A tutto shopping: 7 portafogli da donna sotto i 20€

Per uno stile unico e inconfondibile bisogna scegliere gli accessori perfetti, che siano in grado di valorizzarlo dando un tocco di originalità al proprio outfit. Il portafoglio è sicuramente uno di questi: abbiamo quindi scelto 7 portafogli da donna, ognuno per uno stile diverso ma tutti sotto i 20€. Ben realizzati, economici, belli e di stile: tu quale scegli?

Stile classico: portafoglio grande in tinta unita a 18,99€

Portafoglio molto bello e di ottima fattura. Disponibile in 11 colori diversi, è realizzato in morbida pelle sintetica e presenta numerose tasche interne per schede e tessere, una tasca con cerniera per le monete e altre due tasche grandi. All'esterno, il pendente a foglia lo rende elegante e raffinato. Comodo e capiente (19 cm x 9,5cm x 2,5cm di dimensioni), è anche ben realizzato e resistente!

Girly stye: portafoglio in pelle sintetica a 18,99€

Questo portafoglio da donna si caratterizza per lo stile bon ton in 3 colori (grigio, bianco e rosa). Realizzato in pelle sintetica, molto morbida al tatto, ha un design elegante e raffinato, anche grazie al pendente a foglia d’autunno. Di qualità e resistente, questo portafoglio è comodo da usare e ha numerose tasche, da utilizzare per monete, banconote e carte. Disponibile in due varianti e in diversi colori, ha un rapporto qualità prezzo davvero ottimo.

Outfit posh: portafoglio compatto con motivo a foglie a soli 11,99 €

Portafoglio carinissimo, realizzato talmente bene da sembrare un prodotto di alta moda. Impreziosito da un motivo a foglie, dispone di 5 slot per schede e tessere, un porta foto trasparente, un vano porta banconote e una tasca con zip per le monete. Compatto e leggero, questo portafoglio è un accessorio perfetto da portare in ogni tipo di borsa, realizzato in cuoio sintetico con design bi-fold e chiusura a scatto. È disponibile in due misure (grande o piccolo) e in 5 colori diversi (nero, rosa, caffe, blu e beige).

Pratico e sportivo: portafoglio da viaggio a 17,99€

Portafoglio unisex perfetto per i viaggi, è realizzato in nylon, resistente a strappi e graffi e dotato di schermatura RFID, che bloccherà i segnali radio da e verso l’esterno, mantenendo in sicurezza le vostre carte di credito e il vostro cellulare. Spazioso e capiente, questo portafoglio può facilmente contenere tutti gli accessori da viaggio per la famiglia come biglietti, carte di credito, contanti e documenti: è dotato di 2 grandi tasche aperte per banconote e cellulare, una tasca con cerniera per le monete, 13 slot per carte e tessere, 4 tasche per i passaporti, due slot trasparenti (una grande e una piccola) per i documenti, un porta penne. Disponibile in 6 colori diversi, è un portafoglio, comodo, pratico e leggero.

Colorato ma elegante: portafoglio di Laura Biagiotti a 19,90€

Realizzato in similpelle, morbida e resistente all’usura, il portafoglio da donna di Laura Biagiotti è dotato di una chiusura con bottone a clip e, per tenere le tue cose ben organizzate, 18 slot portacarte di credito o tessere, di cui uno con finestra trasparente, 1 tasca porta monete con zip e 2 scomparti, ed una tasca extra per documenti, ricevute ecc. Ideale come dono di Natale, anche grazie alla scatola regalo che lo contiene, questo portafoglio ha un design classico ed elegante, che si adatta ad ogni stile e non passa mai di moda!

Per aspiranti streghe e sognatrici: portafoglio di Harry Potter a 17,99€

Realizzato con materiali di ottima qualità, il portafoglio di Harry Potter è la scelta perfette per tutte le fan del mago più famoso al mondo. Decorato con lo stemma e la lettera di ammissione ad Hogwarts, questo portafoglio (dimensioni 110 x 220 x 25mm circa) è dotato di una chiusura con zip dorata, una tasca centrale con zip, slot per carte di credito, tasca per banconote e fodera interna.

Outfit etnico: portafoglio con stampa boho a 9,89€

Realizzato in tessuto ed ecopelle, il portafoglio di Luojida è suddiviso in due grandi comparti, con 6 slot per carte di credito e tessere, di cui una trasparente, 1 tasca ampia, 1 tasca con chiusura a zip per le monete e altri 6 slot più piccoli. Ben fatto e resistente, questo portafoglio (dimensioni 19.5 x 10 x 4.4 cm circa) è molto comodo da utilizzare e si caratterizza per la stampa in stile etnico colorata e molto accurata.

