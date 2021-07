Cerchietti e fasce: gli accessori must have della stagione

Le tendenze moda estate 2021 hanno decretato che tra gli accessori capelli must della stagione tornano fasce, mollette, mollettoni e cerchietti. Scopri i modelli migliori su Amazon.it che non possono proprio mancare nel guardaroba e che potrai abbinare al tuo outfit sia di sera che di giorno.

Per il look da giorno

Perfetti per dare un tocco in più al tuo outfit, gli accessori capelli maxi in stoffa o in stile bon ton sono ideali per completare un look da giorno, magari con i capelli raccolti in una coda bassa e ben pettinata. Quelli sottili, in metallo, pietre o seta multicolor effetto foulard, si adattano meglio ad una chioma sciolta e onde naturali.

Cerchietti in stile vintage

Set di dieci cerchietti realizzati in tessuto stampato a motivi floreali. I cerchietti sono comodi da indossare, non stringono e risultano curati e ben realizzati, Inoltre, ogni cerchietto presenta un fiocco in raso ed è di colore diverso, risultando così perfetti per ogni tipo di abbinamento!

Mollettoni per capelli in metallo

Esattamente come per le acconciature capelli, con il ritorno di hairstyle classici come le trecce, anche le tendenze moda degli accessori capelli per l'estate 2021 attingono al passato, riportando alla ribalta trend che pensavamo ormai superati; tra questi, spicca indubbiamente il mollettone per capelli anni '90, indossato con orgoglio anche da Chiara Ferragni e perfetto per raccogliere la chioma in uno chignon casual o per dare maggiore personalità a un semiraccolto easy. Il set di Comius Sharp si compone di 6 mollettoni maxi per capelli, tutti realizzati in lega di metallo di alta qualità. Dal design geometrico dorato e lo stile semplice ma elegante, sono molto resistenti, comodi da indossare e tengono i capelli alla perfezione. Scopri di più su Amazon.it

Fascie per capelli intrecciate monocromo

Anche questo è un set, composto da 8 fasce elastiche a tinta unita. Realizzate in tessuto sintetico morbido e traspirante, ogni fascia è di un colore diverso e risultano comode da indossare, rimanendo al loro posto senza stringere.

Elastici scrunchies con fiocco foulard

La moda per l'estate 2021 conferma gli scrunchies, gli elastici in tessuto anni '80, come accessori capelli di tendenza. Il set di Dreshow si compone di 6 elastici per capelli stile scrunchies, tutti di colori diversi e con fiocco/foulard semi rigido e removibile. Ideali per tantissime acconciature diverse, come anche per fermare la coda, per raccogliere i capelli in uno chignon oppure come elemento decorativo per abbellire una treccia, questi elastici per capelli sono comodi da indossare, non stringono e sono realizzati in stoffa leggera e traspirante.

Scopri di più su Amazon.it

Set di 14 fasce per capelli in stile bohémien

14 fasce per capelli elastiche e regolabili, a tema coroncina di fiori. Le fasce sono ognuna di un colore diverso e sono realizzate in eco pelle e spandex, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo ma possono risultare leggermente strette.

Per l'outfit serale

Per un evento by night punta su cerchietti preziosi, forcine luccicanti o su un'elegante fascia in raso, che vada ad incorniciare una pettinatura raccolta.

Fasce per capelli in pizzo e strass

Perfetto per accompagnare outfit particolarmente eleganti, questo set si compone di 7 fasce per capelli con trame, fantasie e colori diversi. Dotate di fascetta elastica (circonferenza: 50 cm) e comode da indossare, sono ben lavorate, hanno colori delicati e un ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre, le fasce sono regolabili, per un comfort ideale, e sono impreziosite da inserti di pizzo e strass, per uno stile davvero glam!

Forcine per capelli con scritte, strass e brillantini

Fermagli, mollette e forcine sono tra le protagoniste della moda accessori capelli 2021. Il set di YuCool si compone di 12 forcine gioiello, eleganti e sofisticate, sparkling quanto basta per rendere unico anche il look più semplice. Ogni forcina presenta una scritta diversa, e sono tutte realizzate in strass e lega di metallo, con placcatura in argento e chiusura a clip. Inoltre, sono leggere e comode da indossare (misura circa 6 x 1,8 cm), resistono bene all'usura e non scivolano tra i capelli. Scopri di più su Amazon.it

Tiara con strass

Questa graziosissima tiara in stile floreale, impreziosita da strass, è perfetta per le occasioni in cui vuoi brillare: elegante e raffinata, donerà ai tuoi capelli un tocco di luce trendy.

Set di mollette per capelli con perle

Questo set si compone di 8 modelli diversi di mollette per capelli, realizzate in lega metallica ed impreziosite da perle artificiali lavorate a mano. Perfette per illuminare sia i capelli lunghi che quelli corti, queste mollette (lunghezza: 8-9 cm, larghezza: 1,5-2,7 cm) sono eleganti, ben realizzate e alla moda, e si adattano bene a diversi tipi di outfit. Scoprilo su Amazon.it

Set di mollette, elastici, pins e fermagli

Questo set si compone di mollette, elastici, pins e fermagli di stili diversi, tutti alla moda e super glam. All'interno del set troverai 16 accessori per capelli, in 8 modelli diversi (mollette con piuma, stella e cuore, fermagli e pins con cerchio, fiocco, luna e ovale stellato) e in 2 colori per ogni modello (oro e argento), tutti dal design elegante e femminile. Realizzati in lega dura lucida, resistente e di alta qualità, risultano comodi e facili da indossare, ma se hai i capelli particolarmente sottili, ti consigliamo di legarli prima con un elastico, per poi applicare i fermagli.

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!