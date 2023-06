5 vestiti lunghi per combattere il caldo

L’estate è ormai arrivata e vestirsi diventa sempre più faticoso. L’ideale sarebbe al mare, ma se invece siamo ancora costrette a restare in città dobbiamo inventarci e adottare dei rimedi anti-caldo.

Spesso vengono preferiti abiti corti, shorts e gonne sottovalutando la freschezza di un vestito lungo. Morbidi, leggeri e svolazzanti gli abiti lunghi oltre a salvarci dal caldo sono anche un ottimo rimedio quando non si è ancora andate dall’estetista!

Ecco quindi i 5 vestiti lunghi anti-caldo che vi proponiamo.

Vestito lungo bianco a fiori

Il bianco è senza dubbio il colore di ogni estate, ed è proprio il colore principale del vestito lungo che abbiamo scelto come migliore! Spalline sottili che lo rendono chic, sfondo bianco e stampa fiorata… super di tendenza per l’estate 2023. Le spalline sottili terminano in uno scollo abbastanza profondo, ma comunque molto delicato.

Vestito lungo boho

Il vestito di Cupshe è l’alternativa giusta se sei alla ricerca di un vestito chic, che ti farà subito sentire come se fossi alle Maldive a piedi nudi sulla sabbia. Il tessuto in pizzo di questo vestito lungo è infatti leggero e svolazzante, e ha un bellissimo scollo a V. Il dettaglio che rende questo abito lungo davvero unico è il design in pizzo e nappe dallo stile boho, molto di tendenza nelle collezioni di moda primavera/estate 2023.

Vestito lungo a impero

Se invece cercate un vestito lungo, con cui combattere il caldo cittadino e dal prezzo decisamente economico questo potrebbe essere quello che fa per voi! La stampa è a fiori su base verde chiaro, ma è disponibile in tanti colori diversi, ha un laccetto in vita che gli dona uno stile impero, un bello spacco laterale ed è fresco e leggero.

Questo vestito è inoltre indicato per chi ha una fisicità a pera, perché stretto sul busto e scivolato all’altezza dei fianchi.

Vestito con spalle scoperte

Sempre a fiori, sempre con le spalle scoperte… ma a impreziosire questo vestito lungo non sono solo questi dettagli. La parte alta dell’abito è arricciata e il vestito termina con due spacchi piuttosto profondi, che oltre a rendere il vestito più sexy ci fanno stare anche più fresche! Vestito perfetto sia per una giornata in città che per una serata in riva al mare.

Vestito lungo elegante in stile impero

L’estate è poi anche la stagione delle cerimonie, chi di noi non è mai stata invitata ad una cerimonia ad agosto? Anche in queste occasioni resistere al caldo e scegliere il vestito giusto non è affatto facile.

La nostra scelta per una cerimonia è questo abito abito in stile rinascimento dal tessuto leggero. Lo scollo incrociato rende il vestito elegante, mentre i dettagli in pizzo e chiffon rendono il capo attuale e fresco.

