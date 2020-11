Guida all'acquisto: le migliori tinte permanenti per capelli

Le tinte per capelli sono tra i prodotti cosmetici più popolari sul mercato e permettono di cambiare completamente il colore dei capelli resistendo bene ai lavaggi e ad altri fattori esterni, come la luce solare. Utilizzate per tantissimi motivi diversi, tra cui coprire i capelli bianchi, provare nuovi colori o tornare al proprio colore naturale, le tinte permanenti sono a base di ammoniaca o di altri ingredienti che ne simulano l'azione, utilizzati per rendere il ph alcalino, favorire l’apertura delle cuticole dei capelli e permettere la penetrazione delle molecole che partecipano alla formazione del colore definitivo. In questo modo, le tinte permanenti coprono completamente i capelli bianchi o il proprio colore naturale, ma tendono a stressare la struttura del capello, motivo per il quale è consigliato eseguire dei trattamenti per nutrire i capelli tra una tinta e l’altra, come maschere ed impacchi. Inoltre, prima di procedere con la tinta, ricordati sempre di eseguire il test allergico 48 ore prima dell’applicazione, come descritto nel foglietto illustrativo del prodotto, e di seguire alla lettera le istruzioni d’uso indicate nella confezione dal produttore.

Garnier "Olia" - colorazione permanente senza ammoniaca

Olia è la colorazione di Garnier che utilizza la tecnologia senza ammoniaca attivata dall'olio, per offrire un colore naturale, intenso e raffinato. I coloranti penetrano all’interno della fibra capillare, grazie al sistema Oil-Delivery che diffonde il colore fino al cuore del capello, coprendo perfettamente tutti i capelli bianchi e donando una colorazione intensa e luminosa. Disponibile in 28 colori diversi, questa tinta permanente ha una texture in crema vellutata che non cola, dona un colore ricco e brillante e, grazie alla delicata fragranza floreale, ti offre un'esperienza sensoriale rilassante e piacevole. La confezione include: 1 tubetto di crema colorante, 1 flacone applicatore, 1 balsamo Luce&Seta e 1 paio di guanti usa e getta.

Pro:

capelli lucidi, idratati e colorati;

non brucia e non irrita la cute;

facile da utilizzare;

profumo gradevole;

ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

non risultano criticità dalle recensioni on line.

Herbatint - gel colorante permanente

Perfetta per le persone allergiche, Herbatint è una colorazione permanente in gel dermatologicamente testata su pelle sensibile, nichel tested, gluten free e vegan, priva di ammoniaca, parabeni, resorcina, alcool e profumo. Arricchita con 8 estratti vegetali certificati biologici, copre il 100% di capelli bianchi, per un risultato intenso, naturale, duraturo e ricco di riflessi, e la sua formula delicata, con bassa concentrazione di perossido di idrogeno (10 volumi), consente di schiarire il colore naturale fino ad un massimo di 2 toni. Disponibile in 10 colori diversi, questa tinta è facile da miscelare e da applicare, grazie alla sua consistenza in gel inodore, non è testata sugli animali e la sua confezione in cartone FSC è completamente riciclabile e multiuso, grazie ai flaconi perfettamente richiudibili che permetto di dosare e miscelare la quantità di colore e rivelatore necessaria all'uso e conservare il prodotto in eccesso per le applicazioni successive, evitando inutili sprechi. La confezione comprende: 1 tubetto di colore, 1 tubetto di rivelatore e 1 paio di guanti usa e getta

Pro:

formula delicata, testata dermatologicamente sulla pelle sensibile e delicata sulla cute;

prodotto naturale, senza glutine, cruelty free, adatto per i vegani, nichel tested e dalla confezione ecosostenibile;

facile da applicare grazie alla texture in gel;

ottima potere coprente, lascia i capelli morbidi e luminosi.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Matrix Light Master - polvere decolorante

Matrix Light Master Lightening Powder è una polvere decolorante versatile ed adatta a qualsiasi tipo di schiaritura. Questa polvere decolorante garantisce il massimo del potere schiarente, arrivando fino ad 8 toni, ed è l'ideale sia per le tecniche che prevedono l'utilizzo di stagnola/pellicola, sia con le meches e il balayage. Inoltre, ha un'azione delicata e il pantenolo contenuto nella composizione previene i danni ai capelli, rendendoli morbidi, lisci e intensamente lucenti dopo il trattamento.

Pro:

ottimo potere schiarente;

se usato correttamente, non rovina troppo i capelli ;

; azione più delicata rispetto ad altre polveri decoloranti;

prezzo conveniente e ottima qualità.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Phyto "Phytocolor" - tinta vegetale

Phytocolor è una tinta formulata con una miscela inedita di pigmenti vegetali estratti da cinque piante tintoriali, selezionate per il loro potere pigmentante, che offre un colore luminoso e molto naturale, dalla bassa durata e dalla bassa coprenza per i capelli bianchi. Ideale per dare luce, intensità, brillantezza e ricchi riflessi alla propria chioma, questa tinta è disponibile in 19 colori diversi, è priva di ammoniaca ed è arricchita da due oli preziosi (Monoi e Jojoba), che rigenerano e sublimano la fibra capillare, e due attivi lenitivi (estratto di corteccia di Giuggiolo ed Epalina), dotati di proprietà protettive, anti-irritanti, lenitive e anti-prurito. Il kit Phytocolor contiene: 1 latte rivelatore, 1 crema colorante, 1 maschera Phytocolor, 1 foglietto illustrativo e 1 paio di guanti.

Pro:

lascia i capelli morbidi e idratati;

colore caldo e brillante, ottimo potere coprente sui capelli bianchi e ottima tenuta.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Schwarzkopf Palette "Professional Performance" - tinta permanente dai colori intensi

Schwarzkopf Palette Professional Performance è una tinta permanente dai colori intensi, vivaci e che durano a lungo, che offre una copertura professionale e completa dei capelli bianchi. La sua formula, arricchita con cheratina, sigilla le cuticole del capello per una superficie liscia e rafforzata, mentre la tecnologia anti-danni SalonPlex ristruttura i legami spezzati dei capelli, riparandoli dall'interno.

Contenuto della confezione: 1 tubetto di crema colorante, 1 flacone applicatore con emulsione rivelatrice, 1 bustina di balsamo SalonPlex, 1 paio di guanti e 1 foglietto di istruzioni.

Pro:

semplicità di utilizzo e ottimo risultato finale;

ottimo rapporto qualità/ prezzo;

copre perfettamente i capelli bianchi ;

colore intenso e capelli visibilmente sani e morbidi.

Contro:

la tinta tende a scaricare il colore nei lavaggi successivi.

L'Oréal Paris "Excellence Creme" - tinta permanente con triplo trattamento

Excellence Crème è la prima colorazione permanente di L'Oréal Paris che offre un trattamento con tripla protezione, per prendersi cura del capello durante tutte le fasi della colorazione. La sua nuova formula, arricchita con Pro-Keratina, Ceramide e Ionene G protegge, rinforza e rivitalizza i capelli, assicurando una copertura perfetta dei capelli bianchi e un colore ricco e omogeneo a lunga durata; inoltre, lo shampoo a pH dolce post-colorazione deterge delicatamente la cute e i capelli, rimuovendo il colore in eccesso, mentre la maschera nutriente leggera nutre a lungo i capelli senza appesantirli. Facile da applicare, non cola grazie alla sua formula in crema ed assicura la copertura completa dei capelli bianchi, un colore ricco e a lunga durata e capelli morbidi e luminosi.

Contenuto della confezione: 1 siero protettivo, 1 rivelatore in crema, 1 crema colorante, 1 pettine applicatore, 1 trattamento finale, 1 foglietto di istruzioni per l'uso e 1 paio di guanti.

Pro:

colore ricco ed uniforme;

shampoo delicato e maschera nutriente compresi nella confezione;

lascia i capelli morbidi e luminosi;

facile da applicare.

Contro:

i colori non corrispondono alle foto sulle confezioni: per scegliere la colorazione corretta è necessario fare riferimento alla numerazione dei colori indicata sulla confezione.

Garnier "Belle Color" - tinta permanente dal colore luminoso e risultato naturale

Garnier Belle Color è la tinta permanente per capelli con olio di germe di grano che ti offre un risultato naturale dai riflessi intensi. A differenza di altre colorazioni, infatti, Garnier Belle Color esalta il tuo colore arricchendolo di sfumature e riflessi naturali, per un risultato armonioso e mai finto; con un tempo di posa di soli 30 minuti, copre il 100% dei capelli bianchi e la sua formula in crema non cola, per un’applicazione facile e una distribuzione uniforme. Inoltre, è disponibile in 17 nuance differenti, offre una tenuta a lunga durata e la sua formula, con olio di germe di grano e olio di argan, protegge i capelli, lasciandoli morbidi, luminosi ed intensamente nutriti.

Contenuto della confezione: 1 flacone applicatore di latte rivelatore, 1 tubo di crema colorante, 1 flacone di trattamento nutritivo in crema, 1 foglio di istruzioni e 1 paio di guanti.

Pro:

colore pieno, intenso ed uniforme con riflessi naturali;

ottime tonalità;

facilissimo da applicare.

Contro:

alcune utenti hanno riscontrato poca tenuta da parte della tinta.

Euphidra "colorPro XD" - tinta permanente delicata per persone allergiche

La tinta colorPro Xd di Euphidra ravviva il colore dei capelli e copre in modo ottimale i capelli bianchi, con colori brillanti e naturali dai riflessi intensi e duraturi. Grazie all’acido ialuronico a basso peso molecolare, che penetra nella fibra capillare e agisce dall'interno, idrata a fondo i capelli, donando al contempo luminosità, volume e morbidezza, mentre la sua formulazione extra delicata e testata per garantire la massima tollerabilità sulla pelle sensibile, non provoca irritazioni, pruriti e rossori ed è priva di ammoniaca, resorcina, parabeni e para-fenilendiammina. Inoltre, è facile da applicare ed è disponibile in 20 colorazioni diverse.

Contenuto della confezione: 1 gel colorante extradelicato, 1 base attivante (perossido di idrogeno a 20 Volumi), 1 balsamo con acido ialuronico e proteine della seta, 1 paio di guanti usa e getta e 1 cuffia.

Pro:

copre bene i capelli bianchi e rispetta il cuoio capelluto;

delicata sulla cute, è ideale per chi ha problemi di allergie;

testata per nichel, cromo e cobalto;

facile da usare, il colore non cola e non macchia.

Contro:

non risultano criticità dalle recensioni on line.

Mystic Color - colorazione permanente in crema

Mystic Color è una colorazione permanente in crema che permette di coprire totalmente i capelli bianchi. Dalla tecnologia a lunga durata con micropigmenti puri, che garantiscono un risultato duraturo e intenso ed un colore brillante più a lungo, ha una formula con bassa percentuale di ammoniaca arricchita con cheratina idrolizzata, olio d'argan e calendula, così da proteggere e ricostruire i capelli, nutrendoli in profondità e lasciandoli morbidi e luminosi. Inoltre, le varie tonalità possono essere miscelate tra loro, così da ottenere sfumature e nuance personalizzate, e la tinta è priva di parabeni, SLS e THIO.

Pro:

istruzioni chiare e complete;

lascia i capelli luminosi, morbidi e voluminosi;

colorazione omogenea dal risultato naturale;

copre bene i capelli bianchi.

Contro:

ossigeno e accessori non inclusi;

prezzo elevato.

Cambiare il colore dei capelli è una di quelle tappe che, prima o poi, arriva sempre nella vita di una donna, che sia per coprire i capelli bianchi o per cambiare look e trasformare la propria chioma. Inoltre, tingersi i capelli a casa può essere un'attività divertente da sperimentare da sola o da condividere con le amiche: basterà seguire attentamente le istruzioni e conoscere alcuni comodi trucchi per ottenere un risultato impeccabile, come dal parrucchiere! Pronte a provare?

Come scegliere il colore giusto per la tua tinta

Prima di tutto, cerca di capire se preferisci scurire o schiarire la tua chioma: sicuramente è più facile scurirla, dato che per applicare una tinta molto chiara dovrai prima andare a decolorare i tuoi capelli, un trattamento aggressivo che priva i capelli della melanina rendendoli bianchi e non facile da eseguire, soprattutto se sei alle prime armi.

Il consiglio è comunque quello di scegliere una tinta che sia al massimo di 2 toni più chiara o più scura rispetto al tuo colore, per un effetto naturale e senza rischio di errori: ad esempio, un riflessante o una tinta tonalizzante saranno in grado di coprire i primi capelli bianchi e di donare alla tua capigliatura luce e sfumature senza però stravolgerne il colore.

I trucchi da conoscere per tingere i capelli a casa

Spesso, quando acquisti una tinta , potrai notare sulla scatola la presenza di due numeri (ad esempio, Biondo 9,1). Il primo numero rappresenta la scala di colori (1 è il nero, 2 il bruno, 3 il castano scuro e via via fino ad arrivare al 10, ovvero il platino), mentre il secondo è la tonalizzazione del colore (1 cenere, 2 irisée, 3 dorato, 4 ramato, 5 mogano, 6 rosso, 7 verde, che contrasta i castani rossicci e 8 blu, che raffredda i biondi carichi e i rossi).

Ricorda di fare attenzione se hai già precedentemente colorato i tuoi capelli con tinte vegetali (henné) perché spesso sono incompatibili con il colore ad ossidazione. L'ideale è aspettare almeno sei settimane e non schiarire.

Usa sempre la tinta in sicurezza: prima di applicare la tinta sui capelli esegui sempre un test per essere sicura di non esserne allergica. Inoltre, non utilizzare mai la tinta sulla cute lesa o irritata.

Ricordati di non lavare i capelli prima della colorazione: l'ideale sarebbe far passare un paio di giorni dopo l'ultimo lavaggio, ma in caso di capelli particolarmente grassi va bene anche un solo giorno.

Proteggi la pelle del viso dalla tinta: prima di iniziare a tingere i capelli in casa, per evitare antiestetiche macchie e irritazioni della pelle, ricordati di applicare su fronte, orecchie e, in generale, sulla pelle intorno all'attaccatura dei capelli una crema dalla consistenza grassa. Troppo tardi? Nessun problema! Per rimuovere eventuali macchie, immergi del cotone nel latte detergente e passalo sulla pelle quando la tinta è ancora fresca.

Come applicare la tinta, passo dopo passo

Per tingere i capelli in casa ti serviranno:

una mantellina in plastica o un asciugamano scuro per proteggere i vestiti;

un paio di guanti usa e getta;

un pettine;

dei giornali da mettere per terra, soprattutto sei alle prime armi e hai paura di macchiare il bagno;

una cuffia usa e getta.

Una volta preparata la tinta potrai indossare i guanti e procedere con la sua applicazione. Inizia partendo dalle radici: puoi dividere in 4 sezioni i capelli, lavorando poi su singole ciocche più piccole, oppure applicare il prodotto direttamente su tutte le radici, aiutandoti con un pettine per separare i capelli e distribuire bene il prodotto.

Quando avrai coperto tutte le radici con la tinta, procedi con le lunghezze, fino alle punte. Assicurati di ricoprire tutti i capelli, pettinando e massaggiando la chioma così da distribuire al meglio il prodotto, poi lascia la tinta in posa per il tempo riportato sulla confezione. Se hai i capelli lunghi, per evitare di macchiarti puoi avvolgerli in uno chignon e indossare una cuffia usa e getta.

Finito il tempo di posa, utilizzando sempre i guanti, aggiungi un po' di acqua tiepida e massaggia le radici, poi risciacqua tutti i capelli con abbondante acqua fino a quando questa non risulterà limpida e priva di residui di colore. A questo punto, applica il trattamento sublimatore del colore (solitamente incluso nella confezione) o il balsamo post colorazione, per nutrire la chioma ed esaltare al massimo i riflessi della tinta, massaggia a lungo, lascia in posa seguendo le istruzioni e risciacqua bene.

Gli errori da evitare

Fai sempre attenzione ai tempi di posa: tempi troppo brevi possono portare a un risultato diverso da quello atteso, mentre tempi troppo lunghi danneggeranno i capelli.

Ricordati di effettuare sempre un test allergico prima di usare qualsiasi colorazione, soprattutto se è la prima volta; il solo modo per sapere se sei allergica ad un determinato prodotto, infatti, è fare una prova prima, anche se si tratta di un colore temporaneo.

Quando fai la tinta, ricordati di indossare dei capi di abbigliamento che non usi più, come una vecchia maglietta, facendo particolare attenzione al fatto che siano anche semplici da sfilare nel caso in cui per togliere la tinta sia necessario entrare in doccia. Sempre meglio non commettere errori con i tuoi abiti preferiti!

Dopo aver applicato la tinta utilizza shampoo e balsamo specifici per i capelli colorati: il colore manterrà così la sua brillantezza e il suo aspetto sano; inoltre, per dare nutrimento e struttura ai capelli colorati, applica una maschera una volta alla settimana.

Fai attenzione a non sovraccaricare il colore: se i capelli sono già colorati applica la tinta solo a livello delle radici e lascia in posa un terzo del tempo indicato, se invece vuoi ravvivare i riflessi applica il colore sulle mezze lunghezze, risciacquando dopo soli 5 -10 minuti.

