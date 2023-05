Cristalli liquidi per capelli: cosa sono e quali scegliere

Quante di voi guardandosi allo specchio lamentano capelli crespi, sfibrati e opachi? Lo stress, l’umidità, i lavaggi frequenti, le piastre e lo smog sono solo alcune delle cause che possono compromettere la lucentezza della chioma. Le punte e le lunghezze sono le prime a risentire di problemi di questo tipo. I cristalli liquidi sono la soluzione perfetta per prendersene cura.

Queste preziosissime gocce, vengono chiamate così perché sono un tipo di prodotto con caratteristiche intermedie tra quelle dei liquidi e quelle dei cristalli solidi.

La loro peculiarità principale è che si tratta di un prodotto al 100% naturale che, oltre a fornire un valido aiuto nel finish della piega, permette di nutrire a fondo anche i capelli più sfibrati. Attraverso un unico prodotto è perciò possibile prendersi cura della propria chioma e mantenere lo styling per tutto il giorno senza doverlo plastificare con l'utilizzo di lacche o gel fissanti.

L'utilizzo costante dei cristalli liquidi è infatti particolarmente consigliato per chi ha capelli tendenti al secco o comunque più fragili a causa di frequenti trattamenti di decolorazione sulle lunghezze.

Applicandone qualche goccia prima dell'asciugatura sulle punte ancora umide e lasciandoli agire per qualche minuti prima di procedere all'asciugatura, facilita la piega dei capelli rendendoli visibilmente più sani e luminosi.

I cristalli liquidi possono insomma donarci capelli più morbidi, setosi e facili da pettinare, ma è importante assicurarsi che il prodotto acquistato non contenga silicone: meglio scegliere infatti un prodotto naturale, capace di prendersi cura dei capelli e donargli una forma perfetta senza danneggiarli nel lungo periodo.

Ma quali sono le sue principali caratteristiche?

Sono un prodotto specifico per capelli creato per permettere di fissare a lungo la piega Hanno la capacità di sigillare le doppie punte attenuando l’effetto crespo Sono adatti a qualsiasi tipo di capello, in particolare quelli sfibrati, secchi, decolorati e tendenti al crespo Possono essere applicati dopo lo shampoo sia sui capelli umidi, così da renderli morbidi e facilmente districabili, sia sulle ciocche asciutte per fissare la piega e domare l’effetto crespo

È importante però ricordarsi di non esagerare con la quantità, perché un uso eccessivo potrebbe appesantire la chioma o rischiare di renderla soggetta ad assorbire velocemente lo smog e le varie polveri presenti nell’aria. In commercio esistono tantissimi cristalli liquidi molto validi; proviamo a scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

L’uso costante dei cristalli liquidi è utilissimo non solo per mantenere la piega perfetta, ma anche per donare luminosità istantanea, morbidezza e protezione intensa alla chioma.

Quali sono i migliori tra cui scegliere?

1. Wella SP Luxe Oil Elixir- Olio ricostruttivo

Adatto a tutti i tipi di capelli, l'olio ricostruttivo leggero e nutriente Wella Sp Luxe Oil Elixir è formulato con una miscela di oli naturali (olio di argan, olio di mandorle e olio di jojoba) per riparare i capelli danneggiati e prevenire la rottura.

Particolarmente utile per capelli secchi, danneggiati o trattati chimicamente, la sua formula leggera non appesantisce i capelli e con una semplice applicazione sui capelli asciutti o umidi li nutre in profondità, migliorando la loro texture, riducendo l'effetto crespo e lasciandoli setosi e lucenti.

2. Alama Professional Hydra - Cristalli liquidi idratanti

Hydra Cristalli Liquidi è il tocco finale della tua hair beauty routine: racchiude preziose gocce effetto luce che irradiano il capello, rendendolo morbido e setoso. I cristalli liquidi Hydra di Alama Professional, infatti, idratano la fibra capillare, donano morbidezza e setosità senza appesantire, per un capello facile da pettinare

Ricco di acidi grassi e vitamina E, rinvigorisce la cute e nutre i capelli fragili, sfibrati e secchi, contribuendo ad evitare la formazione di doppie punte, donando lucentezza estrema e contrastando la formazione delle doppie punte. Dopo l'applicazione del prodotto, i capelli sono morbidi, lucenti e leggeri. Il segreto di bellezza per mantenere i capelli lucenti, sani e vitali? La speciale formulazione arricchita con Olio di Argan dalle proprietà elasticizzanti, che raggiunge gli strati più profondi del capello senza appesantirlo.

3. Cristalli liquidi e olio di Argan

Con una base di cristalli liquidi e olio di argan questo prodotto è l'ideale per chi vuole domare chiome selvagge e crespe o molto danneggiate da piastre, trattamenti e tinture. La cheratina contenuta insieme al'olio di Argan districa il capello dalla base evitando così che si spezzi. Non unge e non ingrassa il capello, mantenendolo lucente e setoso. Ottimo anche in estate quando i nostri capelli sono messi a dura prova da salsedine e sole.

4. Cristalli liquidi The Original Alfaparf

È in assoluto il top di gamma della categoria, questo prodotto racchiude in se tutte le caratteristiche essenziali dei cristalli liquidi: districa, ripara, illumina. È un vero e proprio siero per capelli, inoltre disciplina la piega e dona volume ed un effetto setoso e morbido al tatto. Ha un effetto istantaneo,con olio di semi di lino e vitamina E, che proteggono i capelli dalle aggressioni esterne, crea un film leggero ed elastico anti-umidità e anti-secchezza, senza appesantire. Da applicare in poche gocce su capelli umidi o asciutti ogni volta che vogliamo fare una piega.

5. BIO OIL Argan Crystal Oil

Un fluido per capelli con puro olio di argan bio per idratare e nutrire i capelli secchi e danneggiati. L'Argan Crystal Oil viene subito assorbito dai capelli, conferendo estrema lucentezza e morbidezza. Protegge i capelli da trattamenti termici e condizioni atmosferiche. Elimina i nodi. Aiuta a pettinare i capelli e previene le doppie punte con effetto anti crespo. Rende i capelli lisci come seta. Li rivitalizza e rende estremamente elastici e luminosi. Riduce il tempo di asciugatura. Effetto anti crespo. Con olio biologico, certificato da ECOCERT è un prodotto privo di parabeni e ingredienti di origine animale.

6. Fluido spray anticrespo ai semi di lino

Questo Fluido Spray Anticrespo della Linea K-Hair di Alkemilla è adatto a tutti i tipi di capelli, perfetto per tenere a bada il crespo.

La sua formulazione è leggerissima, non unge e non appesantisce, lasciando i capelli morbidi e lucenti. Gli estratti di Semi di Lino, uniti ad Avena, Mandorle, Limone e Camomilla, lucidano e disciplinano i capelli ricci, lisci, opachi e stressati e li fanno apparire subito sani e corposi. Inoltre, questo spray ha un effetto ristrutturante grazie al Pantenolo e alle Proteine della Soia, che nutrono il capello e lo rinforzano, così da combattere l'effetto crespo dall'interno e prevenire la rottura del fusto del capello.

7. I Provenzali - Cristalli liquidi ai semi di lino

La consistenza di questo prodotto lascia i capelli morbidissimi e dona un aspetto lucido e sano. Contiene pregiati ingredienti efficaci nel controllare doppie punte e rotture e inoltre limita il fastidoso effetto crespo. Basta applicarne poche gocce su capelli puliti e asciutti per avere un risultato immediato alla vista. Senza siliconi e dermatologicamente testato, è consigliato per qualsiasi tipo di chioma. Infine i semi di lino oltre a dare lucentezza sono un ottimo antiforfora.

