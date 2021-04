Cipria per capelli, un prodotto rivoluzionario contro capelli bianchi e diradamento

Comodissima e facile da usare, la cipria per capelli è un nuovo prodotto make up di cui non potrai più fare a meno

La cipria per capelli è un prodotto innovativo capace di rivoluzionare l'hair care routine di tantissime persone. Ideale per coprire la ricrescita in attesa dell'appuntamento del parrucchiere, per i ritocchi dell'ultimo minuto o per evitare tinte permanenti frequenti, la cipria per capelli è comoda e veloce da applicare e, a differenza di altri prodotti come spray e mascara, non unge né appesantisce i capelli.

Ma non è tutto. La cipria per capelli, infatti, nasconde bene anche le imperfezioni da sfoltimento, nascondendo la calvizie e le zone diradate, e può essere utile anche per lo styling delle sopracciglia utilizzando un pennellino adatto

Hair Line Powder di Leon Miguel è la cipria per capelli più amata e acquistata su Amazon.it. Questo prodotto, infatti, ha una texture coprente e compatta e dona un effetto naturale senza sporcare, non colare o lasciare residui. Inoltre, nasconde alla perfezione i capelli bianchi e non appesantisce i capelli, conferendogli un aspetto naturale e non "appiccicoso".

La cipria per capelli di Leon Miguel è confezionata in un barattolino molto carino, dotato di un comodo applicatore a spugnetta e di uno specchietto. Inoltre, resiste per diversi giorni, si elimina facilmente lavando i capelli ed è disponibile in 11 tonalità differenti.

Scoprila su Amazon.it