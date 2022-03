I migliori autoabbronzanti per un colorito sempre al top

Sfoggiare un colorito dorato e luminoso anche senza dover andare al mare, coprire le macchie da vitiligine come anche ottenere un colorito sano e naturale che, a causa di un fototipo troppo chiaro, è impossibile da raggiungere con l’esposizione al sole: i motivi per ricorrere agli autoabbronzanti sono tantissimi, e, grazie a loro, ottenere un risultato naturale e dorato è davvero molto facile e alla portata di tutti.

Sul mercato esistono ormai tantissimi tipi diversi di prodotti, che possono però confondere e farci perdere tempo nel riuscire a individuare quello giusto per il nostro tipo di pelle. Per aiutarti ad orientarti in questa scelta abbiamo quindi selezionato gli autoabbronzanti più acquistati e amati dagli utenti di Amazon.it, che ti permetteranno di sfoggiare un'abbronzatura perfetta e naturale tutto l'anno!

Beer Cream, crema super abbronzante alla birra per viso e corpo

Questa crema attiva e intensifica l'abbronzatura riducendo i tempi di esposizione al sole, grazie ai componenti della birra uniti all'alga dorata (Laminaria Ochroleuca Extract), e rende la pelle dorata, liscia e vellutata in conseguenza all'azione dell'acido jaluronico (super idratante), della vitamina E (potente antiossidante), del burro di karitè (nutriente ed emolliente) e dell'estratto di rusco (ottimo protettore dei capillari). Inoltre, la crema super abbronzante di LR Wonder Company è un prodotto 100% made in Italy, ha una consistenza leggera, non unge, si assorbe velocemente e ha un SPF 30, proteggendoti anche dai filtri solari UVA/UVB durante l’esposizione solare.

Scopri di più su Amazon.it

Unguento abbronzante per un colorito tropical

Un unguento con consistenza simile a un olio dalla formulazione ultra-abbronzante, ideale per chi desidera un’abbronzatura estremamente rapida e intensa, dalle tonalità tropicali. Ricco di vitamine, cera d’api vergine e pregiati oli vegetali, garantisce un elevato apporto emolliente, super idratante e anti-invecchiamento e grazie ad un complesso super abbronzante, intensifica il colore delle pelli già scure e resistenti. Privo di filtri solari, questo unguento va applicato prima dell’esposizione al sole insieme ad un solare protettivo UVA/UVB.

Scopri di più su Amazon.it

Unguento super abbronzante con carota, mallo di noce e aloe

Quello dell'Erbolario è un unguento super abbronzante dalla consistenza gel che non unge, si stende facilmente e si assorbe velocemente. Arricchito da ingredienti nutrienti ed addolcenti, tra cui carota, mallo di noce e aloe, questo unguento lascia la pelle morbida, idratata e vellutata, ma è privo di filtri solari. Inoltre ha un ottimo profumo e lascia una piacevolissima sensazione di freschezza sulla pelle.

Scopri di più su Amazon.it

Gocce magiche autoabbronzanti specifiche per il viso

Grazie alla formula innovativa, che abbina l’estratto di mallo di noce al DHA Rapid, molecola autoabbronzante che dimezza i tempi di colorazione della pelle, le Gocce magiche Collistar donano un risultato rapido, naturale e uniforme. Bastano pochissime gocce di prodotto per assumere un immediato colore dorato che, in meno di un’ora, si trasformerà in un’intensa e luminosa abbronzatura; questo autoabbronzante, inoltre, ha un eccezionale potere idratante e anti-age, grazie alla presenza della vitamina E.

Ottimo prodotto, si stende facilmente, viene immediatamente assorbito, non macchia, non unge e ha un profumo gradevole, lasciando la pelle morbida e dal colorito luminoso e naturale. Consigliatissimo!

Scopri di più su Amazon.it

Lozione abbronzante da usare sotto la doccia di St.Tropez

Perfetta per chi ha fare di combinare disastri e lasciare macchie e striature su tutto il corpo, la lozione autoabbronzante di St.Tropez dona un’abbronzatura graduale e naturale che si intensifica con gli utilizzi.

Facilissima da usare, questa lozione va applicata sulla pelle umida dopo aver fatto la doccia, lasciata in posa per 3 minuti e poi risciacquata con acqua calda, regalando un’abbronzatura media ultra naturale, uniforme e progressiva. Può essere utilizzata quotidianamente, lascia la pelle idratata grazie alla presenza nella formulazione dell’olio di mandorla dolce, e ha un ottimo profumo tropicale.

Scopri di più su Amazon.it

Kit con mousse autoabbronzante, guanto esfoliante e guanto applicatore

Il kit di NYK1 contiene tutto il necessario per ottenere un’abbronzatura impeccabile senza doversi esporre al sole. Questo kit, infatti, si compone di una confezione di mousse autoabbronzante Tan Force e due guanti, uno per esfoliare e preparare la pelle e uno per facilitare l’applicazione dell’autoabbronzante senza il rischio di macchiare le mani. La mousse è priva di coloranti, parabeni e fragranze aggiunte, fa pochissima schiuma (meno schiuma c’è, meno secca sarà la tua pelle) e asciuga rapidamente, regalandoti un’abbronzatura sempre perfetta, senza lasciare residui e senza il fastidioso effetto screpolato.

Scopri di più su Amazon.it

Mousse autoabbronzante naturale Sunny Honey di Coco & Eve

Sunny Honey di Coco & Eve è il primo trattamento autoabbronzante al mondo con 100% DHA naturale, pensato per il benessere totale della pelle. Questa leggera mousse offre un effetto abbronzante istantaneo e si asciuga rapidamente, senza ungere o macchiare, per assicurare un’abbronzatura duratura nel giro di sole 2 ore. Realizzata soltanto con ingredienti naturali e ricca di olio di cocco vergine e grezzo e prodotti vegetali e amminoacidi, idrata la pelle in profondità, dona un’abbronzatura dorata e naturale, senza tonalità aranciate, e maschera i difetti di pigmentazione, la cellulite e le smagliature, perfezionando l’aspetto della pelle. Arricchita con potenti antiossidanti naturali come fico, è disponibile in tre diverse tonalità - medium, per un colorito di media intensità, scuro, per un'abbronzatura dorata, e ultra scuro, per un'intensa abbronzatura effetto bronze – ha un ottimo profumo estivo a base di mango tropicale e guava ed è un prodotto vegano, cruelty free, non testata su animali e privo di tossine. Per un risultato più visibile e duraturo, lascialo agire tutta la notte.

Scopri di più su Amazon.it

Salviette autoabbronzanti per viso, collo e décolleté

Salviette autoabbronzanti dall'applicazione pratica e veloce, che donano un'abbronzatura naturale senza virare su tonalità gialle o aranciate. In sole 3 ore, queste salviettine regalano un’abbronzatura profonda e naturale, dal colore uniforme e senza aloni. Di buona qualità, idratanti e sufficientemente intrise per essere utilizzate su viso, collo e décolleté, ma anche su altre parti del corpo, donano un colore naturale e intenso, adattandosi perfettamente al fototipo della tua pelle.

Scopri di più su Amazon.it

Mousse autoabbronzante idratante Coconut Water di MineTan con guanto applicatore

Questo esclusivo autoabbronzante, a base di acqua di cocco e arricchito con antiossidanti, ripristina l'equilibrio dell’umidità della pelle, rivitalizzandola, idratandola e regalando una rapida abbronzatura, senza traccia di arancione. Dall’ottima profumazione al cocco, la mousse di MineTan idrata a fondo la pelle e si stende facilmente, anche grazie al guanto compreso nell’acquisto, ideale per applicare l’autoabbronzante in modo facile, veloce e uniforme, proteggendo allo stesso tempo le mani da macchie indesiderate.

Scopri di più su Amazon.it

Unguento Super Abbronzante Bilboa Carrot Plus

L'unguento solare Bilboa Super Abbronzante favorisce un'abbronzatura intensa, dorata e luminosa che dura più a lungo. La sua speciale formula è specificatamente studiata per esaltare il colorito della pelle abbronzata ed è arricchita con Beta-Carotene potenziato, che stimola la naturale pigmentazione della pelle e dona un colorito uniforme e sublime a lungo, e preziosi oli vegetali, che nutrono e idratano la pelle in profondità, lasciandola elastica e radiosa anche al mare. Dall’inconfondibile profumazione Bilboa, dalla tollerabilità cutanea dermatologicamente comprovata e dalla texture setosa e non unta, questo prodotto è ottimale per velocizzare l’abbronzatura e per le pelli più scure o già abbronzate, ma attenzione: non contiene filtro solare. Usa sempre un fattore di protezione adeguato alla pelle e all’intensità del sole.

Scopri di più su Amazon.it

Spuma autoabbronzante St. Moriz Dark - colore scuro

La premiata spuma autoabbronzante di St. Moriz è progettata per coloro che vogliono ottenere un'abbronzatura professionale e impeccabile tutto l'anno. La sua leggera formula in spuma è veloce e facile da applicare, ha una lunga durata, asciuga rapidamente e lascia un'abbronzatura profonda dall'aspetto naturale. Ideale per un colore più intenso e ricco, è consigliato utilizzare un guanto applicatore per ottenere i migliori risultati possibili.

Scopri di più su Amazon.it

Acqua autoabbronzante per viso e corpo di Isle of Paradise

Quella di Isle of Paradise è un’acqua autoabbronzante arricchita con principi attivi correttivi del colore biologici, avocado, semi di chia e oli di cocco, che regala un’abbronzatura chiara, rapida e facile a casa lasciando la pelle luminosa, idratata e nutrita. Grazie alla base verde, inoltre, corregge il colore e non lascia striature o toni aranciati, è perfetta per viso e corpo, si assorbe in pochi secondi e non lascia macchie.

Istruzioni per l’uso: esfolia la pelle 24 ore prima dell'abbronzatura e idrata le aree secche come mani, piedi, ginocchia, caviglie e gomiti prima dell'applicazione. Spruzza l’acqua autoabbronzante su corpo e viso, poi massaggia bene il prodotto con un guanto abbronzante. L’abbronzatura si svilupperà in circa 4-6 ore.

Scopri di più su Amazon.it

Spray autoabbronzante dark per viso e décolleté

Autoabbronzante spray dalla tonalità caramello che dona una bellissima abbronzatura scura: spruzza il prodotto su viso e décolleté a una distanza di circa 20 cm, poi lascia asciugare, facendo attenzione a non bagnare il viso per 3/4 ore.

L’autoabbronzante di That’so non unge, non macchia e non ingiallisce la pelle, ed è arricchito dal matrixyl, un oligopeptide antietà scoperto nelle ultime generazioni di prodotti anti-aging. Inoltre, è ideale per coprire le macchie di vitiligine ed è disponibile anche in versione clear.

Scopri di più su Amazon.it

Lozione abbronzante con oli biologici Golden Star Beauty + guanto applicatore

Realizzato con ingredienti puri, naturali e biologici perfettamente miscelati, questo prodotto regala un’abbronzatura perfetta, ricca e naturale senza danneggiare la pelle. Prodotto negli Stati Uniti e privo di colori cosmetici, sostanze chimiche nocive, parabeni e formaldeide, questa incredibile lozione autoabbronzante ha una formula ad asciugatura rapida, nessuna sensazione oleosa e assorbimento perfetto. Arricchita con oli biologici certificati (olio di oliva, olio di argan, olio di jojoba, olio di cocco, olio di avocado), aloe vera biologica, acido ialuronico e idratanti intensi, questa lozione è poi un prodotto vegano e non testato sugli animali, ed è anche molto facile da usare: basterà spruzzarlo e massaggiarlo sulla pelle pulita e asciutta, in modo uniforme e utilizzando il guanto applicatore incluso nella confezione, e lasciare che si asciughi.

Scopri di più su Amazon.it

Mousse autoabbronzante con acqua di cocco idratante Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer è una mousse autoabbronzante per viso e corpo che dona un colorito naturale e radioso e una pelle baciata dal sole tutto l'anno: basta una sola applicazione per ottenere un’abbronzatura intensa, che dura fino a una settimana. Dalla texture soffice, estremamente leggera, confortevole da applicare e no-transfer, per non lasciare macchie sui vestiti, questa mousse si caratterizza anche per la formula vegana, con il 92% di ingredienti di origine naturale e arricchita con acqua di cocco idratante, per una pelle nutrita e un profumo piacevole.

Scopri di più su Amazon.it

Olio autoabbronzante LiquidGold di Bondi Sands

Un olio secco autoabbronzante che si attiva in 2/3 ore e dura fino a una settimana, lasciando la pelle idratata e perfettamente abbronzata. Infuso con il fresco profumo di cocco e olio di argan idratante, LiquidGold non richiede lavaggio, si stende facilmente, si asciuga rapidamente, non unge ed ha un effetto naturale.

Scopri di più su Amazon.it

Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sugli autoabbronzanti e conoscere i trucchi per applicarli alla perfezione clicca qui!

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!