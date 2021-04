La recensione dell'impacco rinforzante per capelli con alga spirulina di Gyada Cosmetics

Biologico e 100% made in Italy, l'impacco per capelli di Gyada Cosmetics nutre e ristruttura i capelli secchi, fragili e che si spezzano facilmente

Oggi parliamo dell'impacco per capelli di Gyada Cosmetics, un prodotto che promette di nutrire e ristrutturare anche le chiome più secche e aride. Attirata dalla certificazione biologica e dalla realizzazione e produzione 100% italiane, ho deciso di provare questo impacco: ecco come è andata.

La descrizione dell'impacco di Gyada Cosmetics

L'impacco rinforzante con alga spirulina di Gyada Cosmetics è un concentrato biologico vitaminizzante e remineralizzante. Adatto a tutti i tipi di capelli e ideale per restituire vigore alle chiome più fragili, stressate e con tendenza al diradamento, questo impacco:

svolge un'azione rinforzante e ristrutturante;

nutre e ripara in profondità il fusto capillare;

riduce le doppie punte;

restituisce vigore alle chiome più fragili e stressate;

è ideale per i capelli secchi o con tendenza al diradamento;

o con tendenza al diradamento; dona un meraviglioso effetto lucidante e volumizzante;

rende i capelli incredibilmente più sani e lucidi sin dalla prima applicazione.

Gli ingredienti* principali di cui si avvale l'impacco rinforzante di Gyada Cosmetics sono:

alga spirulina - una microalga ricchissima di vitamine, aminoacidi essenziali, sali minerali (magnesio, potassio, fosforo) e oligoelementi (ferro, rame, manganese) fondamentali per la crescita dei capelli;

- una microalga ricchissima di vitamine, aminoacidi essenziali, sali minerali (magnesio, potassio, fosforo) e oligoelementi (ferro, rame, manganese) fondamentali per la crescita dei capelli; avena - ha proprietà idratanti e addolcenti, rafforza la fibra capillare e lenisce il cuoio capelluto;

ginseng - favorisce la circolazione del sangue nel cuoio capelluto e l’apporto nutrizionale ai follicoli piliferi, stimolando così la ricrescita dei capelli;

equiseto - ricchissimo di sali minerali che prevengono la caduta dei capelli e ne favoriscono la ricrescita;

arginina e valina - aminoacidi fondamentali per la crescita dei capelli;

niacinamide - è la Vitamina PP, fondamentale per la sua azione antiossidante, rivitalizzante e seboregolatrice, aiuta a ridurre la caduta dei capelli;

proteine idrolizzate da grano e soia - possiedono azione filmogena e protettiva del fusto capillare;

vitamine E - potente antiossidante, fondamentale per la lucentezza dei capelli.

La prova

L'impacco per capelli di Gyada Cosmetics si presenta come una crema molto morbida e soffice, facile da stendere e con un profumo davvero leggerissimo, appena percettibile. Seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, è necessario applicare l'impacco sui capelli asciutti, massaggiandolo sul cuoio capelluto, abbondando su lunghezze e punte e lasciandolo in posa per circa 45 minuti.

Per una corretta applicazione, ti consiglio di pettinare i capelli, applicare il prodotto e poi pettinare nuovamente i capelli, così da distribuire in modo uniforme l'impacco. Durante il tempo di posa, inoltre, indossa una cuffia, così da proteggere vestiti, sedie e mobili vari da possibili macchie.

Dopo 45 minuti, bisogna sciacquare abbondantemente i capelli per poi passare all'applicazione del solito shampoo, e già qui ho iniziato a notare le prime differenze: solitamente, dopo lo shampoo, utilizzo anche un balsamo nutriente, perché punte e lunghezze risultano secche e aride. Inoltre, subito prima dell'asciugatura, applico anche dell'olio di Argan per dare ulteriore nutrimento alle punte. Tuttavia, dopo lo shampoo, i capelli risultavano molto più morbidi del solito, tanto da indurmi ad applicare una quantità minima di balsamo più per scrupolo che per necessità. Inoltre, ho evitato anche l'olio di Argan, per paura di appesantire i capelli.

Dopo l'asciugatura, il risultato mi ha completamente soddisfatta: i capelli risultavano leggeri, districati, molto morbidi e sani. Ho notato anche un bell'effetto volume, molto raro per chi, come me, ha i capelli fini, e una bellissima luminosità.

Conclusione: approvato o no?

L'impacco rinforzante con alga spirulina di Gyada Cosmetics mi ha davvero convinta: non ingrassa né appesantisce i capelli, i risultati sono quelli promessi, e i capelli risultano morbidi, sani e luminosi. Inoltre, ho apprezzato moltissimo anche la formula priva di agenti chimici (0% di alcohol, bha, bht, coloranti, edta, peg, parabeni, petrolati, sles, sls e siliconi), certificata biologica da AIAB, non testata sugli animali e nickel tested.

Scoprilo in vendita su Amazon.it



*Ingredienti: Aqua, Myristyl alcohol, Linum usitatissimum oil (*), Cocos nucifera oil (*), Cetyl alcohol, Helianthus annuus seed oil (*), Aloe barbadensis leaf juice (*), Behenamidopropyl dimethylamine, Sorbitol, Butyrospermum parkii butter, Glycine soja oil (*), Avena sativa leaf/stalk extract (*), Panax ginseng root extract (*), Equisetum arvense extract (*), Spirulina maxima powder, Glycine soja protein, Hydrolyzed wheat protein, Olea europaea fruit oil (*), Tocopheryl acetate, Sodium PCA, Arginine HCl, Valine, Niacinamide, Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum, Guar hydroxypropyltrimonium chloride, Xanthan gum, Lactic acid, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Citric acid, Potassium sorbate. (*) da agricoltura biologica.