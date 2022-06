La nostra recensione degli occhiali da sole Serengeti Leonora

In estate trascorriamo molto tempo all’aperto, non è raro trovarsi in situazioni in cui i nostri occhi sono sollecitati da raggi e luce intensa come quando siamo al mare o in spiaggia, per questo dobbiamo proteggerli.

Gli occhiali da sole sono perfetti non solo in questo periodo, ma durante tutto l’anno perché sono sicuri per gli occhi, ma anche un accessorio che definisce l’outfit. Tutto questo è rappresentato al meglio dagli occhiali da sole Serengeti. Il brand nato negli Stati Uniti unisce in modo sapiente le tecnologie più avanzate e un raffinato senso estetico. Abbiamo provato per voi gli occhiali da sole Leonora.

Design vintage

Partiamo dal design! Gli occhiali da sole negli ultimi anni sono diventati un vero e proprio accessorio da inserire nel proprio look per dare un tocco in più. Il modello Leonora di Serengeti, riesce ad esprimere al meglio questa necessità grazie alla forma rotonda che regala all’occhiale un mood vintage e allo stesso tempo trendy. Gli occhiali pensati per le donne, si adattano perfettamente alla conformazione del viso, senza apparire sproporzionati, al contrario risultano del tutto armonici.

Ma veniamo al colore della montatura: l’eleganza e la raffinatezza dell’occhiale sono racchiuse proprio nella scelta del colore, Shiny Transparent Black Layer, la colorazione definita a tartaruga. Un grande classico quando si parla di occhiali (non passa mai di moda), in questo modello è stato utilizzato in modo delicato. La nuance riesce a non essere preponderante, al contrario assicura un risultato d’effetto con stile. A colpire della montatura, poi, sono i dettagli curati nel particolare. L’asta fina non solo rende più leggero il design dell’occhiale ma è completata da dettagli in oro che vanno a “incorniciare” il logo Serengeti.

Non meno d’effetto dal punto di vista stilistico sono le lenti! Nella maggior parte degli occhiali con montatura a tartaruga queste sono marroni o nere. Serengeti è riuscita a rivisitare un grande classico inserendo lenti color ambra con risultati eccellenti, perché l’effetto d’insieme è un occhiale sbarazzino, che conserva allo stesso tempo un mood classico.

Montatura leggera e pratica

Gli occhiali da sole, soprattutto in estate, si indossano diverse ore consecutive quindi non devono essere pesanti, ma calzare senza fastidi. Il modello Leonora di Serengeti rispecchia in pieno questa esigenza. Realizzati in propionato di cellulosa, una volta indossati appaiono subito leggeri, sensazione che si conserva anche dopo diverse ore di seguito.

I naselli, poi, sono presenti ma riescono a fondersi con il resto della montatura senza essere invadenti, al contrario svolgono egregiamente il loro ruolo appoggiandosi delicatamente al naso, quasi come se non ci fossero.

Lenti adatte ad ogni condizione di luce

Il design e la leggerezza sono aspetti da non sottovalutare in un occhiale da sole, ma la qualità delle lenti è la parte più importante di questo accessorio. Quelle di Serengeti, leggere e fine, non vanno ad appesantire l’intera struttura dell’occhiale, perché sono realizzate in vetro ottico borosilicato Corning.

La loro unicità, però, sta proprio nella resa visiva di alta qualità in ogni condizione meteorologica. Testati con luce intensa, la lente restituisce una sensazione di limpidezza delle immagini, ma soprattutto di protezione dell’occhio che non percepisce l’intensità della luce, al contrario ha una sensazione di benessere. Lo stesso vale quando abbiamo indossato gli occhiali con luce poco intensa, i contorni, le forme e la chiarezza delle immagini sono risultate ben definite restituendo la giusta quantità di luce.

Alla qualità della lente c’è da aggiungere la capacità di equilibrare alla perfezione i colori e i contrasti. Pur avendo una lente color ambra, gli occhiali Leonora sono stati in grado di garantire un mix perfetto tra brillantezza, toni accesi e intensità, il tutto senza stressare l’occhio.

Le lenti polarizzate, poi, offrono un’ottima protezione contro i raggi UV eliminando ogni tipo di bagliore e riflesso.

Conclusioni

Gli occhiali da sole Leonora di Serengeti sono ottimi per affrontare la bella stagione e ogni condizione di luce intensa grazie alla qualità delle lenti che proteggono efficacemente la vista dai raggi UV senza sacrificare la qualità delle immagini. Tutto risulterà sempre molto nitido e definito.

Anche la montatura con la sua struttura leggera, può essere considerata un punto di forza dell’occhiale perché permette di indossarla a lungo senza disturbare o affaticare.

Oltre agli aspetti tecnici, gli occhiali sono un’ottima scelta per completare il proprio look grazie ad un design classico ma rivisitato in chiave moderna, perfetti da avere sempre con sé durante tutto l’anno grazie anche alla comoda custodia.

Morbida e leggera, la struttura semirigida riesce proteggere efficacemente gli occhiali da eventuali urti, senza risultare ingombrante.