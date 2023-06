I 5 prodotti migliori per i capelli ricci

Chi ha i capelli ricci sa bene quanto sia difficile mantenere boccoli sempre definiti ed elastici. Lasciare i capelli allo stato naturale, poi, porta spesso a risultati disastrosi, con capelli gonfi, senza forma o dall'aspetto eccessivamente leonino. Per questo è importante investire in prodotti per lo styling che mantengano i capelli lucenti e idratati, senza appesantirli

I capelli ricci, infatti, sono per loro natura secchi, vulnerabili all’umidità e tendenti ad incresparsi: è importantissimo quindi mantenere costantemente il capello idratato e utilizzare trattamenti specifici e non aggressivi, che combattano l'effetto crespo lasciando la chioma leggera e morbida.

Ecco allora i 5 prodotti migliori, che ti aiuteranno ad avere ricci elastici e definiti.

Shampoo per capelli ricci Kérastase

Lo shampoo per capelli ricci Bain Hydratation Douceur Curl Manifesto di Kérastase idrata e sublima dolcemente tutti i tipi di capelli ricci e crespi. Il suo complesso con Miele di Manuka e Ceramide nutre intensamente i capelli, migliora la forma e li rafforza dall'interno.

Dalla formula priva di solfati e dal profumo coinvolgente di frangipani e muschio bianco, questo shampoo per capelli ricci pulisce delicatamente il cuoio capelluto, nutre e idrata i ricci senza appesantirli, rimuove le impurità e i depositi di prodotti per lo styling e dona definizione ed elasticità ai ricci: approvatissimo!

Maschera per capelli ricci Matrix

A Curl Can Dream è la linea Matrix appositamente studiata per la cura dei capelli ricci.

La maschera professionale di Matrix nutre intensamente i capelli ricci e/o mossi, definendo i ricci senza appesantire la chioma e controllando l'effetto crespo, per una chioma corposa, setosa e dal look super glamour.

La sua formula è arricchita con l’estratto di Manuka, che dona ai capelli un'intensa idratazione e lucentezza che dura a lungo, preservando e definendo la naturale forma del riccio per un risultato super naturale.

Siero per capelli ricci di Davines

Quello di Davines è un siero elasticizzante e arricciante per capelli mossi o ricci, che dona definizione e luminosità naturale. Resiste bene all'umidità e ha effetto elasticizzante, dando flessibilità ai ricci senza però irrigidirli. Blocca l'umidità e previene l'effetto crespo. Si può applicare sia sui capelli umidi che sui capelli asciutti, per una maggiore definizione del riccio.

La sua formula è priva di parabeni e coloranti aggiunti; a seconda della densità e della lunghezza dei capelli e dell'effetto che si vuole ottenere, si consiglia di applicare da 6g a 10g di prodotto (pari a un cucchiaino da tè).

Crema per capelli ricci Cantu



Realizzata con puro burro di karitè e formulata senza ingredienti aggressivi, la crema per capelli ricci di Cantu è la scelta perfetta per lo styling, in particolar modo per chi segue il Curly Girl Method (prodotto approvato).

Priva di oli minerali, solfati, parabeni, siliconi, ftalati, glutine, paraffina e propilene, questa crema per lo styling attiva i ricci, dona volume e lucentezza. Inoltre, svolge un’ottima azione anti crespo, idrata e nutre i capelli in modo sano, leviga e migliora i capelli ed esalta la bellezza naturale dei ricci, rendendoli definiti ed elastici.

Spray ravviva ricci L'Oréal

L'Oréal Paris Stylista Curls è lo spray perfetto per ravvivare i capelli ricci e renderli naturalmente elastici e definiti.

Da usare nei giorni post shampoo o durante la giornata, questo spray energizzante per capelli ricci svolge una buona azione anti crespo, non secca i capelli ed è adatto per acconciature con capelli ricci o mossi, anche grazie alla sua formula priva di alcool.

Inoltre, è arricchito con l’estratto di bacche di Goji, che rende i ricci definiti ed elastici fino a 2 giorni.

