Avene Xeracalm, la migliore crema antiprurito per la pelle secca

Pelle secca, dermatiti, prurito: il caldo spesso non lascia scampo a chi soffre di problemi cutanei. Ma per fortuna, esistono rimedi dermocosmetici che ci possono aiutare ad affrontare tutti questi fastidi.

Tra le migliori in commercio, e apprezzatissima dagli utenti che l’hanno provata, spicca indubbiamente XeraCalm A.D, la crema liporestitutiva di Avene per pelli molto secche a tendenza atopica e con sensazioni di prurito.

Avene Xeracalm: a cosa serve

Sensazione di pelle "che tira", prude o che reagisce in maniera eccessiva anche ad una piccola aggressione esterna: può essere difficile convivere con queste sensazioni ogni giorno. Una pelle di questo tipo merita trattamenti adeguati: ecco perché Avene XeraCalm A.D è consigliata dai dermatologi per nutrire e lenire la pelle con serenità.

XeraCalm A.D è la soluzione consigliata ad elevata performance in caso di pelle secca, molto secca o a tendenza atopica. Avene XeraCalm A.D, infatti, è una crema che dona sollievo immediato alla pelle molto secca a tendenza atopica e con sensazioni di prurito grazie alla combinazione di principi attivi scelti per la loro efficacia e sicurezza:

I-modulia, il primo principio attivo post-biotico ottenuto dall'Acqua Termale Avène, che riduce la sensazione di prurito, aiuta a proteggere la pelle e combatte le fragilizzazioni.

I Cer-omega, lipidi simili alla pelle che agiscono sulla secchezza e aiutano a ripristinare la barriera cutanea.

Inoltre, grazie all’esclusiva tecnologia Cosmetico Sterile, che mantiene il prodotto sterile durante tutto il suo utilizzo, e al tubo con dosatore perfettamente ermetico, questo trattamento ad alte prestazioni garantisce sicurezza e rispetto ottimale della pelle e del microbioma cutaneo. Senza conservanti, senza profumo, non comedogena e sviluppata per ridurre al minimo il rischio di reazioni allergiche, Avene XeraCalm A.D Crema Liporestitutiva è ideale per la pelle di tutti: neonati, bambini e adulti, comprese le persone sottoposte a trattamento antitumorale o post-trattamento.

Avene XeraCalm A.D è disponibile in due diversi formati:

in crema – con texture più leggera

in balsamo – con texture più densa e corposa

