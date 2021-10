Dal look total leather al fetish fashion, i 10 trend che incoronano la pelle protagonista della moda 2021/2022

Le case di moda si sono espresse: giacche, blazer, gonne e pantaloni, questo inverno vale tutto purché sia in pelle. Le passerelle delle ultime settimane hanno poi confermato questa tendenza anche per la primavera-estate 2022: alle Fashion Week di Parigi e Milano hanno sfilato outfit total leather in diverse sfumature e giacche in pelle oversize abbinate a gonne in lattice.

A lasciare tutti senza fiato alla 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ci ha pensato l’abito nude in pelle indossato, o meglio scolpito sull’attrice Zendaya Coleman. Andando oltreoceano, al Met Gala il cantante colombiano Maluma ha posato davanti ai fotografi con un completo stile cowboy in pelle rosso fiammante, mentre sono diverse le star, da Madonna a Evan Mock, che stanno optando per lo sfrontato fetish fashion, uno degli ultimi trend in fatto di moda secondo The Guardian.

Dagli anni ’50 ad oggi, la pelle continua a dominare le tendenze e ad essere un prodotto senza tempo, passando di generazione in generazione. Cosa accomuna Marlon Brando, John Travolta, Tom Cruise e Keanu Reeves? Aver reso la giacca di pelle un’icona intramontabile e ancora rivisitata dagli stilisti di tutto il mondo.

E ancor prima di loro, la pelle è sempre stata per l’essere umano un materiale fondamentale per coprirsi come evidenzia la recente scoperta portata alla luce in Marocco e riportata dallo Smithsonian Magazine, del più antico sito di produzione di abbigliamento in pelle e pelliccia al mondo risalente a 120mila anni fa.

L’evergreen della moda

In generale, la pelle è un prodotto fatto per durare, tanto che alcuni capi senza tempo sono capaci di passare di generazione in generazione. Sarà forse per questo che rappresentano un evergreen nella moda come nel cinema: indimenticabili le giacche di pelle indossate da John Travolta in Grease e da Fonzie nella celebre sitcom statunitense Happy Days.

Negli anni ’80 il bomber in pelle diventa il capo più ricercato, merito di Tom Cruise che lo rese protagonista nel film Top Gun, ispirato all’originale dato in dotazione ai piloti della U.S. Navy e personalizzato con delle patch. Negli anni ’90 film come Il Corvo e Matrix lanciano la tendenza delle giacche lunghe, nere e in pelle, dall’aspetto minimal, un capo che quest’anno fa furore come racconta The Wall Street Journal.

Indossato da moltissime influencer e modelle, come ad esempio, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Irina Shayk e Bella Hadid, quest’autunno il blazer di pelle è un indumento imprescindibile per un look grintoso e deciso. La stessa influencer nostrana Chiara Ferragni, di recente ha sfoggiato diversi blazer di pelle durante la Paris Fashion Week, gonne dello stesso materiale abbinate a maglioncini adatti ai primi freddi della stagione e il chiodo, che non può mai mancare in nessun guardaroba.

Jennifer Lopez, invece, ha postato sul suo profilo Instagram un look coordinato total leather composto da un soprabito in pelle e suede abbinato a una gonna midi dello stesso materiale dai toni caldi del marrone, tendenza colore di questo autunno. Una rivisitazione della classica giacca è il poncho in pelle, un soprabito versatile che trasforma subito qualsiasi outfit, scelto anche dalla modella Chiara Scelsi come riporta Le Figaro.

I 10 “leather trend” di stagione

Ecco quindi le 10 tendenze fashion che decreteranno la pelle come must have della prossima stagione moda:

1) Intramontabile chiodo

Il primo trend setter fu Marlon Brando ne “Il Selvaggio” negli anni ’50. Chiodo in pelle, brillantina e blue jeans diventarono una vera e propria divisa in quegli anni che venne ripresa in “Grease” e in “Happy Days”. A decenni di distanza, ma senza brillantina, la giacca è ancora un must: come segnala il Daily Mail a indossarla di recente è stata anche l’attrice Anya Taylor-Joy.

2) Fetish Fashion

Perché scegliere un solo capo quando ci si può vestire interamente in pelle? È quello che avrà pensato Kim Kardashian. La celebre imprenditrice, è infatti apparsa sul quotidiano The Sun completamente avvolta in un look fetish di pelle nera, quasi irriconoscibile a causa della maschera nera che le copriva il volto. Una tendenza sposata anche da altre star, su tutte Madonna e Evan Mock.

3) Il ritorno su grande schermo

Hanno reso il bomber e la giacca lunga nera in pelle delle icone di stile senza tempo, e ora sono pronti per ritornare nelle sale di tutto il mondo. Tom Cruise in “Top Gun: Maverick” e Keanu Reeves nell’attesissimo “Matrix Resurrections” sono pronti a sfoggiare di nuovo i loro inconfondibili look. E con loro, i fan di tutto il mondo.

4) Total Leather

Come riporta Harper’s Bazaar, anche questa volta Jennifer Lopez detta tendenza: per una passeggiata nella Grande Mela ha scelto un look total leather composto da un soprabito in pelle e suede abbinato a una gonna midi dello stesso materiale dai toni caldi del marrone, tendenza colore dell’autunno.

5) Met Gala Style

Da Maluma in completo stile cowboy rosso fiammante al chiodo di Machine Gun Kelly e il miniabito di Billie Eilish. La pelle al Met Gala 2021 di New York è stata la vera protagonista.

6) Second Skin

Diventato uno degli abiti indimenticabili della 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il vestito lungo, nude in pelle indossato dall’attrice Zendaya Coleman ha lasciato tutti senza fiato.

7) Blazer Passion

Indossato da influencer e modelle, come Kendall Jenner, Hailey Bieber, Irina Shayk e Bella Hadid, il blazer di pelle è la tendenza imperdibile per un look grintoso e deciso. Una regola che vale per lei e per lui: a sceglierlo, infatti, è stato anche il cantante Shawn Mendes secondo StyleCaster.

8) Leather pants

A palazzo, skinny o culotte, l’importante è che siano in pelle; per questa stagione i leather pants sono un must. Come riporta L’Officiel, a indossarli di recente sul red carpet è stata anche l’attrice Dakota Johnson che ha scelto un modello a vita alta abbinato con una blusa sofisticata.

9) Rock’n’leather

I Maneskin, in vetta alle classifiche mondiali, si differenziano per il loro stile ricercato, punk ma allo stesso tempo glamour. Iconico il loro look in pelle laminata bordeaux con dettagli criss cross platino e borchie applicate durante la finale dell’Eurovision Song Contest.

10) Urban Cowgirl

Dopo gli stivali texani che spopolano tra i Millennials, sulle passerelle è ritornato lo stile western glamour come segnala Le Figaro. Scelti anche dalla modella Chiara Scelsi e dall'influencer Chiara Ferragni fra le tendenze autunnali, il soprabito e il poncho in pelle diventano dei capi versatili, che trasformano subito qualsiasi outfit.

La sostenibilità e l’eco-compatibilità della pelle

In questo scenario dove la richiesta d’indumenti e accessori in pelle è spinta da star e influencer, a dominare il mercato è la conceria europea come dimostrato dal Rapporto Socio-Ambientale dell’Industria Conciaria Europea (SER2020): i quasi 8 miliardi di euro di pellami venduti generano un fatturato di circa 125 miliardi di euro, dando lavoro a oltre 40 mila aziende e 2 milioni di dipendenti.

La pelle resta, ma cambia per essere sempre più in armonia con la natura: Be Green Tannery, conceria che ha sede a Solofra, in provincia di Avellino, sta infatti rivoluzionando il mercato con un prodotto sostenibile: “Da sempre acquistiamo pelli piclate principalmente da fornitori europei che garantiscono il rispetto delle normative europee sugli standard qualitativi, sui principi di ecosostenibilità e sull’Animal Welfare – commenta Annalisa de Piano, fondatrice di Be Green Tannery – Dopo anni di analisi e sperimentazioni, abbiamo messo a punto una concia metal free la quale, a differenza di quella tradizionale, permette di ottenere un risparmio di consumi idrici, energetici e dei tempi di lavorazione utilizzando prodotti eco-compatibili. I nostri prodotti sono in tutto e per tutto identici, in termini di prestazioni e aspetto, a quelli conciati tradizionalmente, ma contraddistinti da un’anima verde. E il nostro impegno non si ferma all’ambiente, come dimostra l’ottenimento della certificazione LWG (Leather Working Group) che valuta la sostenibilità delle concerie in tutto il mondo, tenendo conto di parametri quali utilizzo d’acqua, energia elettrica e smaltimento dei rifiuti, ma anche della sicurezza e dell’etica lavorativa”.