I migliori modelli di pigiami da donna, per ogni stile (e temperatura)

Ad ogni stagione corrisponde un capo d’abbigliamento classico, e se per l’estate indubbiamente è il costume, per l’autunno inverno uno dei must have è il pigiama: morbido, comodo e caldo, scegliere il giusto pigiama da donna aiuta anche a dormire meglio.

Se è vero che uno dei piaceri della vita è andare a letto con il pigiama nuovo e infilarsi sotto le lenzuola fresche di bucato, è anche vero che il pigiama è un capo d’abbigliamento che viene utilizzato per tante ore al giorno (quelle notturne) e che per questo motivo dovrebbe essere sufficientemente comodo e funzionale, ovviamente senza rinunciare allo stile.

Abbiamo quindi scelto diversi modelli di pigiama da donna, per ogni tipo di stile e di “freddolosità”: in 100% cotone, in raso, in flanella e in pile, per dormire comodamente ma sempre con stile!

Pigiama in cotone Merry Style: il più comodo

Il cotone è uno dei materiali più indicati per la produzione di biancheria intima e vestiti che hanno un contatto diretto con la pelle: è morbido, confortevole, antiallergenico e, soprattutto, permette al corpo di respirare. Inoltre, è ideale anche per la pelle molto sensibile e incline alle irritazione.

Questo pigiama è realizzato in 100% cotone traspirante e naturale, di ottima qualità. Oltre ad essere bello, è comodo e morbido, non si deforma e non scolorisce dopo il lavaggio. La fantasia è a scacchi ed è disponibile nei toni del rosa e del blu. I pantaloni presentano un elastico con fiocco in vita, mentre la maglia ha la chiusura a bottoni e una taschina all’altezza del petto.

Pigiama in raso di Iris & Lilly: il più elegante

Questo pigiama in raso dal taglio classico è un modello elegante e raffinato: comodo e pratico, ma soprattutto estremamente grazioso e femminile, è perfetto per le mezze stagioni. La stoffa è di un elegante raso lucido, traspirante e confortevole, che ne esalta il colore ed è piacevole al tatto. È disponibile in tantissimi colori diversi, ha finiture e materiali di qualità e presenta un bordino bianco che dona un tocco in più; inoltre, sui pantaloni presenta un elastico in vita, mentre la maglia ha una chiusura a bottoni, un colletto con risvolto e una taschina sul petto. Ottimo rapporto qualità prezzo e ottima vestibilità: consigliatissimo!

Pigiama intero in pile marcato Camille: il più caldo

Questo pigiama intero in morbidissimo pile è perfetto per le più freddolose: dotato di cappuccio con pelliccetta ecologica, chiusura a zip e due tasche, ha una stampa allover ed è davvero caldo e morbidissimo. È disponibile in 2 colori (beige e grigio), ha polsini e risvolti bianchi elasticizzati ed è lavabile in lavatrice. Un capo molto comodo e robusto, perfetto da usare anche per stare caldi in casa.

Pigiama in flanella di CityComfort

Il pigiama di CityComfort è realizzato in flanella leggera ed è comodo e super soft. L’elastico in vita non stringe, veste leggermente abbondante e sia i colori che la stampa risultano perfetti come da immagine. Un pigiama comodissimo perfetto per chi ama il comfort e il relax!

Pigiama con stampa Disney di Amazon Essentials

Trova il tuo stile Disney! Amazon Essentials e Disney collaborano per aggiungere un pizzico di favola al guardaroba con le stampe dei tuoi personaggi preferiti, da Topolino e Marvel a Star Wars e molti altri. Realizzato in 100% cotone, questo pigiama ha poi una chiusura a coulisse, veste abbastanza preciso, è molto comodo ed è lavabile in lavatrice.

Pigiama con stampa tartan di Doaraha

Realizzato in tessuto di qualità, traspirante ed elastico (maglia: 95% cotone e 5% spandex, pantaloni: 95% poliestere e 5% spandex), questo pigiama è molto comodo da indossare ed è perfetto per le mezze stagioni. Inoltre, ha una scollatura a girocollo, una taschina sul davanti con la stessa stampa dei pantaloni, l’elastico in vita morbido e regolabile, i polsini elastici e una stampa tartan che decora i pantaloni. Disponibile in tantissimi colori diversi, è caldo e super confortevole da indossare: approvato!

Pigiama elegante con dettagli in pizzo

Il pigiama del brand europeo Selente Sweet Dreams ha uno stile elegante e confortevole e un rapporto qualità prezzo eccellente. Realizzato in soffice viscosa, traspirante e di ottima qualità (95% viscosa, 5% elastan), e fabbricato in UE, questo pigiama da donna è caratterizzato da raffinati dettagli in pizzo floreale e dall'elastico sotto al seno, che sottolinea il decolleté senza comprimerlo. La morbidezza del materiale regala a questo pigiama una grande vestibilità e garantisce il massimo del comfort, risultando ideale per le donne che amano la comodità senza dimenticare l'eleganza e la femminilità, ed è perfetto da indossare sia come pigiama sia come homewear per stare in casa durante la giornata e godere di momenti di puro relax. Inoltre, viene spedito incartato in un’elegante scatola regalo e corredato da una benda per occhi, semplice ma raffinata e realizzata in morbido raso (lunghezza di ca. 150 cm).

Pigiama in pile con pantaloncini corti

Sexy e grazioso, questo pigiama in caldo pile sottile e ben rifinito si compone di due parti: la maglia, dotata di cappuccio con orecchie da gatto e maniche lunghe, e i pantaloncini, con tasche laterali e un simpatico motivo di gatto ricamato. Comodo e morbidissimo, ha un elastico in vita, il tessuto è traspirante e confortevole ed è perfetto da indossare sia per dormire che per rilassarsi in casa durante il giorno. Attenzione però, veste leggermente aderente: meglio scegliere una taglia in più.

