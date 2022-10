Gli alleati contro l'umidità: 5 prodotti per capelli per combattere l’effetto crespo

Con l?arrivo delle basse temperature, c?è un nemico comune a tutti pronto ad insediarsi tanto tra i capelli ricci, quanto tra quelli lisci: l?umidità, che ?regala? il tanto odiato effetto crespo senza risparmiare nessuno!

Tuttavia, basta utilizzare i prodotti giusti per l?haircare autunnale e il temutissimo effetto frizz non sarà più un problema.

Vediamo quindi insieme 5 prodotti per capelli che puoi acquistare comodamente su Amazon e che ti aiuteranno a combattere l?effetto crespo, per capelli morbidi, luminosi e disciplinati!

Fluido Extra Liscio Cielo Alto

Utilizzando il Fluido Extra Liscio Cielo Alto, dall?azione termoprotettiva e anti-crespo, i capelli risulteranno disciplinati nella forma, protetti dall?umidità e rinforzati e ristrutturati nello stelo e quindi in grado di rispondere attivamente alle aggressioni esterne.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Fiala Fissativa Keramine H

La Fiala Fissativa Keramine H abbina l?azione riparatrice e rinforzante a quella protettiva: grazie ad una specifica sostanza filmogena, protegge il capello dall?umidità, fissa e mantiene più a lungo la piega preservandone l?aspetto morbido e naturale.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Olio per Capelli Gocce di Splendore dell'Amazzonia Rejane Oil

Rejane Oil è un trattamento istantaneo rigenerante, ideale per riparare i capelli sfibrati e danneggiati sia da agenti ambientali esterni sia da ripetuti trattamenti chimici. La sua speciale formula, a base di preziosi oli della foresta Amazzonica, mantiene in salute le fibre capillari e protegge dall?effetto crespo, donando leggerezza, setosità, nutrimento e luminosità.

Segreto di bellezza delle donne brasiliane, è usato per lucidare e ammorbidire i capelli ma anche per domare le chiome ribelli o ricce e ridurre il crespo. Dona idratazione, senza appesantire.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Balsamo districante Matrix

Quello di Matrix è un balsamo professionale ultra condizionante formulato per capelli ribelli e crespi. Aumenta la gestibilità dell'intera chioma, nutrendola intensamente e svolge un?azione anti-crespo. Arricchito con Burro di Karité dalle proprietà rinforzanti che sigilla la cuticola per una protezione e nutrimento intenso, è ideale anche per capelli danneggiati e capelli colorati trattati e naturali.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Crema anti crespo Foxy Curls Bed Head

Curl Rock Amplifier di Bed Head è una crema per capelli ricci e mossi che modella i ricci, mantenendoli definiti, e protegge i capelli dall'effetto crespo, dalle ciocche ribelli e dall'umidità. Questa crema è stata formulata con un agente condizionante e con una miscela idratante intensiva per condizionare in profondità, aumentare l'umidità e definire ogni riccio, lasciando i capelli disciplinati, luminosi e sani

Scoprilo in vendita su Amazon.it

