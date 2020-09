Scrub per capelli: come si usa, i benefici e i migliori da utilizzare per avere una cute pulita

Avere una cute sana e pulita è il primo passo per capelli leggeri e luminosi: infatti, le micro particelle che si depositano sul cuoio capelluto, come i residui di balsami e prodotti per lo styling, le polveri sottili derivanti dall'inquinamento atmosferico, le cellule morte e il sebo, vanno ad ostruire i bulbi piliferi ed i follicoli, rendendo i capelli opachi, pesanti e spenti. Per non parlare poi dei danni ai capelli, che crescono più lentamente e più fini: infatti ogni unità follicolare contiene da 1 a 3 capelli circa e, se occluse, non riusciranno a farli crescere tutti, riducendone quindi il numero.

Si tende spesso a dimenticare di curare fino in fondo i capelli e il cuoio capelluto, ma anch’esso, come la pelle, ha bisogno di cure per esfoliare ed eliminare le cellule morte, ed è per questo che è buona abitudine effettuare uno scrub periodico ai capelli, così da renderli morbidi, lucenti e sani: ricco di estratti rinfrescanti e purificanti, lo scrub ha il compito di eliminare le cellule cutanee che si rigenerano ogni 28 giorni, così la capigliatura torna essere più forte e brillante.

Scopriamo quindi tutto quello che c'è da sapere sullo scrub per capelli e quali sono i migliori da acquistare on line.

Scrub Natura Siberica - per tutti i tipi di capelli

Lo scrub per capelli di Natura Siberica è un prodotto dal profumo fruttato e dalla consistenza cremosa, che lascia il cuoio capelluto pulito e fresco ed i capelli vaporosi. Adatto a tutti i tipi di capelli, questo scrub alle erbe siberiane ha ingredienti nutrienti e lenitivi: le vitamine e gli aminoacidi della formula nutrono e riparano i capelli, mentre l’Olio di Olivello Spinoso Altai e l’Olio di Amaranto favoriscono la produzione di cheratina, che dona forza e lucentezza ai capelli. Inoltre, la calendula, la menta siberiana selvatica e l’oxalis rivitalizzano il cuoio capelluto, nutrendo i capelli alle radici.

Da usare una volta alla settimana, lo scrub per capelli di Natura Siberica contrasta problemi come una cute troppo secca o grassa con tendenza alla forfora, riequilibrando la produzione di sebo, rivitalizza e riossigena il cuoio capelluto, previene la caduta dei capelli e ne nutre le radici, facendoli apparire incredibilmente voluminosi e forti.

Pro:

- purifica la cute senza irritare;

- lascia i capelli puliti, morbidi e luminosi;

- ottimo INCI.

Contro:

- poco idratante/nutriente.

Scrub Detox La Saponaria - con azione purificante

Lo scrub Detox di La Saponaria è un vero e proprio trattamento di bellezza per cute e capelli: purifica in profondità e rinvigorisce il cuoio capelluto, lasciando una chioma pulita e splendente. Realizzato con una formula a base di efficaci principi attivi e prebiotici naturali, non è assolutamente aggressivo, pulisce la cute in modo molto delicato e lascia una incredibile sensazione di freschezza e leggerezza.

Modalità d'uso: da effettuare una volta al mese, questo scrub va applicato sui capelli umidi e massaggiato delicatamente sul cuoio capelluto; lasciare agire per qualche minuto, quindi procedere con il normale lavaggio.

Pro:

- ottimo prodotto;

- efficace e facile da usare;

- i microgranuli esfoliano gentilmente il cuoio capelluto senza irritare;

- ottimo INCI.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scrub Cowash Gyada Cosmetics - rinforzante con spirulina

Quello di Gyada Cosmetics è uno scrub lavante dalla texture cremosa che consente sia una delicata esfoliazione della cute, grazie ai microgranuli vegetali di nocciole e mandorle, sia una delicata pulizia di cute e lunghezze senza l’uso di tensioattivi schiumogeni.

Ideale per favorire il microcircolo cutaneo e per effettuare un lavaggio ultra delicato, soprattutto in caso di lavaggi frequenti, lo scrub Cowash (Conditioner only wash, ossia lavaggio col solo balsamo) di Gyada Cosmetics contiene spirulina (ricca in vitamine, aminoacidi e sali minerali) ed estratti vegetali di avena, equiseto, ginseng, timo e lavanda, che favoriscono l'eliminazione delle impurità dalla cute ed il ripristino del corretto equilibrio idro-lipidico, risultando adatto a cuti sia secche che grasse. Inoltre, è formulato senza alcool, coloranti o conservanti, parabeni, siliconi o petrolati, ed è un prodotto naturale e certificato biologico, vegano, cruelty free e nichel tested.

Modalità d'uso: da utilizzare prima o dopo lo shampoo (o in sostituzione), questo scrub va distribuito su cute e lunghezze bagnate, massaggiato per qualche minuto ed emulsionato con acqua. Se necessario ripetere il passaggio, poi risciacquare abbondantemente.

Pro:

- azione rinforzante e ristrutturante per tutti i tipi di cute e capelli;

- grazie ai granuli leggeri esfolia dolcemente la cute ed elimina le impurità;

- azione lavante delicata senza l'uso di tensioattivi schiumogeni;

- formula completamente naturale e certificata biologica da AIAB;

- ottimo INCI.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scrub al sale marino Davines - purificante ed illuminante

Lo scrub detergente al sale marino di Davines svolge un'azione anti inquinamento, illuminante e purificante. Questo scrub, infatti, rinfresca il cuoio capelluto mentre rimuove le impurità superficiali, i residui di prodotto e le particelle inquinanti, dona texture ai capelli e li mantiene puliti, morbidi e leggeri più a lungo. Inoltre, è arricchito da ingredienti attivi naturali ed è dotato di un packaging a impatto zero, essenziale e riciclabile.

Modalità d'uso: applicare una noce di prodotto sui capelli bagnati, poi massaggiare delicatamente la pasta scrub sulla cute fino ad ottenere una schiuma ricca, aggiungendo acqua se necessario; sciacquare abbondantemente e poi procedere con l’applicazione di un conditioner o una maschera nutriente. Utilizzare ogni due o tre shampoo.

Pro:

- ottimo prodotto, efficace e di qualità;

- scrub ottenuto con energia pulita al 100%.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scrub Kérastase - per capelli e cute sensibili, secche o irritate

Lo scrub rilassante è il trattamento di detersione ideale per rimuovere residui di prodotto: questo scrub lenitivo, infatti, utilizzato al posto dello shampoo tradizionale e applicato su cute e lunghezze, rimuove le particelle inquinanti e il sebo, lasciando la cute e i capelli leggeri e puliti. Questo scrub, grazie alla texture in gel, è particolarmente indicato per i soggetti con cuoio capelluto secco, irritato e sensibile e per i soggetti con capelli soggetti a forfora, e può agire come sostituto del tradizionale shampoo, grazie alla sua particolare texture a base di sale marino che garantisce grandi capacità di detersione profonda.

Facile da risciacquare, questo scrub lascia la cute fresca e dona volume ai capelli senza appesantirli, mentre la combinazione di olio di jojoba e di scorza di arancia dolce leviga, ammorbidisce e idrata dolcemente il cuoio capelluto e i capelli, lasciandoli leggeri, morbidi, lucidi e profumati.

Modalità d'uso: massaggiare in modo circolare una noce di questo scrub rilassante sul cuoio capelluto durante una doccia calda per favorire il rinnovamento della pelle, aprire i pori e stimolare i sali che compongono il prodotto, creando così la sua texture cremosa. Parti dall'alto, passando per tempie e nuca, e respira le note di agrumi mentre massaggi la cute, aggiungendo dell’acqua poco a poco, continuando a massaggiare e lasciando che lo scrub risvegli i tuoi sensi e lenisca la pelle del cuoio capelluto, poi risciacqua abbondantemente. Da utilizzare una volta a settimana.

Pro:

- ottimo prodotto, migliora la cute e rafforza il capello;

- delicato e rinfrescante;

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scrub Alkemilla - per il cuoio capelluto

Lo scrub per il cuoio capelluto di Alkemilla è un innovativo scrub, appositamente studiato per il cuoio capelluto e capace di rimuovere gli accumuli di impurità come polvere, pelle morta e residui di shampoo. Arricchito con estratti vegetali biologici di Lino, Lampone, Limone, Cocco, Ribes Nero, Mango, Passiflora e Mirtillo, questo scrub è dotato di proprietà protettive e lenitive e nutre in profondità il capello e la cute; inoltre, i microgranuli e l'acido glicolico garantiscono un'esfoliazione meccanica ed enzimatica, liberando i pori, facilitando la corretta ossigenazione dei bulbi e favorendo la nascita di capelli sani e robusti, mentre il Pantenolo permette al capello di raggiungere il suo corretto grado di umidità prevenendo disidratazione e fragilità ed agendo in sinergia con il Mentolo, dalle proprietà rinforzanti e rinvigorenti.

Modalità d'uso: dopo lo shampoo, applica sui capelli umidi la quantità desiderata di scrub, massaggiando con i polpastrelli e facendo lavorare i microgranuli contenuti nel prodotto. Lasciare in posa per 5 minuti, poi risciacquare abbondantemente con acqua.

Pro:

- prodotto ottimo e delicato;

- lascia il cuoio capelluto fresco e pulito, i capelli risultano morbidi e leggeri;

- ottimo INCI.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scrub Christophe Robin - purificante e detox

Lo scrub detergente purificante al sale marino di Christophe Robin è ideale come trattamento detox, per detergere, risanare e riequilibrare le pelli sensibili o con tendenza grassa, ma anche come trattamento post colorazione e per lenire formicolii e prurito. Ideale da utilizzare su cuoio capelluto e capelli grassi e/o sensibili, calma immediatamente il prurito, lenisce le irritazioni ed elimina efficacemente i residui di prodotti e le cellule morte.

Modalità d’uso: da utilizzare 1/2 volte alla settimana, applica l'equivalente di un cucchiaio sui capelli bagnati poi massaggia delicatamente il cuoio capelluto, aggiungendo un filo d'acqua per emulsionare il prodotto ed insistendo sulla nuca. Sciacqua accuratamente, poi applica un trattamento nutritivo su lunghezze e punte a seconda delle necessità e della tipologia di capelli.

Pro:

- ottimo prodotto;

- scrub intenso ed efficace;

- lascia cute e capelli puliti e purificati;

- ottimo effetto lenitivo.

Contro:

- prezzo elevato.

Scrub Phitofilos - purificante con olio di Neem

Completamente made in Italy, vegano e biologico, questo scrub è ideale per detergere a fondo il cuoio capelluto, rinfrescarlo e liberarlo dalla forfora e dallo sporco. Specificatamente ideato per trattare i capelli grassi e con forfora, grazie all'azione dei microgranuli di noccioli di albicocca pulisce e purifica cute e capelli in modo delicato ma efficace. Inoltre, ha una profumazione senza allergeni, fresca e piacevole, ed è arricchito con estratti vegetali biologici di neem, ortica, rosmarino e lavanda, che svolgono un'azione sebo equilibrante, purificante e lenitiva.

Modalità d'uso: prima dello shampoo, applicare la quantità necessaria di scrub sulla cute umida e massaggiare con movimenti circolari, poi lasciare in posa qualche minuto e risciacquare.

Pro:

-ottimo INCI;

- prodotto efficace e biologico;

- lascia i capelli morbidi, puliti e profumati.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Che cos'è lo scrub per capelli

Lo scrub per capelli è quel trattamento che favorisce l'esfoliazione del cuoio capelluto, rimuovendo cellule morte, sporcizia e sebo in eccesso, e, allo stesso tempo, la ricrescita dei capelli, rendendoli più luminosi e vigorosi.

L'esfoliazione del cuoio capelluto, infatti, aiuta a riequilibrare il PH della cute, a pulirla e, allo stesso tempo, grazie al massaggio effettuato, a riattivare la circolazione sanguigna e l’ossigenazione, favorendo una crescita maggiore e più veloce dei capelli.

Inoltre, è ideale da utilizzare sia su cute e capelli grassi, o con forfora, che sui capelli secchi, sensibili, deboli o danneggiati: a seconda del tipo di scrub utilizzato, infatti, si potranno ottenere numerosi benefici anche dagli altri ingredienti presenti all’interno, come oli, vitamine ed attivi ricchi di benefici per cute e capelli.

Scrub capelli: a cosa serve

Lo scrub per capelli è quindi quel prodotto di bellezza che ti aiuta ad esfoliare il cuoio capelluto, rimuovendo sporcizia e sebo in eccesso e mantenendo la cute sana; lo scrub, perciò, si utilizza principalmente:

per donare elasticità, luminosità e forza ai capelli ;

; per mantenere la cute pulita e in buono stato;

per evitare di incorrere in danni come la caduta o l’indebolimento dei capelli.

I microgranuli presenti all’interno di questi prodotti, infatti, creano una dermoabrasione delicata, eliminando la forfora, le impurità e le cellule morte, e rimuovendo lo smog e le micro polveri che si accumulano giorno dopo giorno. Inoltre, il massaggio da effettuare per la corretta applicazione dello scrub ossigena i follicoli, favorendo una crescita sana dei capelli e svolgendo un’autentica azione detox sulla cute. Per questo effettuare un’esfoliazione costante, ma non troppo frequente, è una buonissima abitudine per donare forza e luminosità ai capelli.

Ogni quanto va usato lo scrub per capelli

Generalmente è bene utilizzare lo scrub per capelli 1, massimo 2 volte a settimana, così da non stressare eccessivamente la cute o causare irritazioni, ma è comunque sempre importantissimo seguire alla lettera le istruzioni presenti sulla confezione del prodotto acquistato.

Inoltre, sempre a seconda del prodotto che si sta utilizzando, lo scrub può andare a sostituire lo shampoo o il balsamo, ma può anche essere applicato unitamente a questi due prodotti (prima lo shampoo, poi lo scrub ed infine il balsamo).

Come si applica lo scrub per capelli

Per utilizzarlo al meglio, applica una noce di scrub direttamente sui capelli umidi per un effetto strong, o bagnati se vuoi un trattamento più delicato, massaggiando con i polpastrelli su tutta la testa, con particolare pressione sopra le orecchie, sulla nuca e sulla riga centrale. Il massaggio è una fase importante, perché favorisce l'assorbimento del prodotto e stimola la circolazione, ma è fondamentale che sia accurato e delicato, per non rischiare di graffiare o ferire la cute.

Poi, lascia agire lo scrub per qualche minuto e risciacqua abbondantemente con acqua e shampoo, fino a quando i tuoi capelli saranno liberi dai granuli. Procedi infine con il balsamo o una maschera per capelli.

Come scegliere lo scrub giusto

Infine, per capire quale sia lo scrub giusto da acquistare è fondamentale partire dal proprio tipo di capelli. Infatti, esistono diversi tipi di scrub per capelli che, a seconda degli ingredienti con cui sono formulati, possono essere più indicati per trattare i capelli grassi, i capelli secchi, quelli con forfora e così via. Inoltre, nel caso di cuoio capelluto sensibile alcuni prodotti potrebbero risultare troppo aggressivi: analizza sempre le caratteristiche dello scrub che vuoi acquistare e il suo INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), così da identificare gli ingredienti presenti.

- Cuoio capelluto sensibile, irritato o con forfora

Questo tipo di cuoio capelluto si riconosce per l'elevata reattività, che si palesa con pruriti e irritazioni, e per la presenza di forfora: opta per prodotti lenitivi e rinfrescanti che lavorino su questa problematiche, come quelli a base di carbone o menta.

- Cuoio capelluto secco

Il cuoio capelluto secco si riconosce per la cute che tende a squamarsi alla radice dei capelli e per l'assenza di unto o oleosità: in questo caso, scegli prodotti nutrienti ed idratanti.

- Cuoio capelluto grasso

Il cuoio capelluto grasso si caratterizza per le radici molto unte ed una produzione eccessiva di sebo, accompagnata o meno da forfora: utilizza scrub per capelli che purifichino la cute senza risultare troppo aggressivi, come quelli a base di argilla o ortica.