Francis Pike, gli occhiali da sole ultra resistenti che non si rompono mai

Gli occhiali da sole sono un accessorio estivo davvero indispensabile; immancabili per essere alla moda e trendy, permettendoci di sfoggiare look e stili diversi soprattutto in estate, gli occhiali da sole sono soprattutto fondamentali per proteggere gli occhi, in particolare il cristallino, dai raggi ultravioletti (UV), ridurre l’abbagliamento prodotto dai raggi solari e aiutare a vedere in modo più confortevole.

Proprio per questo motivo è importantissimo acquistare degli occhiali da sole di qualità e certificati, che resistano bene agli urti e al tempo e che proteggano gli occhi in modo efficace.

Francis Pike è un’azienda italiana che nasce dal desiderio di trovare una soluzione originale a un problema molto comune: la rottura degli occhiali.

Quante volte, infatti, ci siamo ritrovati a dover dire addio ai nostri occhiali preferiti, o peggio, a comprare paia su paia di occhiali da sole che, dopo pochi giorni dall’acquisto, dopo una caduta o dopo averli riposti in borsa con poca attenzione, si sono inevitabilmente rotti?

Ed è proprio per questo che alla Francis Pike hanno deciso di impegnarsi nella realizzazione di un modello di occhiali da sole non solo di ottima qualità ma anche capace di resistere nel tempo, senza scendere a compromessi su fattori quali l’accessibilità, la sostenibilità e lo stile.

“Crediamo fermamente che l'innovazione e la persistenza siano le chiavi per risolvere i problemi sociali e ambientali che ci stiamo ritrovando ad affrontare. Dare vita a prodotti che durano nel tempo è il nostro modo per ribaltare l'attuale paradigma consumistico, andando contro corrente. Vogliamo essere un esempio, mostrando che tutti possono fare la differenza e avere un impatto sull'industria”.

Gli occhiali da sole Francis Pike

Gli occhiali da sole Francis Pike si distinguono per essere un prodotto di ottima qualità. Appena si indossano è facile percepire la qualità dei materiali e delle lenti, la robustezza del prodotto ma anche la leggerezza della montatura, che non lascia segni sul viso e quasi non si sente addosso.

Il design unico della chiusura magnetica posizionata tra le aste e il frontale protegge l'occhiale da urti o schiacciamenti: infatti, quando viene applicata una forza eccessiva sulle aste, queste si staccano in maniera sicura dal frontale evitando la rottura, per poi poter essere facilmente riassemblate grazie al magnete presente. I magneti inoltre, sono schermati per ridurre al minimo il campo magnetico all'esterno del meccanismo.

Tra le caratteristiche più importanti che distinguono gli occhiali da sole Francis Pike e li rendono un prodotto must have di altissima qualità, capace di proteggere efficacemente gli occhi da i raggi solari e, allo stesso tempo, di essere un accessorio di stile e alla moda, possiamo trovare:

Attenzione all’ambiente - il materiale utilizzato garantisce alte prestazioni in termini di flessibilità e durabilità, ed è composto per il 58% da risorse rinnovabili, utilizzando piante di ricino ed energia da biomassa. Inoltre, comprare un prodotto che dura a lungo ed è riparabile è la scelta migliore che possiamo fare per salvaguardare l'ambiente.

Lenti di altissima qualità - le lenti sono realizzate da Carl Zeiss AG, in poliammide, un materiale ultraleggero che offre una elevata resistenza agli urti. La purezza del materiale, che filtra l'intera gamma dei raggi UV, dona a queste lenti una tra migliori qualità ottiche sul mercato. Inoltre, tutte le lenti ricevono trattamenti antigraffio, oleorepellenti e idrofobici.

Durevolezza - ideato fin dal principio per essere un occhiale che ti accompagnerà in tutte le tue avventure, senza mai abbandonarti, la cerniera magnetica dal design unico prolunga la vita degli occhiali e li rende resistenti a qualsiasi tipo di urto. Inoltre, la montatura degli occhiali , grazie alle sue uniche caratteristiche, è modulare. Questo significa che l'eventuale riparazione o sostituzione può essere fatta solo sulla parte di occhiale danneggiata e che è possibile smontare e rimontare gli occhiali , divertendosi anche a personalizzarli con le diverse aste e montature!

Stile - il design registrato di Francis Pike unisce armoniosamente l'asta al frontale con curve e superfici curate nel dettaglio. Resistente e unisex, la montatura di questi occhiali da sole, inoltre, è perfetta per essere indossata in ogni occasione.

