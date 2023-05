Spazzola per capelli: come scegliere quella giusta

Spazzolare i capelli è molto importante non solo per togliere i nodi ed avere una pettinatura ordinata, ma anche per favorire il microcircolo del cuoio capelluto e per far sì che cadano i capelli per il normale ricambio cellulare. Ecco le migliori spazzole in commercio per districare i capelli senza danneggiarli, nemmeno da bagnati, per soffisfare le abitudine di ognuno; per chi ama spazzolarli sotto la doccia, o solo una volta asciutti.

1. Tangle Teezer Original Brush - la più famosa

L’unica spazzola completamente in plastica perfetta per essere utilizzata sia su capelli asciutti che bagnati. Districa i capelli senza spezzarli e senza fare male. Elimina i grovigli, i nodi e aiuta a prevenire rotture e danni grazie alla sua tecnologia a due livelli: i denti lunghi si districano e i denti corti levigano la cuticola per capelli lucenti dall'aspetto più sano. Progettato per scivolare tra i capelli con facilità e velocità, questa spazzola è utile anche sotto la doccia data la sua fattezza in plastica.

Scopri di più su Amazon.it

2. Termix - Spazzola piatta con setole in nylon

Una spazzola ampia, con impugnatura ergonomica e in ceramica. Perfetta sia per spazzolare i capelli in un’istante, vista la sua grandezza, ma anche per realizzare una piega liscio perfetto. Le setole in nylon sono infuse di cheratina, mentre il bordo in ceramica velocizza l'asciugatura. Uno dei marchi più conosciuti nel campo della cura dei capelli, questa spazzola liscia i capelli ed elimina contemporaneamente il crespo.

Scopri di più su Amazon.it

3. Spazzola per capelli Tek

Le spazzole Tek sono una certezza quando si parla di qualità. Si tratta di una spazzola rettangolare, con dentini corti e realizzata interamente a mano in Italia con legno di frassico. Indicata particolarmente per capelli fini e lisci, è antistatica e ipoallergenica. Assorbe l'eccesso di sebo e le impurità depositate sul capello e grazie a un forellino fra i dentini che serve a sfiatare l'aria, rende la spazzola pneumatica.

Scopri di più su Amazon.it

4. Spazzola per capelli in bambù

Una spazzola in legno con azione antistatica! Perfetta non solo per spazzolare le chiome lunghe e corte, ma anche per realizzare un massaggio al cuoio capelluto. Massaggiare il cuoio capelluto favorisce il mircocircolo e la nascita di nuovi capelli. Inoltre questa spazzola è adatta a tutti i tipi di capelli, ricci o lisci, lunghi o corti, spessi o sottili, asciutti o bagnati, è realizzata in bambù naturale e nella confezione è incluso anche un pettine a denti larghi.

Scopri di più su Amazon.it

5. Spazzola districante a spirale

Una spazzola districante amatissima e di ottima qualità, che scioglie i nodi senza strappare i capelli.

Ideale per tutti i tipi di capelli, che siano grossi, fini, lisci, ricci o mossi, questa spazzola è leggerissima e comoda da usare, ha un particolare design a spirale che riesce ad adattarsi perfettamente alla forma della tua testa ed è apprezzatissima da tutti i clienti Amazon che l'hanno acquistata!

Scopri di più su Amazon.it

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI PER LA BELLEZZA DEI TUOI CAPELLI

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!