Capelli che cadono? Ecco Keramine H, per rinforzare i capelli deboli e combatterne la caduta stagionale

Settembre è arrivato e con lui si avvicina l'autunno, la stagione che più mette a dura prova la salute e la bellezza dei capelli.

E dopo aver protetto le nostre chiome dai danni di sole, salsedine e cloro, sta arrivando il momento di passare a cure e prodotti specifici per combattere la caduta stagionale dei capelli. Inoltre, è bene ricordare l'importanza di prendersi cura tanto del cuoio capelluto quanto delle lunghezze: da un bulbo sano e pulito, infatti, crescerà un capello altrettanto in salute. Per questo una buona ed efficace hair care routine inizia sempre con un?azione detossinante del cuoio capelluto, così da eliminare tutte le impurità come sebo, smog e residui di prodotti di styling, che si depositano sulla cute e occludono i bulbi, impedendo al capello di crescere forte e sano.

Dai laboratori di ricerca SOCO nasce una linea di prodotti mirati per la cura completa dei capelli, Keramine H, studiati appositamente per detergere tutti i tipi di cute e capelli garantendone benessere e bellezza. Vediamo nel dettaglio tutti i prodotti e le proprietà di questa linea anti caduta.

Shampoo Scrub Purificante

Il nuovo Shampoo Scrub Keramine è uno speciale shampoo-trattamento che unisce all?azione esfoliante di uno scrub quella detergente di uno shampoo, regalando ai capelli una sensazione di pulizia e freschezza duratura e assicurando una chioma forte e lucente.

Consigliato per tutti i tipi di cute e capelli, questo shampoo svolge quindi un?azione purificante ed esfoliante per cute e fibra capillare, aiuta a riequilibrare il cuoio capelluto e rimuove delicatamente le impurità, l?eccesso di sebo e la forfora, risultando pertanto particolarmente efficace in presenza di forfora e capelli grassi.

Shampoo Anticaduta

Con vitamina PP, lo Shampoo Anticaduta di Keramine H deterge delicatamente cute e capelli. Grazie alla sua azione stimolante, prepara la cute a ricevere i benefici delle Fiale anticaduta e dona vitalità e forza alla capigliatura. Prodotto clinicamente testato

Fiale Rinforzanti Keramine H

A base di cheratina e aminoacidi, le fiale rinforzanti di Keramine H costituiscono un trattamento intensivo che restituisce forza e bellezza ai capelli. Ogni fiala contiene sostanze di cui sono composti anche i nostri capelli, ovvero cheratina e aminoacidi: la cheratina rinforza e ripara lo stelo, mentre gli aminoacidi mantengono il capello più forte e robusto agendo fin dalle radici. L'uso regolare di queste fiale rinforzanti compatta la struttura dei capelli, ne migliora la pettinabilità e rinvigorisce i capelli impoveriti da trattamenti, come permanenti e decolorazioni, senza mai ungere né appesantire. Queste fiale sono disponibili in tre confezioni diverse, a seconda del tipo di capello.

Fiale rinforzanti confezione avorio - specifica per capelli secchi

Indicate per rinforzare i capelli secchi e adatte per acconciature che richiedono tenuta, volume e morbidezza.

Fiale rinforzanti confezione bianca - specifica per capelli normali

Dalla formula arricchita con Sericina, un derivato della seta che protegge i capelli dall'azione inaridente di phon e beauty tool, queste fiale rendono i capelli morbidi ed elastici, donano lucentezza alla capigliatura e sono l'ideale per acconciature che richiedono tenuta, leggerezza e luminosità.

Fiale rinforzanti confezione rossa - specifica per capelli grassi

Indicate per rinforzare i capelli grassi, queste fiale migliorano e mantengono a lungo la tenuta, la morbidezza e la leggerezza della capigliatura.

Modalità d'uso delle fiale rinforzanti:

applica la fiala dopo lo shampoo sui capelli tamponati, distribuendola su tutta la lunghezza dei capelli, poi massaggia per favorire la distribuzione uniforme del prodotto e non risciacquare, ma pettina e procedi all'acconciatura nel modo abituale. L'uso regolare di Keramine H (una fiala alla settimana) consente di apportare ai capelli la quantità di Cheratina e Aminoacidi necessaria per mantenerli forti e vigorosi, ma la frequenza può essere aumentata in caso di forte indebolimento.

Fiale Anticaduta Keramine H

Dalla formula brevettata a base di Kapilarine, le fiale anticaduta di Keramine H costituiscono un'azione d'urto per la prevenzione della caduta stagionale dei capelli. Il principio attivo Kapilarine è un originale composto che si avvale dell'azione sinergica di quattro piante (Kigelia africana, Salvia sclarea, Cannella e Ginkgo Biloba), che agisce sui principali fattori che causano la caduta dei capelli, inibendo l'enzima 5 alfa reduttasi, migliorando la microcircolazione del cuoio capelluto, favorendo il naturale ciclo vitale dei capelli, svolgendo un'azione lenitiva e regolando la secrezione sebacea. Potenziate dal complesso di Fitoestratti di Ortica e Peperoncino, dalle note proprietà tonificanti, queste fiale contribuiscono a stimolare la crescita fisiologica dei capelli e a renderli forti e vigorosi.

Modalità d'uso delle fiale anticaduta:

applica la fiala dopo lo shampoo sui capelli tamponati e, utilizzando l'apposito applicatore, distribuisci il contenuto della fiala in modo uniforme sulla cute. Massaggia accuratamente e, senza risciacquare, pettina i capelli procedendo all'acconciatura nel modo abituale.

Per un'azione d'urto applica 3 fiale alla settimana per 1 mese, poi 2 fiale alla settimana per 6 settimane. Per un'azione di mantenimento, invece, applica 1 fiala alla settimana per almeno 1 mese.

