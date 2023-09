Tendenze Autunno/Inverno 2023-2024: vietato fare a meno delle paillettes

Non solo tendenza animalier e moda tartan, l’Autunno/Inverno 2023-2024 riporta in prima linea anche le paillettes. Protagoniste dei prossimi mesi, le piastrine sbrilluccicanti e cangianti le ritroviamo dappertutto. Sulle maglie, sulle gonne, sui vestiti, persino sulle tute da fitness. Per non parlare degli accessori: tra borse, zainetti e marsupi c’è solo l’imbarazzo della scelta.

La parola d’ordine è osare, perché le linee guida della moda A/I 2023-2024 non mettono limiti allo sbrilluccichìo. Niente paura ad indossare un mini dress aderente paillettato accompagnato da una pochette altrettanto brillante. Nessuna remora ad abbinare una t-shirt bianca con dettagli di paillettes sulle maniche ad una minigonna completamente ricoperta di piastrine.

Le paillettes, nei prossimi mesi, riempiono i capi eleganti, ma anche quelli più casual e così indossare un maxi marsupio di paillettes su un jeans e una felpa o uscire con una tuta dai profili paillettati sarà routine.

Con le paillettes nell’Autunno/Inverno 2023-2024 ci si potrà sbizzarrire: esistono infatti anche le t-shirt o gli accessori rivestiti di piastrine che al passaggio della mano cambiano colore e persino disegno. E così uno zainetto verde più diventare rosa, una gonna gialla può trasformarsi in nera, uno smile su una t-shirt può diventare un emoj dispettosa o triste.

Insomma, vietato fare a meno di un capo paillettato nell’armadio autunnale e invernale.

