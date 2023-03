I migliori ferri per realizzare delle onde naturali

Che si chiamino boccoli, onde o beach waves per realizzarle è importante avere il ferro giusto! I capelli mossi e naturali sono un hairstyle molto in voga negli ultimi anni, perchè lasciano un'idea di look selvaggio senza rinunciare alla cura di un capello in ordine. Un ottimo compromesso per chi ha i capelli tendendte al mosso, ma che restano crespi senza alcun intervento di ferro. Ecco quindi i 4 migliori ferri per ottenere un look perfetto.

1. Ferro conico Remington Pearl: la scelta della redazione

La nostra prima scelta come ferro è un modello della Remington economico ma funzionale.

Ultima innovazione in fatto di styling, il ferro conico Pearl è rivestito in ceramica e perla, per un effetto antistatico perfetto, un calore omogeneo durante lo styling, una maggiore scorrevolezza e risultati che durano più a lungo.

Con questa tipologia di ferro dal diametro medio si riescono a creare le famose beach waves ma anche delle onde morbide e naturali o ricci definiti senza alcuno sforzo. Con il ferro è anche incluso l’utilissimo guantino per non scottarsi le mani mentre si realizzano le onde. Ideale sia per capelli lunghi che corti, si può utilizzare la parte più ampia finale del ferro per soddisfare le lunghe chiome e la parte finale più piccola per una definizione maggiore per le onde dei capelli corti. L'effetto dura almeno due giorni senza ritocchi!

2. Ferro arricciacapelli 5 in 1 di Elehot

Anche il ferro arricciacapelli 5 in 1 di Elehot vi permetterà di avere delle onde naturali: adatto sia ai capelli lunghi che a quelli corti, questo arricciacapelli ha un rivestimento in ceramica e tormalina, che rende i capelli più definiti e morbidi, riducendo i danni dovuti al calore. La tecnologia ioni negativi rende i ricci più definiti e senza elettricità statica, mentre i cinque ferri di diametro diverso permettono di realizzare un look sempre diverso e versatile, in base alle diverse occasioni. Inoltre, è dotato di schermo LCD, temperatura regolabile, riscaldamento rapido e spegnimento automatico, e nella confezione è compreso anche il guanto anti scottature.

3. Ferro capelli Pro Spiral Curl di Remington

La vecchia generazione di ferri per capelli era tutta dotata di questa speciale pinza per bloccare l’estremità del capello. Questo arricciacapelli della Remington fa al caso vostro se non siete molto esperte e pratiche con l’hairstyle, perché è davvero facilissimo da utilizzare. Per le più distratte e per la propria sicurezza, questo ferro possiede la funzione che assicura lo spegnimento automatico di sicurezza dopo 60 minuti di non utilizzo. Il rivestimento infine garantisce una maggiore scorrevolezza, è antistatico e contiene ceramica e tormalina per una protezione 4 volte maggiore.

4. Imetec Bellissima Beach Waves per fare le onde di Belén

Una via di mezzo tra una piastra e un ferro! Si tratta proprio dell’Imetec My Pro Beach Waves con il quale replicare le famosissime onde alla Belén Rodriguez. Un look da spiaggia perfetto per l’estate e ancora molto di tendenza. Le piastre ondulate sono rivestite in ceramica per una distribuzione omogenea del calore e per un totale rispetto dei tuoi capelli. Inoltre grazie al Thermo Control System si può regolare manualmente la temperatura da 160°C a 200°C. Il prodotto più venduto online.

5. Ferro capelli per ricci stretti Babyliss

Il ferro capelli di Babyliss è la scelta giusta se vuoi ottenere ricci stretti e definiti in modo facile e veloce: basta semplicemente avvolgere la ciocca attorno al ferro rivestito in Quartz Ceramic per ottenere in pochi secondi ricci molto stretti a lunga durata!

Adatto a tutti i tipi di capelli, anche a quelli più lunghi e spessi, questo ferro professionale da 10 mm è rivestito in Quartz-ceramic e sfrutta la tecnologia di riscaldamento Advanced Ceramics, che raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi e fornisce calore uniforme su tutta la ciocca. Inoltre, nella confezione sono inclusi anche un tappetino e un guanto termo-resistenti.

6. Ferro capelli professionale ghd Creative Curl Wand

Chiudiamo il nostro elenco con il ferro arricciacapelli del famosissimo brand ghd.

Creative Curl Wand è un ferro capelli dotato di un design semplice ed iconico, con un fusto in ceramica affusolato di 28 e sottile punta ovale da 23 mm, perfetto per realizzare beach waves o ricci definiti, e tecnologia ultra-zone per dare vita a capelli voluminosi e riccioli elastici e naturali.

Ideale per realizzare una piega mossa e adatto a tutte le lunghezze, anche per i capelli corti, l'arricciacapelli ghd è dotato di funzione sleep mode, che spegne automaticamente il dispositivo dopo 30 minuti di inattività, e mantiene una temperatura ottimale di 185°C, che non compromette l'integrità dei capelli e permette di realizzare ricci duraturi, per un look glamour e naturale!

