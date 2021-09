Capelli luminosi e scintillanti con la linea ai semi di lino di Cielo Alto

Crystal è la linea di prodotti per capelli arricchita con semi di lino, per una chioma morbida, sana e luminosa: ecco tutti i prodotti

Morbidi, soffici, setosi, ma soprattutto estremamente luminosi: i capelli riacquistano tutto il loro splendore naturale grazie ai prodotti della linea lucidante Crystal ai semi di lino di Cielo Alto.

Composta da Shampoo, Crema, Lucidante e Trattamento ai cristalli liquidi, tutti i prodotti di questa linea sono espressamente studiati per risolvere il problema dei capelli opachi, spenti e sciupati da trattamenti aggressivi e dallo smog.

L'Olio di Semi di Lino, il principio attivo fondamentale di questa linea, è ottenuto da una pianta che cresce in diverse aree del mondo come il Canada, l'Argentina e l'Europa, ed è una fonte ricca di acidi grassi polinsaturi noti come la Vitamina F i cui benefici erano già noti al tempo degli egizi, che lo impiegavano per balsami e lozioni utilizzate per la cura del corpo e dei capelli.

I laboratori di ricerca Cielo Alto, grazie alla grande esperienza sviluppata nel settore dei capelli, hanno saputo esaltare le proprietà di questo antico principio attivo realizzando un vero e proprio trattamento lucidante completo, essenziale nella sua concezione e semplice nel suo utilizzo

Tra i prodotti di questa linea possiamo trovare:

Crema Cristalli Liquidi ai semi di lino

Un trattamento ristrutturante ad effetto luce per tutti i tipi di capelli ma specificatamente studiata per trattare i capelli opachi, spenti e sciupati. Grazie alla sua formula arricchita di vitamina F, i capelli vengono avvolti da una guaina invisibile che richiude le squame rendendo la cuticola morbida e levigata ma contemporaneamente rinforzata nella sua struttura. Subito dopo ogni utilizzo i capelli appariranno istantaneamente più belli, morbidi e setosi al tatto. Si applica con un leggero massaggio sui capelli umidi dopo lo Shampoo, si pettina e si lascia agire per qualche minuto. Infine si risciacqua e si procede con l'ultima fase del trattamento, il lucidante.

Lucidante Cristalli Liquidi ai semi di lino

Il Lucidante Cristalli Liquidi ai Semi di Lino Cielo Alto ha una formula altamente performante che garantisce effetti scintillanti straordinari grazie alle proprietà dell'olio di semi di lino e di una molecola condizionante di ultima generazione. L'effetto lucido si deve al particolare ancoraggio del principio attivo sulla capigliatura che rende estremamente luminosi e setosi anche i capelli più opachi e spenti. Si tratta di un vero e proprio trattamento lucidante, essenziale nella sua concezione e semplice nel suo utilizzo anche grazie al pratico formato spray. I capelli saranno più luminosi e più sani: il Lucidante Cristalli Liquidi di Cielo Alto svolge un'importante azione protettiva sui capelli contro gli agenti atmosferici, senza ungerli o appesantirli.