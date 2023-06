Curvy è bello! 5 abiti da acquistare subito online

Le curve. Le forme. Coprirle o sfoggiarle? Andarne fiere o vergognarsene? Da qualche tempo a questa parte la moda ha risposto a quegli interrogativi, lanciando la moda curvy per esaltare le donne formose. Sì, perché la formosità è, a tutti gli effetti, sinonimo di femminilità e sensualità e ogni donna deve potersi sentire bella, unica, nella sua taglia, nel suo corpo.

Modelle curvy, stiliste e vip, si sono schierate dalla parte delle donne 'floride'. La moda ha aperto le strade non solo alle 'taglia 40-42' e sono moltissimi i brand che, ad ogni stagione, presentano collezioni moda dedicate alle donne formose. Anche online è possibile trovare dei vestiti curvy interessanti e belli (e che strizzano l'occhio al portafoglio!). Amazon è uno dei siti di shopping online che propone una vetrina ricca di abiti per taglie comode.

Ecco allora 5 vestiti curvy da non farsi scappare:

1. Per chi ama la fantasia floreale: vestito curvy con gonna a fiori

Un modello in due pezzi, lungo fino ai piedi, con top nero (a maniche corte e spalle scoperte), taglio sotto al seno e gonna svasata a trapezio con base a righe bianche e nere e fantasia di fiori rossi. Si tratta di un abito curvy vivace, chic, un po' retrò, perfetto per le amanti delle fantasie floreali e degli abiti che aggiungano sempre un tocco di primavera all'outifit. Un vestito curvy perfetto per andare in ufficio, ma anche per una cerimonia se impreziosito con décolleté nera o rossa e pochette abbinata.

2. Perfetto stile 'Audrey Hepburn': vestito curvy raffinato e con gonna svasata

Un altro vestito dalla fantasia floreale che ti porta indietro nel passato e ricorda molto lo stile di Audrey Hepburn. È l'abito curvy di Axoe. Un vestito da cocktail, da serata, da cerimonia, con top nero elasticizzato, scollo ampio e manica a tre quarti, gonna lunga fino ai polpacci, nera con stampa di fiori rossi. Elegante e chic, come le attrici di altri tempi.

3. Per chi vuole un vestito elegante: abito da sera nero con spalle scoperte

Un modello sexy, femminile, perfetto per una serata in discoteca, per una cena con le amiche, per il primo appuntamento con un ragazzo. È l'abito nero di Trendyol in vendita su Amazon. Un modello total black, con scollo particolare, spalle scoperte, lunghezza al ginocchio, scollatura a U e design morbido a trapezio.

4. Per chi veste casual: vestito lungo a mezze maniche

Un vestito da abbinare a una scarpa da ginnastica o anfibi. Un abito curvy perfetto per chi ama vestire comoda, con abbigliamento casual, confortevole ma alla moda. Questo vestito curvy è comodo e leggero e si distingue per la gonna lunga con fantasia a pois e il top elasticizzato a mezze maniche. Molto femminile e molto confortevole.

5. Per chi vuole un vestito da cerimonia: abito leggero in chiffon

Un vestito che non fascia, elegante ma anche fresco e comodo, perfetto che chi ama essere alla moda senza esaltare eccessivamente le forme. Disponibile in tanti colori diversi questo abito nasce per essere abbinato a un tacco alto o a un sandalo gioiello.

