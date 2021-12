Jimmy F2: Asciugacapelli ultrasonico compatto, pieghevole e con nano-ioni

Dopo la recensione della lavapavimenti-scopa elettrica HW8 Pro di qualche mese fa, torniamo oggi ad occuparci di Jimmy con la prova del nuovo asciugacapelli ultrasonico F2.

Si tratta di un modello compatto e pieghevole da 1.800 W, con tecnologia a nano-ioni dal potere idratante che nutre e protegge il capello.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Jimmy F2.

Caratteristiche tecniche

Iniziamo con l'analisi delle caratteristiche tecniche del Jimmy F2 dotato di un motore digitale ad alta velocità, con turboventola, potenza di 1.800W e flusso d'aria di 1.5m³/min.

Questo asciugacapelli, con scocca in plastica, è anche dotato di un chip interno che controlla costantemente (ben 50 volte al secondo) la temperatura dell'aria evitando in questo modo di danneggiare il capello.

L'F2 vanta, inoltre, la tecnologia a Nano-ioni. Scendendo nel dettaglio, questo phon è in grado di atomizzare le molecole d'acqua dividendole in nano-ioni in grado di penetrare nei capelli nutrendoli in profondità, con l'obiettivo di renderli più morbidi, sani e luminosi.

Il generatore integrato rilascia più di 20 milioni di unità al secondo; in questo modo elimina l'elettricità statica e protegge la superficie dei capelli, idratandoli.

Jimmy F2 prevede 2 velocità del getto d'aria, con un selettore per aria calda/fredda; comandi inseriti all'interno del manico ripiegabile. Ricordiamo infine il beccuccio, rimovibile e ruotabile a 360 gradi, incluso nella confezione.

Esperienza d'uso e prezzo

Passiamo ora all'esperienza d'uso del Jimmy F2 con un giudizio complessivo positivo. Un asciugacapelli dall'ottima qualità costruttiva e dal design curato, con una buona ergonomia (peso di 610g con cavo di alimentazione) ed un getto d'aria non particolarmente rumoroso alla massima velocità (75dB).

Un asciugacapelli con manico pieghevole, compatto e facile da trasportare in valigia, dotato di cavo di alimentazione lungo 1,8 metri.

Un prodotto capace anche di nutrire il capello sfruttando la tecnologia a Nano-ioni integrata. I nano-ioni d'acqua riducono l'elettricità statica e l'insorgere di doppie punte, mantenendo i capelli più morbidi, sani e luminosi. Ottima, inoltre, la potenza, con un'elevata velocità di asciugatura.

Peccato, infine, per l'assenza di una custodia in dotazione. Il Jimmy F2 è acquistabile ad un prezzo di 79 euro.

