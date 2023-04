Avere i capelli deboli e fragili è un problema che accomuna molte persone e che può dipendere da diverse cause, come un'alimentazione scorretta, periodi di stress, farmaci, cambi stagione, sbalzi ormonali e l'utilizzo continuativo di prodotti e strumenti per lo styling aggressivi, come piastre e ferri arricciacapelli.

E se è vero che è fondamentale affrontare e correggere le cause alla base della caduta o della fragilità dei capelli, ricorrendo al consulto del proprio medico o di uno specialista come il tricologo soprattutto nei casi più gravi, è anche vero che gli integratori possono rivelarsi un ottimo alleato nella cura dei capelli, in particolar modo in concomitanza di cambi di stagione, periodi particolarmente stressanti o diete drastiche.

Vediamo quindi come funzionano e quali sono i migliori integratori naturali per rinforzare i capelli fragili e contrastarne la caduta.

Multivitaminico - Integratore per Capelli, Pelle e Unghie di Swisse

I multivitaminici sono integratori che agiscono su più fronti, aiutando a colmare in modo efficiente le eventuali carenze nutrizionali.

La formulazione multi-nutriente dell’integratore Swisse per capelli, pelle e unghie è ad alto contenuto di biotina e zinco, che supportano il benessere di capelli, pelle e unghie, e di vitamina C, che favorisce la normale formazione del collagene, una proteina strutturale fondamentale per mantenere la pelle in salute. Inoltre, lo zinco e la vitamina C contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, responsabile di processi infiammatori e dell'invecchiamento.

Modalità d'uso: assumere 1 compressa al giorno, durante o immediatamente dopo i pasti.

Multivitaminico e Minerali - Compresse Vegane di Nutravita

Le compresse multivitaminiche di Nutravita contengono 26 vitamine e minerali attivi selezionati accuratamente per offrire un supporto quotidiano al nostro organismo.

Dalla formulazione ricca di vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina, acido pantotenico, potassio, cloruro, calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, selenio, cromo, molibdeno e iodio, questo integratore offre tantissimi benefici per la salute, tra cui: riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, mantenimento della normale immunità, mantenimento della salute di ossa, denti, capelli e cute e mantenimento della normale funzione muscolare. Inoltre, la maxi confezione è ideata per durare un anno, e l'integratore è privo di coloranti e aromi artificiali, OGM e allergeni quali glutine, grano, lattosio e noccioline.

Indicazioni: assumere 1 compressa al giorno con un bicchiere pieno d'acqua.

Acidi grassi Omega-3 - Capsule Softgel con Olio di Pesce di Rite-Flex

Gli Omega-3 sono acidi grassi essenziali che contribuiscono al mantenimento di numerose funzioni dell'organismo e che supportano la crescita e la salute dei capelli, favorendo anche la circolazione del cuoio capelluto e contrastando l’eventuale infiammazione dei follicoli associata alla caduta dei capelli. In particolare poi, l'EPA (acido eicosapentaenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico) sono gli Omega-3 biologicamente attivi responsabili di numerosi benefici associati a questi acidi grassi.

Entrambi, infatti, aiutano a mantenere nella norma la pressione del sangue e i livelli ematici di trigliceridi e contribuiscono al buon funzionamento del cuore, mentre il DHA contribuisce anche al mantenimento della normale funzione cerebrale e della vista, tutte proprietà confermate dalla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Quello di Rite-Flex è un integratore alimentare di acidi grassi Omega 3 (EPA+DHA) ad elevata concentrazione (2000 mg per compressa) derivati da olio di pesce. Le capsule in gel morbide sono facili da deglutire e senza ritorno di gusto e sono prodotte nel Regno Unito utilizzando ingredienti di qualità e rispettando elevati standard produttivi.

Indicazioni: assumere da una a tre capsule Softgel al giorno, preferibilmente durante i pasti. Non eccedere la dose consigliata.

Biotina - Integratore per Capelli, Pelle e Unghie Nutrimea

La biotina è una vitamina facente parte del gruppo B che ricopre un ruolo fondamentale nella salute dei capelli, della pelle e delle unghie e che è completamente sicura per l'organismo: essendo solubile in acqua, infatti, qualsiasi eventuale eccesso verrà smaltito dal corpo attraverso l’urina.

Biotina di Nutrimea è un integratore 100% naturale ad alto contenuto di Biotina (450,00 μg, 900,0% dei VNR - valori nazionali di riferimento), Zinco (12,50 mg, 125,0% dei VNR) e Selenio (50,00 μg, 90,9% dei VNR) che offre una combinazione ideale per supportare la crescita di capelli e unghie; inoltre, è arricchito con semi di zucca, un principio attivo naturale noto per limitare la caduta dei capelli e ripristinare la lucentezza. Disponibile nel formato da 120 compresse, per garantire un trattamento di 4 mesi, e realizzato esclusivamente con ingredienti di origine vegetale, questo integratore risulta completamente privo di ingredienti OGM, di magnesio di starato, di glutine e di eccipienti di origine sintetica o chimica, è certificato ISO 22000, HACCP e GMP, è prodotto in Francia, a seguito di severi controlli che garantiscono una qualità ineccepibile, ed è confezionato in un flacone eco-responsabile più rispettoso dell'ambiente.

Modalità d'uso: assumere 1 compressa al giorno con un bicchiere pieno d'acqua. Per risultati ottimali, si consiglia una cura di 4 mesi, con una pausa di 2 settimane dopo 2 mesi per evitare che il corpo si abitui ai componenti dell'integratore alimentare.

Cheratina - Integratore per Capelli e Unghie Optima

Il capello è costituito per il 95% da cheratina, una proteina fibrosa responsabile dell'elasticità, della brillantezza e della forza dei capelli, oltre ad essere anche il principale costituente delle unghie.

Optima Capelli e Unghie di Vitarmonyl è un integratore registrato presso il Ministero Salute Italiano dalla formula innovativa, con 125 mg di cheratina di origine naturale, arricchita da acidi grassi, equiseto, vitamine del gruppo B e zinco, che contribuiscono al mantenimento di capelli e unghie sani.

Modalità d'uso: si consiglia di assumere una perla al giorno, il mattino, con un grande bicchiere d'acqua.

Miglio - Integratore anti-caduta Bios Line

Biokap di Bios Line è un integratore alimentare a base di Fitoestratti di Miglio, che contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli, Biotina, che supporta la crescita e la salute dei capelli, e Tricofoltil, un complesso a base di olio di Lino ricco in Acido Alfa-Linolenico e Rame. Realizzato appositamente per le donne, la formulazione di questo integratore è completata poi da Metionina, Cistina, Soia ed altri componenti tra cui Equiseto, Zinco e Selenio, che contribuiscono a supportare la salute di unghie e capelli, rendendo questi ultimi lucidi, morbidi,forti e nutriti.

Indicazioni: assumere due capsule al giorno con un po' d’acqua o altri liquidi, preferibilmente durante i pasti.

Estratto di Mela Annurca - Integratore per Capelli Annurca Plus Hair

La mela Annurca è un frutto tipico campano ricco di benefici, le cui proprietà favoriscono anche la crescita dei capelli e delle unghie. La mela Annurca, infatti, è ricca di vitamine e minerali, tra cui lo zinco, un minerale antiossidante, la vitamina B8 (biotina), che rafforza e protegge pelle, capelli e unghie, e rame e selenio, contenuti in minor parte, che neutralizzano i radicali liberi, accelerano il metabolismo e proteggono l'organismo. Inoltre, la mela Annurca favorisce la diuresi, porta benefici all'intestino, combatte lo stress ossidativo e contrasta i segni dell'invecchiamento.

Annurca Plus Hair è un integratore alimentare a base di estratto secco di mela Annurca che restituisce vita alla chioma, proteggendola dallo stress e dall’invecchiamento, e che rende i capelli più sani, forti, spessi e meno inclini al deterioramento, alla caduta e alla rottura. Inoltre, questo integratore favorisce un aumento del numero dei capelli ed incrementa di circa un terzo sia il peso dei capelli che il loro contenuto di cheratina, aumentandone la crescita in modo del tutto efficace e naturale

Modalità d'uso: si consiglia di assumere 2 capsule al giorno, prima dei pasti, e di non superare le dosi giornaliere consigliate

MSM e Vitamina C - Integratore per Capelli Vegavero

L'MSM (Metilsulfonilmetano) è un composto organico di zolfo che svolge un ruolo importantissimo nel mantenimento delle articolazioni e dell’elasticità del tessuto connettivo; lo zolfo, inoltre, è anche necessario per la formazione di collagene e cheratina, che sono componenti fondamentali per la salute dei capelli, della cartilagine e delle unghie.

L'integratore alimentare di Vegavero ha una formulazione a base di MSM, ottenuto da un complesso processo di distillazione che garantisce uno zolfo puro al 99,9% con un fattore Mesh 40-80, e vitamina C naturale da Acerola, un'ottima fonte di antiossidanti in grado di proteggere le cellule dallo stress ossidativo, contribuire al normale funzionamento del sistema immunitario e contrastare il processo di invecchiamento della pelle. Inoltre, queste capsule costituiscono un'ottima alternativa all’MSM in polvere, che può avere un gusto piuttosto amaro, contengono 700 mg di MSM per capsula e sono un prodotto 100% Vegano privo di additivi, stearato di magnesio, cellulosa microcristallina e OGM.

Indicazioni: assumere 3 capsule al giorno in corrispondenza di un pasto e con liquidi a sufficienza.

Lievito, zinco e biotina - Integratore per Pelle e Capelli Lievitosohn

Lievitosohn è un integratore alimentare privo di glutine ed arricchito da micronutrienti specifici (lievito, zinco e biotina) in grado di aiutare a mantenere o a recuperare l'elasticità, la salute e la bellezza dei capelli. Indicato nei casi di ridotto apporto di questi nutrienti o di un aumentato fabbisogno fisiologico, come nei casi di compromesso equilibrio della flora batterica, stanchezza fisica e mentale, cambi di stagione e stress, che possono coinvolgere anche la pelle e i capelli, questo integratore è costituito da nutrienti che svolgono diverse funzioni, come favorire il riequilibrio della flora batterica intestinale (fermenti lattici), e contribuire al normale mantenimento di pelle e capelli sani (zinco e biotina).

Modalità d'uso: assumere 2 compresse una o due volte al giorno, prima o lontano dai pasti. Per le donne in gravidanza o in allattamento e per i bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.

Scopri di più su Amazon.it



Perché i capelli si indeboliscono?

La salute dei capelli può essere influenzata da innumerevoli fattori, tra cui il fisiologico avanzare dell'età, che provoca una diminuzione dei follicoli piliferi e un progressivo diradamento della chioma, la costituzione genetica e ormonale, la presenza di alcune condizioni o patologie mediche, elevati livelli di stress, cambiamenti ormonali e/o stagionali, ma anche l'uso continuativo di prodotti e trattamenti aggressivi.

Anche l’alimentazione ricopre un ruolo fondamentale nella salute dei capelli: infatti, se è vero che una dieta scorretta può essere alla base di squilibri nutrizionali che si riflettono sulla salute della chioma, è anche vero che, per rinforzare i capelli e favorirne la crescita, è necessario iniziare proprio dal regime dietetico, seguendo un'alimentazione varia, bilanciata e completa di tutti quei nutrienti indispensabili per la salute dei capelli. Come evidenziato dalla Società Italiana di Tricologia, infatti, una dieta carente di aminoacidi, oligoelementi, minerali (soprattutto il ferro) e vitamine può favorire un aumento della caduta dei capelli.

Per combattere quindi la caduta dei capelli e renderli più forti e sani, diventa quindi fondamentale sopperire a queste carenze ricorrendo ad integratori alimentari specifici, e correggere le abitudini e le cause che hanno contribuito a rendere i capelli fragili e deboli.

In ogni caso, ricorda che gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano, e se hai dubbi o soffri di condizioni o patologie specifiche, è sempre bene consultare il tuo medico.

Capelli che cadono

Le cause di un aumento della caduta dei capelli possono essere numerose, ma questa situazione è frequentemente dovuta dall'utilizzo frequente di trattamenti aggressivi, come colorazioni o decolorazioni, un’asciugatura costantemente effettuata a temperature elevate e l’utilizzo di prodotti aggressivi e non adeguati. È quindi importante ricorrere a prodotti dall’azione delicata, con pH compreso tra 4 e 6 e che non risultino eccessivamente sgrassanti, evitare forti fonti di calore e cercare di evitare tinte e trattamenti aggressivi, optando magari per colorazioni naturali e nutrienti come l'henné,

Inoltre, la caduta dei capelli tende ad intensificarsi in concomitanza di momenti di stress, cambi di stagione o carenze alimentari: in tutti questi casi, per combattere l’aumento della caduta ed il conseguente diradamento dei capelli sarà sufficiente eliminare la causa scatenante. Se invece si riscontra un diradamento progressivo e la comparsa di chiazze prive di capelli, è opportuno ricorrere al consulto di un tricologo.

Capelli spezzati e sfibrati

Come per la caduta, anche i capelli fragili e danneggiati sono solitamente causati da trattamenti aggressivi, squilibri alimentari, condizioni mediche specifiche e/o periodi fortemente stressanti. Per dare nuova vita ai capelli e combattere secchezza, fragilità e indebolimento, è quindi importante assumere alcune buone abitudini nella cura e nella pulizia della chioma, così da non stressare il capello ma, al contrario, donargli forza e volume. Nello specifico, ricorda di:

scegliere uno shampoo adatto al tuo tipo di capelli, preferendo prodotti privi di solfati, petrolati, parabeni (come il metilparaben e il propilparaben), tensioattivi aggressivi (Sodium Laureth Sulfate, Ammonium lauryl sulfate e Sodium Lauryl), addensanti (Sodium Chloride, Polyethelyne Glycol, Diethanolamine - Dea e Triethanolamine- Tea) e alcol, che possono danneggiare i capelli favorendone la secchezza e la caduta;

idratare i capelli attraverso l’utilizzo di balsami naturali e oli di qualità e ricorrere periodicamente a trattamenti riparatori intensivi (come creme o maschere per capelli), per combattere la secchezza e mantenere i capelli nutriti e lucenti;

pettinare i capelli evitando di esercitare una trazione eccessiva e preferendo l’utilizzo di un pettine a denti larghi o di una spazzola districante, da utilizzare soprattutto prima di procedere del lavaggio;

evitare di frizionare i capelli con un asciugamano dopo averli lavati, ma tamponarli senza strofinare per assorbire l’acqua in eccesso;

limitare la temperatura di asciugacapelli, piastre e altri strumento per lo styling, applicando eventualmente uno spray termoprotettivo prima di asciugatura e messa in piega così da proteggere i capelli dai danni del calore.

