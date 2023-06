Guida all'acquisto: i migliori shampoo solidi da acquistare on line

Lo shampoo solido è un prodotto ecologico, economico, realizzato con ingredienti naturali e comodo da portare in viaggio: ecco i migliori, per efficacia ed ingredienti, che puoi acquistare su Amazon.it.

Set di 2 panetti di shampoo solido per capelli secchi, danneggiati e trattati

Lo shampoo solido marcato Vert è realizzato con ingredienti vegetali, puri e naturali e completamente privo di coloranti artificiali, solfati e sostanze chimiche aggressive e dannose: è quindi un prodotto rispettoso di pelle e capelli ed è adatto anche a chi ha la pelle sensibile. Arricchiti con oli idratanti alle noci e burro di karité, questi shampoo puliscono, idratano e leniscono i capelli, lasciandoli morbidi, luminosi e profumati. Tutti gli shampoo sono confezionati con materiali riciclati e riciclabili.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Set di shampoo e balsamo biologico per capelli grassi

Il set di Enooso è il più venduto su Amazon e si compone di uno shampoo solido e un balsamo solido 100% artigianali, realizzati in Italia con ingredienti biologici certificati ed efficacissimi per liberarsi dalla cute grassa e dalla forfora, grazie alle vitamine C ed E.

Cruelty free, privi di siliconi e parabeni e dal packaging biodegradabile, questi shampoo + balsamo si caratterizzano per la loro capacità purificante, grazie alla presenza del carbone vegetale, ma anche per le proprietà ristrutturanti e nutrienti dell'olio di Argan e del burro di Karitè, che in sinergia con l'olio di Cocco e quello di Mandorla, conferiscono lucentezza, nutrimento e vitalità ai capelli, agendo come emollienti e come un ottimo rimedio naturale contro la forfora.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Set di 2 shampoo solidi per capelli secchi con portasapone

Il set di Un Air d'Antan si compone di due panetti di shampoo solido alla mela, la cui formula naturale anti-screpolatura deterge, ripara e protegge delicatamente i capelli senza appesantirli. Dalla fragranza di mela dolce, questi shampoo sono prodotti responsabilmente in Francia con ingredienti di prima qualità (olio di Argan biologico, burro di karitè, olio di ricino, aloe vera, zenzero ed estratto di datteri). Inoltre, sono privi di parabeni e solfati, sono vegani, dermatologicamente testati e non testati sugli animali (certificato PETA), e lasciano i capelli lucidi, morbidi, lisci e facili da pettinare.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Shampoo Solido biologico per capelli normali

Arricchito con estratti di riso bio e lavanda bio, lo shampoo solido marcato N.A.E. per uso quotidiano deterge, rafforza e districa efficacemente i capelli, lasciandoli setosi e naturalmente brillanti. Certificato biologico e prodotto con ingredienti naturali, questo shampoo solido contiene poca acqua e non è avvolto in nessuna bustina di plastica, al fine di ridurne l’impatto ecologico: anche la custodia, infatti, è 100% riciclabile.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Shampoo solido all’aloe vera lenitivo e idratante

Prodotto senza plastica e dalla formula innovativa e delicata, lo shampoo solido di Foamie assicura nutrimento e confort all'epidermide, donando immediatamente una sensazione di benessere. Il ph di questo shampoo è ottimizzato per i capelli e il cuoio capelluto, mentre l’azione dell’aloe vera e dell’olio di mandorle lenisce e nutre la chioma, lasciando i capelli incredibilmente morbidi e luminosi e regalando volume e zero prurito. Inoltre, lava bene, non lascia residui e non provoca irritazioni neanche sulle cuti più sensibili.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Set con shampoo e balsamo solido per capelli colorati

Realizzati in Italia con procedimenti artigianali, gli shampoo e i balsami prodotti da Antichi Ricordi rispettano la naturale struttura del capello e della cute grazie all’utilizzo di tensioattivi e condizionanti molto delicati e alle fragranze prive di allergeni. Rispettoso dei capelli e dell’ambiente, essendo totalmente plastic-free e privo di SLS & SLES, siliconi, parabeni, conservanti, microplastiche, allergeni e ingredienti animali, questo set è particolarmente indicato per capelli colorati: l'olio di argan e di macadamia nutrono a fondo il fusto dei capelli danneggiati da colorazioni e trattamenti, mentre l’orchidea nera regala un magnifico profumo.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Shampoo solido purificante e anti-forfora

Lo shampoo solido de La Saponaria è ricco di estratti naturali per idratare e rinforzare la chioma riequilibrando il naturale microbioma cutaneo. Ecologico ed economico, regola la produzione di sebo e aiuta a contrastare la comparsa di forfora; inoltre, è semplicissimo da usare, fa un'ottima schiuma che però è facile da risciacquare e lascia i capelli puliti, morbidi e disciplinati.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Shampoo solido illuminante alla camomilla

Quello di Garnier Ultra Dolce è uno shampoo solido schiumoso formulato per capelli chiari, un trattamento che esalta la naturale bellezza dei capelli dalla formula delicata e disciplinante, arricchita con camomilla e olio di calendula biologico.

Ideale per una chioma idratata e lunghezze disciplinate dall’aspetto sano e riparato, questo shampoo solido rilascia una delicata sensazione di leggerezza, ha un packaging ecologico plastic-free ed è formulato con il 94% di ingredienti di origine naturale e senza siliconi.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Shampoo solido naturale per capelli ricci

Gli shampoo prodotti da Antichi Ricordi rispettano la naturale struttura del capello e della cute grazie all’utilizzo di tensioattivi molto delicati e le fragranze prive di allergeni. Oltre a rispettare le chiome, rispettano anche l’ambiente essendo prodotti totalmente plastic-free.

Questo shampoo solido è particolarmente indicato per capelli ricci. L'olio di macadamia conferisce elasticità al capello riccio o mosso ed è ottimo anche per capelli molto lunghi. Privo di SLS & SLES, siliconi, parabeni, conservanti, microplastiche, allergeni e ingredienti animali, ha una fragranza a base di cocco con olio di macadamia ed è un prodotto vegan e made in Italy.

Scoprilo in vendita su Amazon.it



Lo shampoo solido

Lo shampoo solido è un prodotto ecologico, economico, realizzato con ingredienti naturali e comodo da portare in viaggio ma che, per essere utilizzato al meglio, necessita di alcuni accorgimenti: ecco tutto quello che devi sapere prima di acquistare lo shampoo solido.

Che cos'è lo shampoo solido

Lo shampoo solido è un prodotto cosmetico concentrato, composto da tensioattivi solidi (come il Sodium coco sulfate o il Sodium lauryl sulfoacetate) ricavati dall'olio di cocco con proprietà detergenti cui vengono solitamente aggiunti burri e oli vegetali nutrienti, oli essenziali, attivi cosmetici con proprietà specifiche per i capelli ed eventuali fragranze naturali e coloranti vegetali.

Inoltre, essendo privo di acqua, nello shampoo solido risulta spesso superflua l’aggiunta di conservanti: muffe e batteri, infatti, proliferano quasi esclusivamente in ambienti umidi.

Lo shampoo solido, quindi, ha il medesimo potere lavante di un detergente in cui è presente acqua; inoltre, i panetti (o bar) di shampoo solido sono l'ideale da portare in viaggio, dato che durano a lungo (con 100 grammi di shampoo solido è possibile effettuare fino a 80 lavaggi) e pesano pochissimo, e sono un prodotto estremamente ecologico, grazie all'assenza dei flaconi di plastica e alla presenza di ingredienti naturali e biodegradabili.

Come si usa lo shampoo solido

Lo shampoo solido si può utilizzare in modi diversi: il più semplice, soprattutto se non si è abituati, è massaggiarlo prima fra le mani, così da creare la schiuma, passarlo delicatamente sulla cute e i capelli come se fosse uno shampoo classico e poi risciacquare. Altrimenti puoi sfregarlo direttamente sui capelli o utilizzare una bacinella con acqua tiepida in cui immergere il sapone e i capelli, in modo da farli bagnare e insaponare contemporaneamente.

Per quanto riguarda la conservazione dello shampoo solido, per evitare che si rovini, dopo averlo utilizzato lascialo asciugare su un ripiano aerato, poi riponilo all'interno di un contenitore.

Pro e contro

I vantaggi principali per cui preferire lo shampoo solido a quello tradizionale sono:

è realizzato con ingredienti naturali e biodegradabili;

è economico poiché dura più a lungo - con circa 100 grammi di shampoo solido è possibile effettuare fino a 80 lavaggi;

è un prodotto ecologico - totalmente biodegradabile e privo di imballaggi in plastica;

è comodo da portare in viaggio, è leggero e occupa poco spazio;

non necessita dell'aggiunta di conservanti - è quindi privo di ingredienti che, anche se presenti in piccole quantità, possono comunque essere dannosi per la salute e per l’ambiente.

I contro dello shampoo solido sono invece legati soprattutto al metodo di utilizzo e alla difficoltà di usare un prodotto in un formato diverso da quello a cui siamo abituati. Inoltre, chi ha esigenze particolari o problematiche specifiche del cuoio capelluto, potrebbe dover faticare un po' per trovare la marca giusta.

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!