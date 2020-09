Le migliori maschere ristrutturanti e idratanti per ogni tipo di capelli

Le maschere per capelli sono veri e propri trattamenti di bellezza formulati con sostanze in grado di idratare, nutrire e riparare la struttura del capello, rendendolo visibilmente più sano, luminoso e forte. Infatti, tinte, decolorazioni, uso di shampoo e balsami aggressivi ma anche fattori ormonali, ereditari e climatici possono rendere i capelli secchi e fragili. Fondamentale però, è riuscire ad individuare quella maschera che si addica perfettamente alle nostre necessità, tenendo in considerazione qualità, caratteristiche ed esigenze della nostra chioma; inoltre, per scegliere il cosmetico giusto bisogna prima documentarsi e, una volta selezionato, testarlo per capire se è realmente adatto al nostro tipo di capelli.

Per aiutarti in questa scelta abbiamo quindi selezionato le maschere per capelli più acquistate e apprezzate dai consumatori, analizzandole per le loro proprietà, INCI ed efficacia: scoprile subito!

Maschera idratante Coco & Eve con spazzola districante - per capelli secchi e danneggiati

Vincitrice di 13 premi di bellezza e vero e proprio fenomeno social, la maschera per capelli al Cocco e Fichi Like a Virgin di Coco & Eve è un prodotto 5-in-1 che idrata, nutre, migliora la consistenza e la lucentezza dei capelli e contrasta doppie punte ed effetto crespo in soli 10 minuti, trasformando i tuoi capelli spenti, secchi e danneggiati in capelli luminosi, lucidi e lisci in un solo lavaggio. Adatta a tutti i tipi di capelli e profumatissima, questa maschera è è cruelty-free, approvata PETA, 100% vegana e priva di ingredienti dannosi, solfiti, parabeni e ftalati: un prodotto curativo per riparare i capelli in profondità a base di estratti di cocco, fichi, burro di karitè, olio di lino e argan che trasformerà i capelli aridi, deboli e danneggiati.

Inoltre, ogni ordine include l'esclusiva spazzola districante di Coco & Eve, perfetta per districare i nodi limitando al minimo il rischio di capelli spezzati o danneggiati; le speciali setole a doppio livello aiutano inoltre ad applicare la maschera per capelli in maniera omogenea.

Pro:

- lascia i capelli morbidi, nutriti, idratati e profumati;

- consistenza leggera, non appesantisce i capelli;

- INCI molto buono;

- spazzola districante inclusa.

Contro:

- prezzo elevato.

Scoprila in vendita su Amazon

Maschera con proteine della seta e olio di neem Shea Moisture - per capelli spessi e ricci

Ideale per capelli spessi e ricci, la maschera Coconut & Ibiscus di Shea Moisture unisce frutta esotica e ingredienti floreali per capelli disciplinati e luminosi. Realizzata con burri vegetali ricchi di nutrienti, tra cui il burro di karitè, che condizionano i capelli, restituendo idratazione, corpo e lucentezza, questa maschera nutre e definisce i capelli ricci, riducendo al minimo l'effetto crespo e disciplinandoli alla perfezione. Inoltre, l'olio di cocco idrata e protegge i capelli dal calore e dai danni chimici, le proteine della seta riducono la rottura, rinforzano i capelli e aggiungono levigatezza e setosità, mentre l'olio di Neem è un antico olio ayurvedico che rinforza i capelli e dona lucentezza brillante.

Da utilizzare anche come prodotto per lo styling, la maschera di Shea Moisture è priva di solfati, coloranti, parabeni, ftalati, paraffina, glutine, glicole propilenico, oli minerali, fragranze sintetiche, test sugli animali, PABA, coloranti sintetici e ingredienti animali.

Pro:

- buon INCI;

- combatte l'effetto crespo e dono definizione ai ricci;

- idrata i capelli senza appesantirli

- può essere utilizzata sia come maschera che come prodotto per lo styling.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprila in vendita su Amazon

Maschera pre-shampoo all'argilla di L'Oreal Elvive - per capelli grassi e radici untuose

I capelli grassi e pesanti sono causati dalla presenza di sebo su cuoio capelluto e radici: per una cute pulita con radici leggere e sollevate, scopri la straordinaria efficacia dell'argilla.

La maschera di L'Oreal Elvive, infatti, unisce l'azione di 3 tipi di argilla per trattare i capelli grassi, regalando radici pulite e punte idratate per 72 ore, alleggerendo i capelli e rendendoli luminosi e sani. Da applicare sui capelli asciutti e sulla cute prima dello shampoo, questa maschera purificante assorbe istantaneamente olio e impurità dalle radici unte, rendendole pulite a fondo, leggere e sollevate.

Pro:

- aiuta a tenere sotto controllo la produzione di sebo;

- assorbe olio e impurità;

- combatte l'effetto unto;

- lascia i capelli morbidi e luminosi.

Contro:

- l'INCI contiene alcol, coloranti sintetici ed ingredienti i cui effetti su ambiente e sistema endocrino devono ancora essere valutati.

Scoprila in vendita su Amazon

Maschera ristrutturante alla bava di lumaca di Nuvò - per capelli secchi, crespi e sfibrati

La maschera per capelli marcata Nuvo' ha una formulazione mirata, professionale e ricca di principi attivi naturali che dona lucentezza, nutrimento e morbidezza ai capelli, districandoli ed evitando l'effetto crespo. Questa maschera, infatti, sfrutta la sinergia di 10 principi attivi naturali (Bava di lumaca; Cheratina Vegetale, Estratto di Iperico, Estratto di Ortica, Estratto di Salvia, Olio di jojoba, Olio di Cocco, Estratto di Arancia, Olio di Mandorle, Provitamina B5) per un trattamento fortificante e nutriente, lasciando i capelli morbidi, pettinabili, sani, soffici, districati, luminosi e piacevolmente profumati.

100% Made in Italy e dermatologicamente testata, questa maschera per capelli segue i più alti standard qualitativi ed ha una formulazione studiata per agire rapidamente sul capello senza aggredirlo.

Pro:

- capelli morbidi, districati e voluminosi già dopo il primo lavaggio;

- efficace e rivitalizzante;

- profumazione gradevole e delicata.

Contro:

- prezzo leggermente elevato;

- presenza di siliconi e conservanti nell'INCI.

Scoprila in vendita su Amazon

Maschera in tessuto setificante Gyada Cosmetics - per capelli crespi e indisciplinati

La maschera per capelli in tessuto di Gyada Cosmetics è un trattamento potenziato in grado di donare un risultato professionale: la speciale cuffia ad effetto termico, infatti, sviluppa calore durante l'applicazione della maschera, favorendo l'assorbimento dei suoi attivi nella fibra capillare. La sua formulazione a base di proteine del riso idrolizzate, proteine del grano, estratto di avena, cheratina e pantenolo, aiuta a ristabilire l'idratazione del capello svolgendo un effetto districante, disciplinante e facilitando la pettinabilità dei capelli senza appesantire la chioma.

Inoltre, la cuffia è facilmente lavabile con acqua fredda/tiepida e riutilizzabile: in questo modo, una volta esaurita la maschera di cui è imbevuta, potrà essere utilizzata successivamente con altre maschere o impacchi per sfruttarne l'effetto termo-vapore.

Comodissima da utilizzare, questa maschera deve essere applicata dopo lo shampoo e lasciata in posa per 15/30 minuti; inoltre, ha una formula completamente naturale e certificata biologica da AIAB, è cruelty free e nickel tested ed è priva di alcool, coloranti, conservanti, parabeni, siliconi e petrolati.

Pro:

- maschera per i capelli di ottima qualità;

- lascia i capelli lucidi, districati e nutriti;

- INCI ottimo;

- cuffia ad effetto termico riutilizzabile.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprila in vendita su Amazon

Maschera nutriente Colour Goddess di TIGI Bed Head - per capelli colorati

Colour Goddess di TIGI Bed Head è una maschera nutriente ideale per capelli colorati, secchi e stressati, che combina la cheratina, la Provitamin B5 e gli oli penetranti con gli ingredienti idratanti e condizionanti che aiutano a lisciare la cuticola e mantenere il colore elettrico. Dalla consistenza densa e burrosa e la fragranza di caramello, questa maschera è un prodotto professionale che offre nutrimento ed idratazione senza appesantire i capelli danneggiati o ingrassare la cute e lasciandoli morbidi, idratati e lucenti.

Pro:

- fa risaltare il colore;

- lascia i capelli morbidi, luminosi e profumati;

- azione veloce: da lasciare in posa per soli 5 minuti;

- consistenza densa: utilizzare poco prodotto per non appesantire i capelli.

Contro:

- INCI non naturale, da cui risulta la presenza di siliconi, BHT e conservanti.

Scoprila in vendita su Amazon

Maschera volumizzante di È Pura - per capelli fini e piatti

È Pura Volume Care è una maschera ristrutturante a base di semi di lino e bambù specificatamente studiata per i capelli fini e privi di corpo e volume. Questo trattamento intensivo dona corpo, volume e luminosità, riparando in profondità la fibra capillare più danneggiata e assottigliata e lasciando i capelli morbidi, setosi e volimizzati.

Priva di SLS, parabeni e allergeni, ed ideale per un uso settimanale, questa maschera va applicata dopo lo shampoo, sui capelli tamponati e in piccole quantità, e lasciata in posa per pochi minuti.

Pro:

- ottimo prodotto nutriente e volumizzante;

- non appesantisce i capelli;

- lascia i capelli morbidi ed idratati .

Contro:

- nell'INCI sono presenti conservanti e siliconi.

Scoprila in vendita su Amazon

Maschera rinforzante con alga spirulina - per capelli fragili, stressati e con tendenza al diradamento

Un impacco concentrato vitaminizzante e remineralizzante, ideale per restituire vigore alle chiome più fragili, stressate e con tendenza al diradamento. La maschera per capelli di Gyada Cosmetics contiene alga spirulina (ricca in vitamine, aminoacidi e sali minerali), che lavora in sinergia con avena, equiseto e ginseng, che rinforzano e lucidano la fibra capillare, e con aloe, oli vegetali e proteine da grano e soia, dalle proprietà idratanti, nutrienti e filmogene.

Ideale come trattamento d'urto per contrastare la caduta dei capelli e la formazione delle doppie punte, questa maschera ha un'azione rinforzante e ristrutturante per tutti i tipi di capelli, nutrendo e riparando in profondità il fusto capillare, restituendo vigore alle chiome più fragili e stressate e dal meraviglioso effetto lucidante e volumizzante. Inoltre, deve essere applicata sui capelli asciutti prima dello shampoo e lasciata in posa per almeno 30 minuti: i capelli risulteranno incredibilmente più sani e lucidi sin dalla prima applicazione. In alternativa è possibile applicarla dopo lo shampoo.

Dalla texture soffice ma consistente e facilissima da stendere su tutta i capelli, questa maschera è un prodotto naturale, certificato biologico da AIAB, vegano, cruelty free e nickel tested, ed è privo di alcool, coloranti, conservanti, parabeni, siliconi e petrolati

Pro:

- potere rinforzante e anti-caduta;

- INCI molto buono;

- lascia i capelli corposi, morbidi e luminosi;

- profumazione gradevole e leggera.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprila in vendita su Amazon

Maschera ristrutturante panna e fragola di Alkemilla - per capelli secchi e danneggiati

Quella di Alkemilla è una maschera ad azione riparatoria e ristrutturante, ricca di estratti vegetali e biologici e particolarmente indicata per capelli secchi e danneggiati, donando loro compattezza e lucentezza. La sua formulazione, infatti, sfrutta le proprietà di Burro di Karitè, Olio di Mandorle, Olio di Lino e Burro di Cacao, in sinergia per un potente mix di antiossidanti come vitamina E e fitosteroli dalla marcata azione riparatoria, mentre le proteine idrolizzate della soia idratano e proteggono i capelli grazie alla loro azione filmogena, creando uno scudo protettivo sui bordi della cuticola e nei punti di frattura.

Con ingredienti da agricoltura biologica certificata, nickel tested, vegana e cruelty free, questa maschera va applicata sui capelli appena lavati e lasciata in posa per 10 minuti; per un trattamento d'urto, può essere utilizzata anche come impacco pre-shampoo, applicandola sui capelli asciutti e lasciandola in posa per almeno 30 minuti.

Pro:

- efficace sin dal primo utilizzo, nutre ed ammorbidisce i capelli;

- lascia i capelli morbidi, districati, luminosi e profumati;

- ottimo INCI;

- consistenza cremosa, non appiccica, unge o sporca i capelli.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprila in vendita su Amazon



Maschere per capelli: cosa sono e come funzionano

Le maschere per capelli sono emulsioni cosmetiche specificamente formulate per l'applicazione su cuoio capelluto e capelli (su tutta la loro lunghezza). Si tratta di agenti condizionanti in grado di regalare maggior lucentezza, pettinabilità, antistaticità e volume a capelli fini, fragili, secchi, grassi o colorati.

La maschera per capelli è quindi il miglior alleato per rendere la nostra chioma sana e in forze, essendo un prodotto che, con un’applicazione costante ma non frequente, dona ai capelli il nutrimento necessario per essere sempre al top della loro forma e li protegge dagli agenti esterni che tendono a danneggiarli, come tinte, sole, smog e prodotti per lo styling.

Inoltre, le maschere per capelli possono essere realizzate in tantissimi modi diversi: la loro composizione, infatti, viene accuratamente studiata in base al disturbo da combattere ed al tipo di cuoio capelluto e capelli su cui andranno ad agire.

Infine, è bene sfatare un dubbio ricorrente: la maschera per capelli non è un sostituto del balsamo. La maschera, infatti, richiede un certo tempo di posa ed esercita un'azione molto più intensa rispetto ad un semplice balsamo per capelli; inoltre, mentre il balsamo può essere usato ad ogni lavaggio, la maschera non va applicata più di 2 volte a settimana.

Come scegliere la maschera in base al tipo di capelli

Le maschere per capelli sono quindi un vero e proprio trattamento di bellezza per le nostre chiome, ma riuscire a trovare quella che si addica perfettamente alle nostre necessità spesso costa tempo e, soprattutto, denaro. Infatti, per scegliere il cosmetico giusto bisogna prima documentarsi e, una volta selezionato, testarlo per capire se è realmente adatto al nostro tipo di capelli. Per questo motivo risulta molto utile individuare le caratteristiche dei capelli ed i benefici che si vogliono ottenere con l'utilizzo della maschera, oltre agli ingredienti che la compongono.

In linea generale, le diverse tipologie di capelli sono:

capelli deboli o sfibrati - per i quali occorre utilizzare una maschera rinforzante e ricostituente;

- per i quali occorre utilizzare una e ricostituente; capelli fini che tendono a spezzarsi - per i quali occorre utilizzare una maschera ristrutturante che conferisce morbidezza e nutre le fibre dei capelli , rendendoli più voluminosi e forti;

che tendono a spezzarsi - per i quali occorre utilizzare una che conferisce morbidezza e nutre le fibre dei , rendendoli più voluminosi e forti; capelli secchi - per i quali occorre utilizzare una maschera idratante e nutriente che agisca in profondità;

- per i quali occorre utilizzare una che agisca in profondità; capelli grassi - per i quali occorre utilizzare una maschera purificante , che regola la produzione di sebo e assorbe l'olio in eccesso;

- per i quali occorre utilizzare una , che regola la produzione di e assorbe l'olio in eccesso; capelli ricci - per i quali occorre utilizzare maschere specifiche, in grado di districare, nutrire e definire i ricci ;

- per i quali occorre utilizzare specifiche, in grado di districare, nutrire e definire i ; capelli crespi - per i quali occorre utilizzare una maschera anti- crespo e disciplinante che agisce sulle lunghezze oppure una ad azione ultra lisciante, che rende più morbidi e lisci i capelli lievemente ondulati e tendenti al crespo ;

- per i quali occorre utilizzare una anti- e disciplinante che agisce sulle lunghezze oppure una ad azione ultra lisciante, che rende più morbidi e lisci i lievemente ondulati e tendenti al ; capelli trattati - per i quali occorre utilizzare maschere protettive, in grado di nutrire il capello e al tempo stesso proteggerne e ravvivarne il colore;

- per i quali occorre utilizzare protettive, in grado di nutrire il capello e al tempo stesso proteggerne e ravvivarne il colore; capelli spenti e poco luminosi - per i quali occorre utilizzare maschere nutrienti e illuminanti.

Come si usa la maschera per capelli

Anche se i tipi di maschere per capelli sono moltissimi, la modalità d'applicazione rimane quasi sempre la stessa. In linea di massima, le maschere per capelli vanno applicate:

prima dello shampoo - per un'azione ad effetto urto, queste maschere vanno applicate sui capelli asciutti e lasciate in posa per almeno 30 minuti;

- per un'azione ad effetto urto, queste vanno applicate sui asciutti e lasciate in posa per almeno 30 minuti; dopo lo shampoo - da applicare sui capelli tamponati, lasciando in posa per 5/10 minuti.

Inoltre, alcune maschere devono essere applicate sia sulle radici che sulle punte, mentre altre prevedono un'applicazione esclusivamente sulle lunghezze. La maschera per capelli va poi utilizzata non più di 1 o 2 volte a settimana, e per quanto riguarda i tempi di posa è bene attenersi sempre alle indicazioni presenti sulla confezione, per evitare di appesantire inutilmente i capelli.

Vediamo ora i passaggi principali necessari per applicare una maschera per capelli dopo lo shampoo: