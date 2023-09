Garnier Good: La Nuova tinta per capelli naturale e sostenibile

Garnier Good è la nuova linea di colorazione permanente per capelli che unisce la naturalezza, la sostenibilità e l'innovazione tecnologica in un unico prodotto. Questa tinta per capelli è formulata con ingredienti di origine naturale e attivi provenienti dalla Green Science. Privata di ammoniaca e siliconi, la formula è vegana, garantendo l'assenza di ingredienti o derivati di origine animale. Inoltre, il Burro di Karité presente nel prodotto contribuisce ad esaltare il colore dei tuoi capelli.

Con una vasta gamma di 12 diverse nuances tra cui scegliere, Garnier Good è estremamente facile da applicare grazie alla sua texture innovativa che non cola e si stende con la comodità di una maschera per capelli. Inoltre, troverai tutto il necessario per preparare la tua tinta direttamente nella confezione.

Il kit di Garnier Good include la crema colorante, il rivelatore in crema, il balsamo nutriente post-colorazione, un paio di guanti, una spatolina per la miscelazione e un foglio di istruzioni dettagliato. Un kit che è anche amico dell'ambiente, riducendo la plastica del 45% rispetto a uno dei kit Garnier Olia.

Texture e Consistenza di Garnier Good

La texture innovativa di Garnier Good non cola, garantendoti la libertà di muoverti durante l'applicazione. Potrai rilassarti, leggere un libro o trascorrere del tempo con gli amici senza preoccuparti di macchiare i tuoi vestiti o gli arredi circostanti. La consistenza stabile e controllata di Garnier Good ti consente quindi di goderti la tua routine mentre il colore si fissa sui capelli. Inoltre, la fragranza avvolgente di bacche di goji, fiori di orchidea e note di legno di sandalo crea un'esperienza piacevole e rinfrescante durante l'applicazione.

Perché Scegliere Garnier Good?

Garnier Good è la soluzione ideale per tingere i capelli senza complicazioni. La preparazione è facile e l'applicazione avviene con la semplicità di una maschera per capelli, accompagnata da una fragranza delicata che stimola i tuoi sensi.

Scegliendo Garnier Good, otterrai capelli dall'aspetto più sano, un colore intensamente luminoso che dura fino a 8 settimane e una copertura al 100% dei capelli bianchi. Rinnova il tuo look con la tinta per capelli Garnier Good, un'opzione naturale, sostenibile e di alta qualità!

