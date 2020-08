Gli accessori essenziali per non rinunciare alla beauty routine neanche in viaggio

La beauty routine può diventare un vero problema quando si è in vacanza: flaconi che pesano, prodotti che devono passare i rigidi controlli degli aeroporti, poco spazio in valigia. Se al momento di fare le valigie anche tu sei assalito dall’ansia nel decidere cosa portare e a cosa non puoi assolutamente rinunciare, fatti trovare preparato.

Per non dover rinunciare a prenderti cura di te anche in vacanza abbiamo pensato ad un serie di prodotti essenziali, pratici e salva spazio. Vediamo quali sono!

Gli indispensabili

Asciugacapelli compatto da Viaggio Rowenta Nomad



Un prodotto essenziale da mettere in valigia è sicuramente il phon per capelli, che deve essere piccolo per poter guadagnare spazio.

L'asciugacapelli pieghevole Rowenta Nomad è il compagno di viaggio perfetto: efficiente e compatto, è dotato di manico pieghevole e di un anello d'aggancio, che permette di riporre facilmente l'apparecchio una volta usato. Con 1600 W di potenza, una funzione davvero essenziale per chi viaggia molto è il doppio voltaggio: tramite una chiavetta apposita si potrà cambiare voltaggio, per poter tranquillamente utilizzare il phon in tutto il mondo.

La spina è una Shuko, quindi non dimenticate l'adattatore!

Pro: piccolo al punto giusto (dimensioni: aperto cm. 20 x 25, chiuso cm. 20 x 12; peso 480 grammi); ottima potenza, bocchettone di precisione staccabile, flusso d'aria e di temperatura regolabili, richiudibile.

Contro: non ha il sacchettino per trasportarlo; il tasto di accensione è posizionato sul davanti, il che costringe a ruotare il phon per accenderlo e per spegnerlo.

Diffusore pieghevole in silicone



Capelli ricci? Niente paura!

Questo diffusore pieghevole universale è un accessorio straordinariamente comodo, che unisce alte prestazioni e praticità. Facilmente richiudibile, questo diffusore da viaggio è realizzato in silicone termoisolante ed è adatto a quasi tutti gli asciugacapelli di grandezza “standard”; purtroppo, però, non è adatto ai mini-phon.

Pratico da portare in viaggio, perché pieghevole, contiene una capsula nella quale si possono inserire oli essenziali o ristrutturanti per capelli, che verranno vaporizzati durante l'utilizzo. Il diffusore è garantito anche ad alte temperature, ma vi consigliamo di attendere qualche minuto prima di rimuoverlo dopo l’utilizzo, pena il rischio di bruciarsi le dita!

Beauty Set per Capelli Ardes Medicura: pochette, phon, piastra in ceramica e spazzola



Se non vuoi rinunciare ad una piega perfetta anche in vacanza questo beauty set è l’ideale: comodissima per viaggiare, contiene un’asciugacapelli pieghevole, una mini piastra in ceramica e una spazzola ovale a denti larghi. Il kit è provvisto di una capiente borsetta in vernice, per riporre tutti i prodotti e trasportarli comodamente.

L'asciugacapelli è richiudibile e ha 2 velocità e 2 livelli di calore per ogni velocità, è dotato di un diffusore e di un pratico gancio. La piastra è in ceramica e ha una forma ergonomica, per un comodo utilizzo.

Kit di Camden Barbershop Company per la cura della barba



La barba incolta e disordinata non fa per te? In questo kit Camden troverai gli strumenti necessari per curare la tua barba anche in vacanza. Il set, composto da spazzola e pettine, è un ottimo alleato nella cura della barba: entrambi i prodotti sono di ottima fattura

La spazzola ha un’ottima impugnatura ergonomica, fatta in legno di noce e verniciata a mano, le setole di cinghiale sono morbide e di diversa lunghezza, così che possano raggiungere sia la radice dei peli che la pelle. È fornita di una custodia rotonda in metallo leggero.

Il pettine, dotato di una fodera in finta pelle, è fatto di legno di pero, leggero, inodore e resistente, ed è antistatico, così da lasciare una piacevole sensazione sulla pelle. Questo pettine è l’ideale, inoltre, per applicare prodotti emollienti o idratanti, come l’olio da barba Camden.

Ogni set viene spedito con un codice di accesso, con cui potrai scaricare l'eBook dei consigli per utilizzare al meglio spazzola e pettine e, più in generale, per la cura quotidiana della barba.

Travel kit e minisize



Trousse da viaggio Caudalie

Kit da viaggio per la cura della pelle: tutto il necessario in formato mini! Nella trousse troverai:

l’acqua micellare struccante da 30ml, per una pulizia della pelle delicata;

struccante da 30ml, per una pulizia della pelle delicata; la crema idratante per il viso da 10ml, perfetta per le pelli sensibili;

per il viso da 10ml, perfetta per le pelli sensibili; lo shampoo delicato da 30ml, ideale per un uso quotidiano;

delicato da 30ml, ideale per un uso quotidiano; Il gel doccia da 30ml, al profumo di rosa e senza parabeni;

da 30ml, al profumo di rosa e senza parabeni; la crema corpo nutriente da 30ml, per avere una pelle morbida e luminosa.

Trucco di bellezza: questi formati sono autorizzati per il trasporto in cabina durante i viaggi in aereo.

Set solari Malibu da300 Ml

Per le vacanze al mare non dimenticare i solari! In questo set troverai due creme solari (da 20 e da 15 spf) e un dopo sole leggero e fresco. Il formato Travel da 100ml è perfetto per ogni tipo di viaggio e la bag trasparente è comoda e capiente.

Pro: confezione perfetta per il bagaglio a mano, ottima profumazione.

Contro: i due solari risultano piuttosto densi, cosa che rende l’applicazione più faticosa.

Contenitori per liquidi in silicone



Per ottimizzare costi e spazi si possono travasare le creme e i prodotti liquidi a cui siamo affezionati, come struccanti, tonici o detergenti, in piccoli flaconi detti anche “Travel Kit”.

Questo set, in vendita su Amazon, comprende due flaconi in silicone da 89ml e due da 60ml, due vasetti per le creme, due copri spazzolino da denti e una beauty bag trasparente. Ogni contenitore è realizzato in silicone, in conformità con gli standard dell'FDA, sicuro e non tossico, e ha una colorazione diversa, così da poter facilmente identificare il contenuto.

Comodi, pratici, versatili e colorati, hanno una tenuta estrema e sono ottimi alleati della nostra beauty routine anche in vacanza.

Creho One by Napkin: box da 96 salviette compresse

L’ultimo prodotto che abbiamo scelto per voi rappresenta una novità intrigante e davvero utile: le salviettine compresse Creho by Napkin.

Si presentano sotto forma di pastiglia e con qualche goccia d'acqua si reidratano, crescendo del 400%! Le salviettine compresse Creho sono realizzate in viscosa 100%, un tessuto derivante da fibre naturali a base di cellulosa, sono anallergiche, adatte anche ai bambini ed estremamente igieniche, essendo confezionate singolarmente.

Il tessuto è piacevole al tatto, morbido e resistente. Occupano pochissimo spazio e vengono spedite in un box da 96 pezzi, pratico ed elegante. 100% viscosa naturale, 100% Sicure e anallergiche, 100% Biodegradabili!

