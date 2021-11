I migliori balsami con ingredienti naturali per proteggere le labbra dal freddo

Il balsamo labbra è un burrocacao realizzato con ingredienti diversi; fondamentale per idratare le labbra e proteggerle da freddo, vento e aria secca degli ambienti riscaldati, il balsamo labbra è un prodotto must have soprattutto in inverno, ma riuscire a trovarne uno che sia davvero efficace non è sempre facile. Inoltre, considerata l'alta probabilità di ingestione accidentale, è sempre meglio optare per prodotti a base di ingredienti naturali e oli e burri vegetali, evitando parabeni, petrolati e cere sintetiche. Abbiamo quindi selezionati i migliori balsami labbra, idratanti, efficaci e di ottima qualità, per una lip care a prova di freddo!

Stick labbra all'olio di mandorle marcato Equilibra

Emolliente e nutriente, il balsamo labbra di Equilibra è un prodotto arricchito dall'olio di mandorle dolci puro al 100%, che nutre le labbra assicurando idratazione e protezione, e dalla Vitamina E, dall'azione antiossidante. Morbido e scorrevole, avvolge le labbra con un delicato velo protettivo, proteggendole dall'azione aggressiva di freddo e vento. Delicatamente profumato, è realizzato con il 99,1% di ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testato ed è privo di allergeni, parabeni, siliconi e oli minerali.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Balsamo labbra in crema Reve De Miel di Nuxe

Il balsamo labbra ultra nutriente Reve de Miel di Nuxe è decisamente un prodotto super efficace: al profumo di miele e pompelmo, nutre, protegge e ripara le labbra, rendendole morbide e idratate anche in situazioni di freddo intenso. Resistente e duraturo, è realizzato con il 79,5% di ingredienti naturali, che nutrono e riparano anche le labbra più rovinate o disidratate (miele, burro di karité, oli di girasole, di rosa mosqueta, di mandorla dolce, di calendula e di rosa, mosqueta ed essenza di pompelmo). Inoltre, rimane asciutto sulle labbra, ha una consistenza morbida e piena ed è privo di parabeni.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Atoderm Lèvres di Bioderma, 2 stick di balsamo labbra nutriente più 1 omaggio

Atoderm Lèvres è un balsamo labbra che lenisce, idrata, ammorbidisce e protegge le labbra. Il suo attivo altamente nutritivo, il burro di Karitè, permette di riparare e rigenerare le labbra danneggiate, disidratate e screpolate, proteggendole e rendendole morbide e sane. Dalla texture delicata e fondente, particolarmente adatta alle labbra sensibili, ha una profumazione decisa alla fragola e frutti di bosco, si assorbe bene ed ha una lunga durata. Inoltre, ha una formulazione ipoallergenica, priva di parabeni ed allergeni, ed ideale anche per chi ha la pelle delicata, sensibile e soggetta a irritazioni.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Balsamo per le labbra al miele di Burt's Bees

Il balsamo labbra di Burt's Bees è un prodotto idratante e profondamente nutriente. Con una base di miele naturale, è arricchito da burro di karitè, olio di mandorle, burro di cacao, cera d'api e lanolin, e rende le labbra morbide e sane. Inoltre, il marchio Burt's Bees è molto conosciuto proprio per la qualità eccezionale e l'alta efficacia dei suoi prodotti. Realizzato con ingredienti naturali al 100%, questo lip balm rende le labbra più morbide sin dal primo utilizzo, donando una sensazione di sollievo immediata a labbra secche e screpolate. Inoltre, è cruelty-free ed è privo di parabeni, ftalati, petrolati e SLS.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Balsamo labbra in stick di Neutrogena

Il balsamo labbra di Neutrogena è un prodotto ideale per prevenire secchezza, screpolature e pellicine; la sua formula a base di olio di Ricino, Bisabololo e Glicerina, infatti, non si distingue per gli ingredienti naturali e non è particolarmente indicata per idratare e nutrire, ma la rende davvero efficace per schermare le labbra dall’aggressione degli agenti esterni, formando una barriera protettiva. L’odore è dolce ma discreto, e non persiste a lungo sulle labbra, ha una texture burrosa e vellutata ed un finish lucido e fresco, perfetto da abbinare anche ad un rossetto liquido.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Balsamo Labbra Biologico Balmy di Purobio

Balmy è un balsamo labbra cremoso dalla textue piacevole, accogliente e confortevole. Dal succoso sapore di pesca, questo balsamo lascia le labbra piene, visibilmente rimpolpate, e grazie ai pigmenti naturali anche velatamente colorate. Inoltre, come tutti i prodotti puroBIO, anche Blamy è caratterizzato dalle seguenti certificazioni: Certificata Bio da CCPB, Testata al Nichel (Nickel <1ppm), Vegan Ok e Cruelty Free.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Balsamo Labbra Skin Food di Weleda

Quello di Weleda è un balsamo labbra dalla texture ricca e cremosa che dona intensa idratazione, nutrendo e riparando le labbra secche e screpolate. L'olio di girasole, la cera d'api e i preziosi estratti vegetali BIO di viole tricolor, camomilla, rosmarino e calendula presenti nella sua formulazione nutrono intensamente e riparano e proteggono le labbra, rendendo di nuovo morbide ed elastiche anche le labbra più ruvide e screpolate.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Balsamo labbra Roche Nutritic

Indicato per labbra secche e sensibili, il balsamo labbra Nutritic di Roche è arricchito con Biolipidi e Ceramide 5 per nutrire e lenire le labbra e aumentare la sintesi di ceramidi.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Riparatore Per Labbra Proxera Stick di Bionike

Proxera Stick di Bionike è un trattamento specifico per labbra secche, molto secche e screpolate anche con fissurazioni. Grazie a un mix di lipidi vegetali, protegge le labbra svolgendo un’efficace azione riparatrice e idratante. Inoltre, dona un immediato comfort senza effetto unto e lucido e favorisce il ripristino della barriera cutanea e la naturale idratazione. È un prodotto nickel tested, senza conservanti, senza glutine e senza profumo.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Connettivina stick labbra a base di Acido ialuronico

Lo stick labbra a base di Acido ialuronico 0,2% Connettivina è un dispositivo medico CE che offre un trattamento specifico studiato per labbra secche, screpolate e danneggiate. Ideale contro i danni da freddo, sole, vento, inquinamento, ma anche trattamenti farmacologici, Connettivina stick labbra è formulato per il ripristino della barriera cutanea labiale, riportando integrità e benessere alle labbra. La sua formula, inoltre, è arricchita con specifici componenti che integrano l’azione dell’Acido ialuronico, come l’Allantoina, emolliente e lenitiva, la Vitamina E con proprietà antiossidanti e la Cera d’api, nutriente e protettiva. È un prodotto delicato sulla pelle e privo di parabeni e altri conservanti.

Scoprilo in vendita su Amazon.it