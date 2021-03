Sugarbear, l'integratore buono come le caramelle che rinforza i tuoi capelli

Gli integratori per capelli sono dei prodotti particolarmente efficaci che forniscono un supplemento di vitamine e minerali in grado di rinvigorire la nostra chioma e dare nuova vita ai capelli sfibrati e stressati. Infatti, stress, debilitazione fisica e cambi di stagione sono alcune delle situazioni più comuni in cui i nostri capelli risultano fini, sfibrati e spenti, e in cui tendono a cadere in quantità maggiore rispetto al solito.

In tutti questi casi può quindi essere utile ricorrere agli integratori per capelli, così da rinvigorire la salute del cuoio capelluto e della chioma, e favorire una crescita sana ed equilibrata.

Le Chewable Hair Vitamins di Sugarbear sono delle caramelle masticabili a forma di orsetto e al sapore di frutti di bosco, la cui formula è ricca di vitamine e minerali preziosissimi per la salute dei capelli. Gli elementi principali di queste vitamine per capelli, infatti, sono:

Biotina - ottima sia per la crescita dei capelli che per mantenerne la salute generale. La biotina, ti aiuterà a far crescere i capelli, li renderà più spessi, e ne ridurrà la perdita, facendoli crescere più velocemente e rendendoli più luminosi.

Zinco - aiuta a mantenere i livelli ormonali regolari, motivo per il quale è molto efficace nel prevenire e curare la perdita dei capelli.

Vitamina B6 - oltre a provvedere alla produzione di globuli rossi ed energia, la Vitamina B6 mantiene i tuoi capelli in salute ed è importante per la salute della pelle, perché aumenta la produzione di collagene, necessario alla la crescita sana dei capelli.

Vitamina B12 - che stimola la crescita dei capelli. Quando i livelli di Vitamina B12 sono corretti, i follicoli capillari iniziano a ricevere i nutrienti adeguati e saranno in grado di replicarsi correttamente, il che porterà alla ricrescita dei capelli precedentemente persi.

Acido Pantotenico (Vitamina B5) - l'Acido Pantotenico aiuta a rafforzare i bulbi piliferi e le cellule, permettendone il normale funzionamento; inoltre, aiuta lo scalpo ad eliminare la pelle morta, dando il via libera alla crescita di nuovi capelli.

Inoltre, sono ricchi anche di Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Acido Folico, Biotina, Iodio, Colina e Inositolo.

Gli integratori di Sugarbear, poi, sono adatti sia agli uomini che alle donne e sono un'ottima alternativa alla classica pillola da ingoiare con un bicchiere d'acqua, grazie al fatto che sono morbide, facilmente masticabili e hanno un ottimo sapore; hanno anche un apporto di zucchero e calorico molto basso, sono efficaci soprattutto per chi ha capelli sottili, che si spezzano facilmente, capelli secchi e/o che cadono facilmente e hanno effetti benefici anche su unghie e pelle. Inoltre, questi integratori per capelli sono privi di glutine, latticini e gelatina, non sono testati sugli animali, e sono approvati dalla FDA.

Le Chewable Hair Vitamins di Sugarbear sono disponibili su Amazon in due formati diversi:

la confezione da 60 caramelle masticabili - per un mese di trattamento

- per un mese di trattamento il gift pack con 3 confezioni da 60 caramelle masticabili e la spazzola in legno di bambù in regalo - per tre mesi di trattamento.

Per ottenere risultati visibili, è consigliata l'assunzione di 2 caramelle masticabili al giorno, meglio se durante o dopo i pasti, per almeno tre mesi. Non superare la dose consigliata e non assumere questi integratori in gravidanza o durante l'allattamento.

Scoprile in vendita su Amazon.it