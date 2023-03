Pochette da cerimonia: 5 modelli che ogni donna dovrebbe avere

Quando si è invitati ad un matrimonio, ad un evento importante, ad una cerimonia di qualsiasi genere, l'abito conta, ma gli accessori - spesso - anche di più. Ci vuole la scarpa adatta, il bijoux chic e luminoso al punto giusto, per non parlare della pochette che è un elemento fondamentale.

A mano, con tracollina a catena, ricoperta di strass, paillettes perle preziose. I modelli sono tantissimi, ma ce ne sono alcuni che sono assolutamente immancabili nell'armadio di ogni donna. Ecco 5 clutch da cerimonia che vale la pena acquistare:

1. Per le più classiche: pochette nera di strass

Un grande classico, intramontabile, è la pochette da cerimonia nera con strass. Elegante, luminosa, perfetta su un long dress di qualsiasi colore. Si tratta di un accessorio versatile - seppur molto elegante - da indossare anche su un jeans, una blusa e un paio di décolleté di vernice.

2. Per le più versatili: pochette dorata

Una pochette dorata non dovrebbe mai mancare nell'armadio di una donna. Perfetta su un abito nero, ma anche per illuminare un capo animalier, è un accessorio che non passa mai di moda, da tramandare di madre in figlia.

3. Per chi ama la praticità: clutch rigida con tracollina

Per chi vuole avere le mani sempre libere, una buona soluzione può essere la clutch rigida con tracolla a catenella. Un modello pratico, elegante quanto basta, da poter portare anche a mano, infilando la catenella all'interno della borsa.

4. Per chi vuole sentirsi una principessa: pochette blu con pietre

Una pochette blu scuro è sinonimo di raffinatezza, se poi a questa si aggiungono delle pietre gioiello, l'accessorio diventa davvero principesco. Per una cerimonia importante, una cena di gala, per apparire impeccabili in una situazione particolarmente elegante, questa è la clutch giusta.

5. Per le più estrose: pochette con paillettes

Una pochette super luminosa, elegante e anche sbarazzina. Di quegli accessori che solo chi è davvero estrosa può (anzi, deve!) avere. Parliamo della clutch di paillettes, magari con particolari disegni realizzati dalle piastrine luminose e colorate. Piume di pavone, per esempio, per un bel colpo d'occhio, anche sull'abito più sobrio.

