Condizione frustrante e comune, le doppie punte sono tanto odiate quante praticamente onnipresenti su ogni tipo di chioma.

Solitamente correlate a capelli secchi, fragili e difficili da gestire, le doppie punte sono indice di una chioma che ha bisogno di più cure e nutrimento. Esistono infatti diversi agenti esterni che possono influire sulla struttura del capello, provocando l'apertura delle squame della cuticola (ovvero le doppie punte) e lasciando i capelli secchi, crespi e opachi.

Ovviamente la prevenzione è la strada più semplice: se curiamo e nutriamo i capelli con costanza, infatti, difficilmente ci ritroveremo a combattere con le doppie punte.

Ma come eliminare le doppie punte, una volta che sono comparse? Vediamo insieme i migliori prodotti da utilizzare per nutrire i capelli e prevenire e trattare le doppie punte.

Trattamento doppie punte senza risciacquo Revlon Uniqone Green Tea

Il famosissimo trattamento capelli in spray senza risciacquo, al profumo di tè verde. La soluzione tutto in che combina più di dieci principi attivi, come aminoacidi della seta e filtri solari, riparando i capelli secchi e danneggiati, lucidandoli e riducendo l'effetto crespo. Inoltre, è un ottimo protettore termico durante il brushing e la stiratura dei capelli e protegge il colore e la salute dei capelli grazie ai filtri solari UVA e UVB

Se si usa sui capelli umidi, li rende soffici, setosi, lucenti e protetti, senza appesantirli, mentre se si applica sui capelli asciutti, ravviva l’acconciatura e dona una finitura duratura, morbida e setosa, senza appesantire i capelli.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

ghd Rehab - Trattamento doppie punte

Ghd rehab - advanced split end therapy è un trattamento idratante per capelli attivato dal calore degli strumenti per lo styling a caldo. Protegge l'integrità dei capelli e nutre le punte sigillando le cuticole e rinforzando le fibre capillari danneggiate, per un finish professionale prima e dopo lo styling senza timori di danni causati dal calore e per ottenere look più sani e più lucenti.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Kérastase Résistance Thérapiste - Siero per capelli molto danneggiati

Il siero Sérum Thérapiste è progettato per capelli molto danneggiati ed eccessivamente trattati. Grazie alla sua doppia texture e alla sua tecnologia, ha un'azione rivitalizzante sulla fibra capillare, idrata in profondità e tratta le punte danneggiate.

Nutre e rinforza la fibra capillare fin dalla prima applicazione, ripara le doppie punte e protegge i capelli dal calore fino a 230°C.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Redken Anti-snap Extreme - Trattamento anti-rottura senza risciacquo

Trattamento professionale senza risciacquo per capelli danneggiati che leviga delicatamente le cuticole per aiutare a rafforza i capelli e a contrastare la comparsa doppie punte. Formula a pH bilanciato con proteine vegetali e complesso fortificante per capelli dall’aspetto più sano.

Fortifica e uniforma le cuticole per ridurre capelli spezzati e doppie punte. Protegge dal calore e da danni chimici, danni causati dal calore degli strumenti di hairstyling, danni meccanici, danni alla superficie e capelli spezzati.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Alama Repair Bye Bye Doppie Punte - Latte ristrutturante, nutriente e protettivo

Alama Repair Bye Bye Doppie Punte nutre e ripara le zone impoverite del capello, levigando e sigillando le cuticole in modo da contrastare la formazione delle doppie punte. Dopo l'applicazione della crema i capelli sono incredibilmente morbidi, luminosi e docili al pettine.

Inoltre, la speciale formulazione arricchita con Cheratina opera un'azione di ricostruzione del fusto del capello, apportando nutrimento alle fibre, lasciando il capello sano, rimpolpato e brillante.

Si assorbe rapidamente, non unge, non appesantisce e non lascia residui. Senza risciacquo.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Kérastase Résistance Extentionist - Shampoo booster per capelli lunghi danneggiati

Lo shampoo Bain Extentioniste stimola la crescita dei capelli mentre ripara e protegge la fibra capillare a lungo. La sua formula, che combina Creatina R, Ceramidi e Taurina, migliora l'aspetto generale dei capelli riparando le lunghezze per ridurre le doppie punte e il rischio di rottura.

Attiva la crescita dei capelli agendo sul cuoio capelluto e rafforza la fibra capillare prevenendo la rottura per una crescita fino a 4 cm in 3 mesi di utilizzo.

Uso consigliato: massaggiare delicatamente i capelli, prestando particolare attenzione alla parte superiore del cuoio capelluto, alla nuca e alle tempie. Lasciare in posa per qualche minuto per ottenere i migliori risultati, poi risciacquare abbondantemente. Ripetere l'operazione, questa volta insistendo sulle lunghezze.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

OGX - Balsamo anti-rottura all'olio di cheratina

Il balsamo OGX all'olio di cheratina contiene una combinazione esclusiva di ingredienti unici: oli di cocco, proteine di cheratina, olio di avocado e burro di cacao, che lavorano all'unisono per ripristinare i capelli

Questo balsamo è ottimale per capelli fragili e rovinati in quanto aiuta a riparare le doppie punte e mantenere l'idratazione di ogni ciocca di capelli

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Redken - Maschera capelli fortificante contro le doppie punte

Una maschera capelli fortificante con tripla azione anti-rottura: fin da primi centimetri, sulle lunghezze e sulle punte. La formula arricchita con Niacinamide (derivato della Vitamina B3), Biotina e Olio di Ricino fortifica i capelli aiutandoli a crescere, contrastando rotture e regalandoti capelli più forti e lunghi.

In soli 5 minuti aiuta ad ottenere un cuoio capelluto dall’aspetto sano e nutrito, fortifica le lunghezze e riduce visibilmente le doppie punte.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!