatezza, il kimono si conferma protagonista della moda estate 2022. Perfetto per ogni tipo di silhouette e super versatile, il kimono può essere indossato in ogni tipo di occasione ed è il capo must have anche per chi ama viaggiare, grazie alla sua adattabilità e al poco spazio che occupa in valigia.

Dalle fantasie vivaci e colorati ai ricami delicati e preziosi, ecco i kimono da donna perfetti da indossare questa estate!

Kimono corto in simil chiffon

Di buona fattura e dal'ottimo rapporto qualità prezzo, questo kimono è realizzato in tessuto simil chiffon (100% poliestere) trasparente, morbido e sottile, e risulta leggero e confortevole da indossare. Aperto davanti e con maniche a 3/4, riesce a dare un tocco in più a qualunque tipo di outfit ed è disponibile in 13 fantasie e colori diversi, rendendolo perfettamente adattabile ad ogni stile e occasione.

Kimono lunghezza media a righe

Questo kimono è molto comodo e risulta perfetto sia da indossare in spiaggia come copricostume sia come cardigan capace di impreziosire tantissimi tipi di outfit. Disponibile in 4 fantasie diverse e realizzato in 63% Poliestere, 34% Cotone e 3% Spandex, ha un'apertura frontale, l?orlo irregolare, maniche a 3/4, una vestibilità comoda e risulta morbido, leggero e traspirante.

Kimono lungo in stile bohemien

Dallo stile spiccatamente bohemien, questo kimono risulta molto fresco, leggero e comodo da indossare. Con dettagli in pizzo, laccetto in vita e maniche a pipistrello, è ben realizzato, ha una vestibilità ampia ed è l?ideale da utilizzare anche come copricostume.

Kimono lungo con fantasia floreale

Con il suo stile floreale, le maniche ampie a 3/4 e il tessuto leggero e traspirante, questo kimono è la scelta perfetta per chi ama la comodità unita all'eleganza. Realizzato in morbido poliestere simil seta, ha un taglio ampio senza però ingrossare ed è disponibile in tantissimi colori vivaci e fantasie diverse, che lo rendono perfetto da abbinare a ogni outfit e da indossare al mare, a casa, in città e in vacanza.

Kimono lunghezza media con stampa floreale

Disponibile in 13 colori, questo kimono si adatta perfettamente a tantissime occasioni diverse, dalla spiaggia allo streetwear. Leggero e traspirante, è comodo da indossare e ha una vestibilità morbida e una lunghezza media. Inoltre, le taglie calzano molto bene e il motivo floreale lo rendono perfettamente in linea con i trend moda di stagione.

Kimono in tessuto lavorato a maglia

Leggero e traspirante, questo kimono risulta molto comodo da indossare e si caratterizza per il tessuto in maglia lavorata a mano e i dettagli in pizzo; dalla vestibilità ampia e lungo fino ai polpacci, è realizzato in materiale sintetico di buona qualità ed è disponibile in 9 colori diversi.

