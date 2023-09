Moda autunno/inverno 2023: i capi leopardati da acquistare

Le tendenze moda per questo autunno/inverno 2023 vedono protagoniste le stampe animalier e, sopra tutte, il leopardato. Dalla maglia a maniche lunghe al cappotto, oggi vi consigliamo i 5 capi con stampa leopardata da non perdere per essere in linea con le tendenze di questa stagione!

1. Maglia leopardata a manica lunga

Una maglia davvero deliziosa con stampa leopardata e scollo a V che la impreziosiscono e la rendono in un attimo elegante. Perfetta per essere abbinata ad un paio di pantaloni skinny, è adatta davvero a tante occasioni, dall'ufficio ad una serata mondana. Inoltre, ha inoltre un ottimo rapporto qualità prezzo.

2. Felpa leopardata con cappuccio

Un felpa leopardata morbida e super calda, perfetta per un look casual e sportivo. Si consiglia di prendere una o due taglie in meno rispetto alla propria taglia abituale in quanto il capo veste grande, ma è comunque presente una tabella di riferimento con le misure per orientarsi sulla taglia più adatta da acquistare.

3. Tuta leopardata

Se vi piace la stampa leopardata ma non volete osare questa tuta è la scelta ideale! Perfetta per l'autunno e comodissima da indossare, ha una stampa leopardata davvero soft che impreziosisce il modello. Ideale da indossare per i primi freddi ma anche d'inverno per allenarsi con stile!

4. Maglione leopard girocollo

Un maglione leggero dallo stile elegante e casual allo stesso tempo. Perfetto per questa stagioneha una vestibilità aderente ma comoda che garantisce facilità di movimento, è realizzato in filato morbido e leggero e si caratterizza per la stampa animalier che lo rende il protagonista di questa stagione. Un capo che non passa inosservato e di ottima qualità!

5. Cappotto donna leopardato

Per l'autunno/inverno 2023 anche il cappotto diventa leopardato. Il cappotto di Urban Classics è realizzato in finta pelliccia di coniglio e si caratterizza per la chiusura a gancio, il comodo cappuccio e la stampa leopardata. Il taglio casual e il materiale piacevolmente morbido offrono un comfort elevato, ed è la scelta perfetta per chi non rinuncia mai allo stile.

